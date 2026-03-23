Ông Sonexay Siphandone tái đắc cử Thủ tướng Lào

Theo hãng thông tấn KPL, ông Sonexay Siphandone đã được Quốc hội Lào tín nhiệm tái bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ trong phiên khai mạc kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa X, diễn ra sáng 23/3 tại thủ đô Viêng Chăn, với tỷ lệ tín nhiệm cao

Phiên họp khai mạc được tổ chức tại Hội trường Quốc hội, với sự tham dự của các đại biểu đến từ khắp các địa phương trong cả nước, chính thức mở đầu nhiệm kỳ lập pháp mới. Kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa X có ý nghĩa quan trọng, không chỉ kiện toàn bộ máy lãnh đạo cấp cao mà còn xác định những định hướng lớn về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng thể chế và bảo đảm ổn định chính trị trong giai đoạn tới.

Trong cuộc bỏ phiếu tại phiên họp, các đại biểu Quốc hội đã nhất trí cao với tỷ lệ 98,83% tán thành, tiếp tục bầu ông Sonexay Siphandone giữ cương vị người đứng đầu Chính phủ. Kết quả này được đánh giá là thể hiện sự tín nhiệm mạnh mẽ của Quốc hội đối với năng lực điều hành, kinh nghiệm chính trị cũng như vai trò của ông trong việc duy trì ổn định và thúc đẩy phát triển đất nước trong thời gian qua.

Quang cảnh một phiên họp của Quốc hội Lào. Ảnh: CTV

Kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa X dự kiến diễn ra từ ngày 23 đến 27/3, tập trung xem xét và thông qua nhiều nội dung quan trọng, bao gồm chương trình lập pháp cho nhiệm kỳ mới, các chiến lược phát triển quốc gia, kế hoạch kinh tế, xã hội, cũng như việc kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước.

Giới quan sát cho rằng, việc tái đắc cử của Thủ tướng Sonexay Siphandone phản ánh xu hướng tiếp tục duy trì sự ổn định trong bộ máy lãnh đạo của Lào, trong bối cảnh nước này đang ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cải thiện quản trị và tăng cường hội nhập khu vực.

Nhật Lệ

Nguồn: KPL