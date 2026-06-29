Ông Starmer có thể tranh cử chức Tổng thư ký NATO vào năm 2028

Truyền thông Anh đưa tin cựu Thủ tướng Anh Keir Starmer đang cân nhắc tranh cử chức Tổng thư ký NATO sau khi rời cương vị lãnh đạo chính phủ, với mục tiêu có thể đảm nhiệm vị trí này khi nhiệm kỳ của đương kim Tổng thư ký Mark Rutte kết thúc vào năm 2028.

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Cựu Thủ tướng Anh Keir Starmer được cho là đang cân nhắc tranh cử chức Tổng thư ký NATO sau khi rời khỏi Phủ Thủ tướng, vị trí này dự kiến ​​sẽ trống vào năm 2028. Ảnh: The Report Point

Theo tờ The Observer, ông Starmer quan tâm đến việc kế nhiệm ông Mark Rutte, người bắt đầu giữ cương vị Tổng thư ký NATO từ năm 2024 với nhiệm kỳ bốn năm. Tuy nhiên, để trở thành ứng cử viên chính thức, ông Starmer sẽ cần nhận được sự ủng hộ của chính phủ Anh cũng như sự đồng thuận từ các quốc gia thành viên NATO.

Nguồn tin của The Observer cho biết các đồng minh của ông Starmer đánh giá ông đã tạo dựng được uy tín đáng kể trên trường quốc tế trong thời gian giữ cương vị Thủ tướng, đặc biệt sau Hội nghị Thượng đỉnh G7. Bên cạnh đó, ông cũng duy trì quan hệ chặt chẽ với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Theo bài báo, chính sách đối ngoại có thể sẽ là hướng đi tiếp theo của ông Starmer sau khi kết thúc sự nghiệp chính trị trong nước.

Giới quan sát nhận định, hồ sơ của ông Starmer phù hợp với truyền thống lựa chọn lãnh đạo NATO trong những năm gần đây, khi liên minh này thường bổ nhiệm các cựu thủ tướng châu Âu làm Tổng thư ký. Trước ông Rutte, vị trí này do cựu Thủ tướng Na Uy Jens Stoltenberg đảm nhiệm.

Ông Keir Starmer có thể đang hướng đến những mục tiêu xa hơn chính trường Anh sau khi rời nhiệm sở

Dù vậy, cuộc đua kế nhiệm ông Rutte vẫn chưa chính thức bắt đầu. Việc lựa chọn Tổng thư ký NATO được thực hiện trên cơ sở đồng thuận giữa 32 quốc gia thành viên, vì vậy mọi ứng cử viên đều phải nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ các đồng minh.

Trước đó, ngày 22/6, ông Starmer xác nhận sẽ từ chức Thủ tướng Anh, đồng thời cho biết quyết định được đưa ra với mục tiêu đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu. Theo báo The Guardian, ông dự kiến tiếp tục điều hành chính phủ đến mùa thu năm nay để tạo điều kiện cho quá trình chuyển giao lãnh đạo trong Đảng Lao động.

Nhật Lệ

Nguồn: The Observer, UNN, Caliber.