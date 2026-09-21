Tỷ lệ cử tri muốn bỏ phiếu phản đối Tổng thống Trump ở mức cao

Một cuộc thăm dò mới của NBC News cho thấy tỷ lệ cử tri Mỹ cho biết lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11 tới nhằm thể hiện sự phản đối Tổng thống Donald Trump đang ở mức cao nhất trong lịch sử các cuộc thăm dò giữa nhiệm kỳ của hãng này trong gần 30 năm. Kết quả được công bố ngày 20/9, trong bối cảnh cử tri dành sự quan tâm lớn đến kinh tế, chi phí sinh hoạt và cuộc chiến với Iran.

Theo khảo sát, 43% cử tri đăng ký cho biết lá phiếu của họ sẽ là tín hiệu phản đối ông Trump, trong khi 27% cho biết nhằm thể hiện sự ủng hộ đối với Tổng thống và 28% cho rằng lá phiếu không nhằm gửi thông điệp theo hướng nào. Trong nhóm cử tri độc lập, tỷ lệ muốn thể hiện sự phản đối là 46%, so với 10% ủng hộ.

Đánh giá về hoạt động của Tổng thống Trump cũng giảm. 41% số người được hỏi tán thành cách ông điều hành đất nước, trong khi 56% không tán thành. Đây là mức tín nhiệm thấp nhất đối với ông Trump trong nhiệm kỳ thứ hai theo khảo sát của NBC News. Cuộc thăm dò được tiến hành từ ngày 11-15/9 với 1.000 cử tri đăng ký, sai số khoảng 3,1 điểm phần trăm.

Kinh tế là một trong những vấn đề được cử tri quan tâm. 55% cho rằng các chính sách của ông Trump đã gây tác động tiêu cực đối với nền kinh tế Mỹ, tăng từ 48% trong tháng 3. Trong khi đó, 26% đánh giá các chính sách này có tác động tích cực. Các vấn đề về giá cả và chi phí sinh hoạt tiếp tục được xem là mối quan tâm hàng đầu.

Liên quan chính sách đối ngoại, 62% số người được hỏi cho rằng cuộc chiến của Mỹ với Iran không đáng để tiến hành, trong khi 33% có quan điểm ngược lại. Đối với đề xuất hỗ trợ 5.000 USD cho mỗi người trưởng thành nếu đảng Cộng hòa duy trì quyền kiểm soát Quốc hội, 46% cho biết điều này khiến họ ít có khả năng ủng hộ các ứng cử viên ủng hộ đề xuất, so với 21% có xu hướng ngược lại.

Lê Hà.