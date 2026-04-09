Ông Trump để ngỏ khả năng rút Mỹ khỏi NATO

Quan hệ giữa Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tiếp tục gia tăng căng thẳng sau khi Tổng thống Donald Trump bày tỏ sự thất vọng với các đồng minh, đồng thời để ngỏ khả năng rút khỏi liên minh này, trong cuộc gặp kín với Tổng Thư ký Mark Rutte tại Nhà Trắng ngày 8/4.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thư ký NATO Mark Rutte (trái). Ảnh: AP.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bày tỏ sự thất vọng sâu sắc khi cho rằng các đồng minh NATO “đã bị thử thách và thất bại” khi không hỗ trợ Washington trong chiến dịch quân sự chống Iran. Theo ông, người dân Mỹ đã chi trả phần lớn cho an ninh của liên minh, trong khi các đối tác châu Âu lại không đáp ứng kỳ vọng khi xung đột leo thang.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth social ngay sau cuộc gặp với Tổng Thư kí NATO Mark Rutte, ông Trump nhấn mạnh: “NATO đã không có mặt khi chúng ta cần họ, và họ cũng sẽ không có mặt nếu chúng ta cần họ một lần nữa”.

Trong khi đó, phát biểu sau cuộc gặp kéo dài hơn hai giờ với Tổng thống Trump, ông Rutte cho biết hai bên đã có một cuộc trao đổi thẳng thắn và cởi mở, đồng thời thừa nhận nhà lãnh đạo Mỹ thất vọng với nhiều đồng minh NATO. Mặc dù không nêu cụ thể quốc gia nào, song ông Rutte thừa nhận một số thành viên chưa thực hiện đầy đủ cam kết. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng đa số các nước châu Âu vẫn có đóng góp tích cực.

Trong những tuần gần đây, Tổng thống Trump nhiều lần gọi NATO là “hổ giấy” và cảnh báo khả năng Mỹ rút khỏi liên minh quân sự gồm 32 thành viên này. Ông cho rằng các đồng minh châu Âu đang phụ thuộc vào đảm bảo an ninh của Washington nhưng chưa chia sẻ tương xứng gánh nặng, đặc biệt trong chiến dịch liên quan Iran.

NATO được thành lập năm 1949, từ lâu là trụ cột an ninh của phương Tây, song đang đối mặt với những rạn nứt lớn trong nội bộ. Ảnh: NATO.

Giới quan sát nhận định căng thẳng hiện nay đang đẩy NATO vào một giai đoạn nhạy cảm. Bên cạnh vấn đề Iran, các bất đồng liên quan đến Ukraine, chi tiêu quốc phòng và các ưu tiên chiến lược của Mỹ cũng đang làm gia tăng lo ngại trong nội bộ NATO.

NATO được thành lập năm 1949, từ lâu là trụ cột an ninh của phương Tây. Tuy nhiên, những phát biểu và chính sách gần đây của Tổng thống Trump, bao gồm cả việc xem xét lại cam kết với liên minh, đang đặt ra câu hỏi về vai trò và tương lai của liên minh quân sự xuyên Đại Tây Dương này trong bối cảnh môi trường an ninh toàn cầu ngày càng phức tạp.

Ngọc Liên

Nguồn: Reuters