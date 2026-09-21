Đảng Nước Nga Thống nhất dẫn đầu bầu cử Duma Quốc gia

Đảng Nước Nga Thống nhất hiện đang dẫn đầu cuộc bầu cử Duma Quốc gia Nga, theo kết quả sơ bộ công bố ngày 21/9. Cuộc bầu cử kéo dài 3 ngày, từ ngày 18-20/9, với hơn 111 triệu cử tri đủ điều kiện tham gia.

Tin liên quan: Putin: Bầu cử Duma Quốc gia sẽ thể hiện sự ổn định của nước Nga

Theo Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga, sau khi khoảng 58% số điểm bỏ phiếu được kiểm phiếu, đảng Nước Nga Thống nhất giành gần 58% số phiếu trong cuộc bầu cử 225 ghế theo danh sách đảng. Đảng này cũng đang dẫn đầu tại nhiều đơn vị bầu cử đơn lẻ, nơi cử tri trực tiếp lựa chọn ứng cử viên.

Theo số liệu của Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt gần 57%. Trong khi kết quả sơ bộ được công bố, hoạt động bỏ phiếu vẫn tiếp tục tại một số cơ quan đại diện ngoại giao của Nga ở những khu vực có múi giờ muộn hơn, trong đó có Mỹ.

Trong tổng số 450 ghế Duma Quốc gia, 225 ghế được bầu theo danh sách đảng cấp liên bang và 225 ghế được bầu tại các đơn vị bầu cử đơn lẻ. Có 10 đảng tham gia tranh cử theo danh sách đảng liên bang.

Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga Ella Pamfilova cho biết hạ tầng phục vụ bầu cử đã hứng chịu các cuộc tấn công mạng quy mô lớn trong 3 ngày bỏ phiếu. Theo bà Pamfilova, các cuộc tấn công mạng không thành công dù có “mức độ tác động cao”. Các nỗ lực nhằm tìm kiếm lỗ hổng trong hệ thống bỏ phiếu cũng được phát hiện và các biện pháp bảo mật đã được triển khai. Bà Pamfilova cho biết thêm rằng các cơ quan chức năng Nga dự kiến sẽ tiếp tục đối mặt với những nỗ lực can thiệp vào cuộc bầu cử, song đã chuẩn bị phương án ứng phó.

Cùng thời điểm diễn ra cuộc bầu cử, Moskva thông báo ngăn chặn một cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) quy mô lớn. Thị trưởng Moskva Sergey Sobyanin cho biết hơn 1.600 UAV đã bị đánh chặn tại nhiều hướng tiếp cận kể từ ngày 19/9, trong đó khoảng 450 chiếc bị đánh chặn gần thủ đô. Một số UAV tiếp cận khu vực Nhà máy Lọc dầu Moskva và một UAV đánh trúng một tòa nhà dân cư. Theo ông Sobyanin, các vụ việc không gây thương vong.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Ukraine đã tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn bằng UAV và tên lửa hành trình Flamingo nhằm vào lãnh thổ Nga trong ngày 19 và 20/9, với mục đích gây gián đoạn cuộc bầu cử Duma Quốc gia. Theo bộ này, lực lượng phòng không và không quân Nga đã phá hủy 1.951 UAV và 8 tên lửa hành trình tầm xa trong vòng 24 giờ.

Bộ Quốc phòng Nga cho rằng các cuộc tấn công không đạt được mục tiêu và tuyên bố Nga sẽ tiếp tục tăng cường các cuộc tập kích nhằm vào các cơ sở quân sự tại Kiev để đáp trả các cuộc tấn công nhằm vào các địa điểm dân sự ở Nga.

Thúy Hà