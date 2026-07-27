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Ông lớn quốc phòng rót kỷ lục 4,1 tỷ USD vào startup quân sự

Lê Hà.
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(Baothanhhoa.vn) - Các tập đoàn quốc phòng hàng đầu thế giới đang đẩy mạnh đầu tư vào các công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ quân sự, phản ánh xu hướng chuyển dịch của ngành công nghiệp quốc phòng từ các hệ thống vũ khí truyền thống sang những công nghệ mới như thiết bị bay không người lái (UAV), hệ thống tự hành và trí tuệ nhân tạo.

Ông lớn quốc phòng rót kỷ lục 4,1 tỷ USD vào startup quân sự

Các tập đoàn quốc phòng hàng đầu thế giới đang đẩy mạnh đầu tư vào các công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ quân sự, phản ánh xu hướng chuyển dịch của ngành công nghiệp quốc phòng từ các hệ thống vũ khí truyền thống sang những công nghệ mới như thiết bị bay không người lái (UAV), hệ thống tự hành và trí tuệ nhân tạo.

Ông lớn quốc phòng rót kỷ lục 4,1 tỷ USD vào startup quân sự

Màn trình diễn máy bay chiến đấu tàng hình F-35B Lightning II của Lockheed Martin trên không. Ảnh: Yonhap News.

Theo Financial Times, tính từ đầu năm 2026 đến nay, các doanh nghiệp quốc phòng lớn có quan hệ hợp tác chặt chẽ với các chính phủ phương Tây, trong đó có Lockheed Martin và BAE Systems, đã đầu tư tổng cộng khoảng 4,1 tỷ USD vào các quỹ đầu tư mạo hiểm và startup quốc phòng. Đây là mức cao nhất kể từ khi dữ liệu về lĩnh vực này được thống kê, cho thấy các nhà sản xuất vũ khí đang mở rộng vai trò từ nhà cung cấp thiết bị sang nhà đầu tư nhằm tiếp cận sớm các công nghệ quốc phòng thế hệ mới.

Ông Andreas Reinicke, Giám đốc Kinh doanh số và an ninh mạng của Airbus Defence, nhận định các cuộc xung đột gần đây, đặc biệt là tại Ukraine, đã làm thay đổi nhanh chóng phương thức tác chiến hiện đại. Theo ông, để theo kịp tốc độ đổi mới công nghệ, các tập đoàn quốc phòng cần tăng cường hợp tác với những doanh nghiệp nhỏ có khả năng phát triển và triển khai các giải pháp sáng tạo trong thời gian ngắn.

Ông lớn quốc phòng rót kỷ lục 4,1 tỷ USD vào startup quân sự

Ông lớn quốc phòng rót kỷ lục 4,1 tỷ USD vào startup quân sự. Ảnh: Financial Times.

Xu hướng này cũng thúc đẩy hoạt động mua bán và sáp nhập (M&A) trong ngành quốc phòng. Theo công ty nghiên cứu thị trường Dealogic, tổng giá trị các thương vụ M&A và huy động vốn trong lĩnh vực quốc phòng toàn cầu từ đầu năm đến nay đã vượt 40 tỷ USD. Nếu đà tăng tiếp tục được duy trì, con số này có thể vượt mức kỷ lục 59 tỷ USD được ghi nhận vào năm 2019.

Một số thương vụ đáng chú ý gồm việc tập đoàn Thales của Pháp mua lại công ty công nghệ hàng hải Exail Technologies với giá 3,9 tỷ euro và Lockheed Martin hoàn tất thương vụ mua Ultra Maritime với giá 3,45 tỷ USD. Bên cạnh đó, BAE Systems đã đầu tư 50 triệu euro vào hai quỹ hỗ trợ startup quốc phòng, trong khi nhà sản xuất UAV Quantum Systems của Đức huy động được 1,2 tỷ USD từ Airbus và các nhà đầu tư khác, nâng định giá doanh nghiệp lên khoảng 8 tỷ USD.

Giới phân tích cho rằng nhu cầu gia tăng đối với các loại vũ khí có chi phí thấp, khả năng triển khai nhanh và hiệu quả cao đang thúc đẩy quá trình tái cơ cấu ngành công nghiệp quốc phòng toàn cầu, đồng thời làm gia tăng cạnh tranh trong việc phát triển các công nghệ quân sự thế hệ mới.

Lê Hà.

Nguồn: Financial Times (FT), Dealogic, ChosunBiz.

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Từ khóa:

#Quân sự #UAV #Hàng đầu thế giới #Tập đoàn #Trí tuệ nhân tạo #Kỷ lục #Vũ khí #Công nghệ mới

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