Chi tiêu quân sự toàn cầu tăng lên mức kỷ lục 2.890 tỷ USD

Báo cáo của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) công bố ngày 27/4 cho thấy chi tiêu quân sự toàn cầu năm 2025 tăng 2,9%, đạt mức cao kỷ lục 2.890 tỷ USD, dù Mỹ giảm ngân sách quốc phòng trong bối cảnh tạm dừng viện trợ tài chính mới cho Ukraine.

Hình ảnh xe tăng và xe bọc thép di chuyển ở Lebanon, nhìn từ phía Israel của biên giới Israel-Lebanon, ngày 25 tháng 4 năm 2026. Ảnh: REUTERS

Theo báo cáo của SIPRI, chi tiêu quân sự toàn cầu tiếp tục xu hướng tăng trong năm 2025, bất chấp sự sụt giảm đáng kể từ Mỹ.

Cụ thể, tổng chi tiêu quân sự toàn cầu đã tăng 2,9% so với năm trước, lên mức 2.890 tỷ USD, đánh dấu năm tăng trưởng thứ 11 liên tiếp. Tỷ lệ chi tiêu quân sự so với tổng sản phẩm quốc nội (GDP) toàn cầu cũng tăng lên 2,5%, mức cao nhất kể từ năm 2009.

SIPRI nhận định xu hướng tăng chi tiêu nhiều khả năng sẽ tiếp diễn trong năm 2026 và các năm tiếp theo, trong bối cảnh nhiều quốc gia tiếp tục duy trì hoặc mở rộng mục tiêu quốc phòng dài hạn, đồng thời thế giới đối mặt với nhiều điểm nóng an ninh kéo dài.

Ba quốc gia có chi tiêu quân sự lớn nhất gồm Mỹ, Trung Quốc và Nga, chiếm tổng cộng 1.480 tỷ USD, tương đương 51% tổng chi tiêu toàn cầu.

Trong đó, chi tiêu quân sự của Mỹ giảm xuống còn 954 tỷ USD trong năm 2025, chủ yếu do không phê duyệt thêm gói viện trợ tài chính mới cho Ukraine. Trong ba năm trước đó, tổng hỗ trợ quân sự của Mỹ dành cho Ukraine đạt khoảng 127 tỷ USD.

Tuy nhiên, SIPRI cho rằng mức giảm này của Mỹ có thể chỉ mang tính tạm thời. Theo báo cáo, ngân sách quốc phòng Mỹ được Quốc hội phê duyệt cho năm 2026 đã vượt 1.000 tỷ USD và có thể tăng lên 1.500 tỷ USD vào năm 2027.

Tại châu Âu, chi tiêu quân sự tăng mạnh 14%, lên 864 tỷ USD, trở thành động lực chính thúc đẩy mức tăng chung của toàn cầu. Nga và Ukraine tiếp tục gia tăng chi tiêu quân sự trong năm thứ tư của xung đột.

Đáng chú ý, các quốc gia châu Âu thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ghi nhận mức tăng chi tiêu mạnh nhất tại khu vực Trung và Tây Âu kể từ sau Chiến tranh Lạnh.

Ở khu vực Trung Đông, chi tiêu quân sự của Israel giảm 4,9%, xuống còn 48,3 tỷ USD khi xung đột tại Dải Gaza có dấu hiệu hạ nhiệt trong năm 2025. Trong khi đó, chi tiêu của Iran giảm 5,6% xuống còn 7,4 tỷ USD, đánh dấu năm giảm thứ hai liên tiếp.

Bích Hồng

Nguồn: Reuters, SIPRI