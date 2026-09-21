Mỹ, Iran tiếp tục đưa ra tuyên bố cứng rắn

Ngày 20/9, Iran và Mỹ tiếp tục đưa ra những tuyên bố cứng rắn trong bối cảnh xung đột kéo dài, chưa có dấu hiệu phá vỡ thế bế tắc. Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Iran có thể đối mặt với sự suy sụp kinh tế hoặc nguy cơ ban lãnh đạo bị xóa sổ nếu không đạt được thỏa thuận. Trong khi đó, quân đội Iran tuyên bố sẽ đáp trả mạnh mẽ bất kỳ cuộc tấn công mới nào nhằm vào nước này.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn Fox News, ông Trump nói các nhà lãnh đạo Iran cần đạt được thỏa thuận, nếu không muốn chấp nhận để nền kinh tế suy thoái hoặc bị xóa sổ. Tuy nhiên, Fox News cho biết thêm, khi Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian dự kiến tới New York trong tuần này để tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ), ông Trump nói vẫn sẵn sàng gặp nhà lãnh đạo Iran.

Trong suốt cuộc xung đột bắt đầu bằng các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran ngày 28/2, ông Trump nhiều lần đưa ra những lời đe dọa không cụ thể về khả năng leo thang quân sự quy mô lớn.

Trước đó cùng ngày, Bộ chỉ huy Trung tâm quân sự Iran tuyên bố bất kỳ cuộc tấn công mới nào cũng sẽ dẫn đến các đòn đáp trả liên tiếp nhằm vào những căn cứ và lợi ích của Mỹ, đồng thời cảnh báo các đồng minh khu vực của Washington sẽ bị coi là những bên tham gia xung đột. Quân đội Iran cũng cho biết đã nhận được thông tin về việc một cuộc tấn công đang được chuẩn bị, nhưng không nêu cụ thể.

Trong khi đưa ra những cảnh báo quân sự, Tehran vẫn phát đi tín hiệu sẵn sàng tham gia các nỗ lực ngoại giao. Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohsen Rezaei cho biết các cuộc đàm phán thông qua trung gian với Pakistan và Qatar đang diễn ra. Tehran cũng đang chờ đón một phái đoàn Pakistan do Bộ trưởng Nội vụ dẫn đầu, được xem là một tín hiệu tích cực đối với triển vọng ngoại giao. Trong khi khẳng định tuân thủ các thỏa thuận hiện hành cấm sản xuất vũ khí hạt nhân, ông Rezaei cảnh báo rằng việc Iran có thể rút khỏi Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân hay không hoàn toàn phụ thuộc vào lập trường của chính phủ Mỹ.

Cùng ngày, các quan chức Iran, trong đó có Chủ tịch Quốc hội, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao và Bộ chỉ huy quân sự liên hợp Khatam al-Anbiya, đồng thời nhấn mạnh sự sẵn sàng cho một vòng đối đầu mới. Phía Iran cảnh báo nếu xung đột tiếp tục leo thang, phạm vi đối đầu có thể vượt ra ngoài biên giới Trung Đông.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf khẳng định lập trường ngoại giao của Tehran hoàn toàn rõ ràng, hợp lý và không thể thương lượng. Theo ông, Iran sẽ không bao giờ từ bỏ quyền kiểm soát eo biển Hormuz. Ông Ghalibaf nhấn mạnh việc mở lại eo biển là không thể nếu các điều kiện của Iran không được đáp ứng. Điều này ngụ ý rằng Mỹ trước tiên phải công nhận các quyền hợp pháp của Iran trước khi các cuộc đàm phán có thể tiếp tục.

Thanh Vân