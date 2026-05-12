Ông Trump chỉ trích lực lượng người Kurd liên quan kế hoạch hỗ trợ phe đối lập Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục bày tỏ thất vọng đối với các lực lượng người Kurd tại Iraq, cáo buộc các nhóm này đã giữ lại số vũ khí mà Washington dự định chuyển cho lực lượng biểu tình chống chính phủ tại Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại một sự kiện ở Washington vào ngày 11/5/2026. Ảnh: AFP.

Phát biểu trước báo giới ngày 11/5, ông Trump cho biết Mỹ từng kỳ vọng lực lượng người Kurd sẽ hỗ trợ vận chuyển vũ khí và đạn dược tới các nhóm chống chính phủ Iran. Tuy nhiên, theo nhà lãnh đạo Mỹ, kế hoạch này đã không được triển khai như dự kiến.

Ông Trump đồng thời khẳng định bản thân từng phản đối kế hoạch trên ngay từ đầu và cho rằng nỗ lực này khó có khả năng thành công. Theo ông, Washington đã gửi một lượng vũ khí và đạn dược với mục đích chuyển cho phe đối lập Iran, song số vũ khí này cuối cùng bị các nhóm người Kurd giữ lại.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng cho rằng các lực lượng người Kurd chỉ hành động khi nhận được lợi ích phù hợp, đồng thời bày tỏ không hài lòng về cách thức phối hợp trong kế hoạch nói trên. Trong khi đó, các lực lượng người Kurd đã bác bỏ cáo buộc từ phía Mỹ.

Các tay súng người Kurd tại Tuz Khormato, miền Bắc Iraq. Ảnh: Associated Press.

Cùng thời điểm, truyền thông Israel đăng tải các thông tin làm dấy lên nghi vấn về tuyên bố của ông Trump. Báo The Jerusalem Post dẫn các nguồn tin cho biết chính Tổng thống Trump cuối cùng đã quyết định bác bỏ kế hoạch hỗ trợ phe đối lập Iran thông qua lực lượng người Kurd.

Theo báo cáo, cơ quan tình báo Mossad từng đề xuất khả năng hỗ trợ thúc đẩy thay đổi chính quyền tại Iran mà không cần tiến hành các cuộc biểu tình quy mô lớn. Tuy nhiên, nhiều quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ được cho là phản đối kế hoạch liên quan lực lượng người Kurd ngay từ đầu, góp phần khiến Nhà Trắng không triển khai phương án này.

Trước đó, hồi tháng 3, CNN dẫn các nguồn tin cho biết CIA đã xem xét khả năng hỗ trợ vũ trang cho các lực lượng người Kurd với mục tiêu thúc đẩy một phong trào nổi dậy chống chính phủ Iran. Theo CNN, chính quyền Mỹ khi đó đã tiến hành các cuộc trao đổi với một số nhóm đối lập Iran cũng như lãnh đạo người Kurd tại Iraq về khả năng cung cấp hỗ trợ quân sự.

Các thông tin trên xuất hiện trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục gia tăng, đồng thời phản ánh những tranh luận trong nội bộ Washington về cách tiếp cận đối với Iran và các lực lượng đối lập tại khu vực Trung Đông.

Thanh Hằng

Nguồn: Reuters.Wion.