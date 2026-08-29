Ông Trump ký sắc lệnh thành lập Học viện Không gian Hoa Kỳ

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ký sắc lệnh khởi động quá trình thành lập Học viện Không gian Hoa Kỳ, nhằm đào tạo thế hệ nhân lực mới phục vụ Lực lượng Không gian Mỹ, NASA và ngành công nghiệp không gian thương mại.

Tổng thống Donald Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp vào ngày 28 tháng 8 năm 2026 để thành lập Học viện không gian Hoa Kỳ đầu tiên tại Trung tâm Vũ trụ Johnson của NASA ở Houston. Nguồn ảnh: NASA

Phát biểu tại Trung tâm Vũ trụ Johnson của NASA ở Houston, bang Texas, ngày 28/8, ông Trump cho biết Học viện Không gian sẽ được xây dựng theo mô hình các học viện quân sự danh tiếng của Mỹ như West Point, Học viện Hải quân và Học viện Không quân. Tổng thống Mỹ nhấn mạnh nhu cầu đào tạo đội ngũ kỹ sư, nhân sự vận hành và quân nhân có chuyên môn trong bối cảnh lĩnh vực không gian của Mỹ đang phát triển nhanh. Học viện Không gian sẽ hướng tới đào tạo nhân lực cho cả Lực lượng Không gian Mỹ, NASA và lĩnh vực không gian thương mại.

Quyết định được công bố trong lễ ông Trump vinh danh, trao Huân chương Danh dự Không gian Quốc hội cho bốn thành viên phi hành đoàn Artemis II tại Trung tâm Vũ trụ Johnson. Buổi lễ diễn ra sau sứ mệnh Artemis II đưa các phi hành gia thực hiện chuyến bay quanh Mặt Trăng, đánh dấu một bước quan trọng trong chương trình không gian của Mỹ.

Sắc lệnh của ông Trump thành lập Ủy ban Tổng thống về Học viện Không gian Hoa Kỳ, do Giám đốc NASA Jared Isaacman làm Chủ tịch. Ủy ban có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch chi tiết về cơ cấu, hoạt động và địa điểm của học viện, đồng thời phải trình báo cáo lên Tổng thống trong vòng 120 ngày.

Tổng thống Donal Trump tham dự buổi lễ trao tặng Huân chương danh dự không gian của Quốc hội, tại Trung tâm Vũ trụ Johnson của NASA ở Houston. Ảnh: Yahoo.

Theo Nhà Trắng, Học viện được định hướng cung cấp chương trình đào tạo kỹ thuật chuyên sâu kết hợp với phát triển năng lực lãnh đạo, kỷ luật và tinh thần phục vụ cộng đồng. Mục tiêu là xây dựng đội ngũ nhân lực có đủ năng lực phục vụ các hoạt động không gian của Mỹ trong lĩnh vực dân sự và quốc phòng.

Reuters cho biết học viện dự kiến kết hợp đào tạo quân sự và dân sự, trong khi địa điểm đặt cơ sở vẫn chưa được quyết định. Texas đang vận động để được lựa chọn làm nơi đặt học viện. Việc triển khai đầy đủ dự án cũng sẽ phải đối mặt với các vấn đề về cơ cấu, nguồn lực và kinh phí.

Việc thành lập Học viện Không gian là một phần trong tham vọng mở rộng hoạt động của Mỹ ngoài quỹ đạo Trái Đất. Washington đang thúc đẩy các chương trình đưa phi hành gia trở lại Mặt Trăng và hướng tới các sứ mệnh không gian sâu hơn, trong đó có mục tiêu tiến tới Sao Hỏa.

Nhật Lệ

Nguồn: APT, NASA.