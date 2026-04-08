Ông Trump: Mỹ sẽ tham gia “giải tỏa ùn tắc” tại eo biển Hormuz

Chỉ vài giờ sau khi đạt thỏa thuận ngừng bắn tạm thời với Iran, Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ sẽ tham gia “giải tỏa ùn tắc” tại eo biển Hormuz, đồng thời yêu cầu tuyến vận tải chiến lược này phải được mở lại ngay lập tức.

Hình ảnh chia sẻ trên mạng xã hội Truth Social của tổng thống Mỹ Dolnald Trump. Ảnh: AP

Chia sẻ trên Truth Social ông Trump viết “Sẽ có rất nhiều diễn biến tích cực! Nguồn lợi lớn sẽ được tạo ra”. Theo ông: “Iran có thể bắt đầu quá trình tái thiết. Chúng tôi sẽ đưa vào đủ loại vật tư và chỉ “hiện diện” để đảm bảo mọi việc diễn ra suôn sẻ. Tôi tin tưởng điều đó sẽ thành hiện thực".

Ông Trump cũng nhấn mạnh: “Một ngày trọng đại cho hòa bình thế giới! Iran muốn điều đó xảy ra, họ đã chịu đủ rồi! Và tất cả những bên khác cũng vậy!”

Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi. Ảnh: AP

Trước đó, Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi cho biết việc đi lại an toàn qua eo biển Hormuz trong thời gian 2 tuần “sẽ khả thi thông qua sự phối hợp với các lực lượng vũ trang Iran và có tính đến các giới hạn kỹ thuật".

Trong khi đó, một quan chức tham gia cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran ngày 8/4 tiết lộ rằng, theo kế hoạch ngừng bắn kéo dài hai tuần, Iran và Oman được phép thu phí các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz. Quan chức này tiết lộ, Iran sẽ sử dụng số tiền thu được cho công tác tái thiết, còn chưa rõ Oman sẽ sử dụng khoản tiền này vào mục đích gì.

Eo biển Hormuz nằm trong vùng lãnh hải của cả Oman và Iran. Trên thế giới, tuyến đường này lâu nay được coi là tuyến hàng hải quốc tế và chưa từng bị thu phí.

Trước khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn với Mỹ, Iran và Oman đã thảo luận về bảo đảm lưu thông qua eo biển Hormuz trong bối cảnh tuyến hàng hải chiến lược này bị tê liệt do ảnh hưởng nghiêm trọng từ xung đột tại Trung Đông.

Hình ảnh eo biển Hormuz trên bản đồ. Ảnh: TRT

Theo hãng thông tấn nhà nước của Oman, Thứ trưởng Ngoại giao hai bên đã tiến hành thảo luận với sự tham gia của các chuyên gia để bàn về các phương án khả thi nhằm bảo đảm lưu thông thông suốt qua eo biển Hormuz.

Về phần mình, Iran cho biết nước này đang hoàn thiện dự thảo về cơ chế điều phối hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz và có thể tiến hành đàm phán với các bên liên quan nhằm thiết lập một khuôn khổ hợp tác trong tương lai.

Trước đó, Iran muốn mọi thỏa thuận hòa bình lâu dài đều phải cho phép nước này thu phí tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz. Một quan chức Iran cho biết mức phí sẽ thay đổi tùy theo loại tàu, hàng hóa chuyên chở và các điều kiện liên quan khác, nhưng không nêu chi tiết.

Vân Bình

Nguồn: TRT, AP