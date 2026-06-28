Ông Trump: Iran sẽ phải đối mặt với những hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nếu Mỹ tiếp tục ra tay

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố quân đội Mỹ đã tiến hành một đợt không kích mới nhằm vào nhiều mục tiêu quân sự của Iran, đồng thời cảnh báo Washington có thể mở rộng chiến dịch quân sự nếu Tehran tiếp tục các hành động mà Mỹ cho là vi phạm thỏa thuận ngừng bắn và đe dọa an ninh khu vực.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 27/6, ông Trump cho biết các cuộc không kích nhằm vào các kho tên lửa, cơ sở lưu trữ máy bay không người lái (UAV) và các trạm radar ven biển của Iran. Theo nhà lãnh đạo Mỹ, chiến dịch được thực hiện sau khi Iran “một lần nữa vi phạm lệnh ngừng bắn”.

Tổng thống Trump cũng đưa ra cảnh báo cứng rắn, cho rằng nếu Iran tiếp tục các hoạt động quân sự, sẽ đến thời điểm Mỹ “không thể tiếp tục kiềm chế” và buộc phải hoàn tất chiến dịch quân sự đã khởi động trước đó. Ông tuyên bố nếu kịch bản này xảy ra, Cộng hòa Hồi giáo Iran sẽ phải đối mặt với những hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Cùng ngày, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) xác nhận lực lượng nước này đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào nhiều mục tiêu quân sự trên lãnh thổ Iran. Theo CENTCOM, rạng sáng 27/6 (giờ miền Đông nước Mỹ), lực lượng vũ trang Iran đã phóng một máy bay không người lái tấn công trúng một tàu chở dầu treo cờ Panama đang hoạt động gần eo biển Hormuz. Washington cho rằng chiến dịch không kích là phản ứng trực tiếp đối với điều mà Mỹ cáo buộc là các cuộc tấn công liên tiếp của Iran nhằm vào tàu thương mại.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) xác nhận lực lượng nước này đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào nhiều mục tiêu quân sự trên lãnh thổ Iran. Ảnh: Euronews.

Theo tuyên bố của CENTCOM, các mục tiêu bị không kích gồm hệ thống giám sát quân sự, trung tâm thông tin liên lạc, trận địa phòng không, kho chứa máy bay không người lái, kho tên lửa và các cơ sở liên quan đến hoạt động rải thủy lôi.

Về phía Iran, giới chức nước này chưa đưa ra bình luận chính thức về các tuyên bố của Tổng thống Trump cũng như chiến dịch quân sự mới của Mỹ. Tuy nhiên, Tehran nhiều lần bác bỏ các cáo buộc nhằm vào hoạt động hàng hải, đồng thời khẳng định các biện pháp quân sự của nước này là nhằm đáp trả các cuộc tấn công của Mỹ và Israel.

Trước đó, Bahrain đã cáo buộc Iran triển khai nhiều máy bay không người lái (UAV) tập kích lãnh thổ nước này, gọi đây là “hành động vi phạm nghiêm trọng chủ quyền và luật pháp quốc tế”. Phó Tổng thống Mỹ JD Vance thì khẳng định Washington đã tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn và cảnh báo mọi hành động bạo lực tiếp theo sẽ vấp phải phản ứng tương xứng.

Các diễn biến mới cho thấy căng thẳng giữa Washington và Tehran tiếp tục leo thang, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ xung đột lan rộng tại Trung Đông trong bối cảnh các nỗ lực duy trì lệnh ngừng bắn vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức.

Lê Hà.

Nguồn: Xinhua, Reuters, Tass