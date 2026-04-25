Ông John Barrett: Quan hệ Mỹ- Venezuela định hình tương lai khu vực

Quan hệ giữa Mỹ, Colombia và Venezuela hiện bước vào giai đoạn điều chỉnh quan trọng, thể hiện qua hàng loạt động thái ngoại giao và hợp tác mới. Ngày 24/4, tân Đại biện lâm thời Mỹ tại Venezuela John Barrett nhấn mạnh rằng, quan hệ Mỹ- Venezuela sẽ giữ vai trò then chốt đối với cục diện khu vực, đặc biệt sau khi hai nước nối lại các hoạt động ngoại giao.

Tân Đại biện lâm thời Mỹ tại Venezuela John Barrett. Ảnh: Heraldo USA

Ông John Barrett khẳng định, mối quan hệ này có thể định hình tương lai khu vực, đồng thời cho biết Washington đang triển khai kế hoạch ba giai đoạn gồm ổn định, phục hồi và chuyển tiếp, hướng tới mục tiêu phát triển chung và bền vững.

Hiện, Phó Tổng thống Delcy Rodríguez đang đảm nhiệm vai trò lãnh đạo lâm thời, đồng thời phối hợp với Mỹ để thúc đẩy hợp tác chiến lược, đặc biệt trong các lĩnh vực năng lượng và khai khoáng.

Tổng thống Colombia Gustavo Petro đã có cuộc gặp với Tổng thống lâm thời Delcy Rodríguez. tại Caracas Ảnh: Reuters

Cùng ngày tại Caracas, Tổng thống Colombia Gustavo Petro đã có cuộc hội đàm với Tổng thống lâm thời Delcy Rodríguez. Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa lãnh đạo hai nước kể từ sau biến cố chính trị tại Venezuela, đồng thời cũng là chuyến thăm chính thức đầu tiên của một nguyên thủ nước ngoài trong giai đoạn chuyển tiếp hiện nay.

Tại cuộc gặp, hai bên tập trung thảo luận các lĩnh vực hợp tác trọng điểm như an ninh biên giới, di cư, thương mại, năng lượng và công nghiệp. Đáng chú ý, hai nước nhất trí tăng cường phối hợp an ninh và chia sẻ thông tin tình báo nhằm kiểm soát hiệu quả tội phạm xuyên biên giới dọc theo đường biên dài hơn 2.000 km. Bên cạnh đó, Colombia và Venezuela cũng xem xét khả năng kết nối hạ tầng năng lượng, bao gồm điện và khí đốt, nhằm hỗ trợ quá trình phục hồi kinh tế của Venezuela cũng như đáp ứng nhu cầu trong nước của mỗi bên.

Chuyến thăm của Tổng thống Petro cũng đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực tăng cường hội nhập khu vực, với định hướng hợp tác trên cơ sở tôn trọng chủ quyền và lợi ích của mỗi quốc gia.

Giới quan sát cho rằng, các động thái ngoại giao liên tiếp cho thấy Venezuela đang từng bước tái hội nhập khu vực, đồng thời mở ra triển vọng hợp tác mới giữa các quốc gia Tây Bán cầu trong bối cảnh cục diện chính trị - kinh tế tại nước này đang chuyển biến.

Minh Phương

Nguồn: Tân Hoa Xã, Reuters