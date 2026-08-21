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Ông Islam Alamgir được bầu làm Tổng thống Bangladesh

Thanh Giang
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(Baothanhhoa.vn) - Quốc hội Bangladesh ngày 20/8 đã bầu ông Mirza Fakhrul Islam Alamgir, lãnh đạo đảng Dân tộc chủ nghĩa Bangladesh (BNP), làm Tổng thống thứ 23 của nước này, đánh dấu lần đầu tiên trong 35 năm Bangladesh tổ chức cuộc bầu cử Tổng thống có nhiều ứng cử viên.

Ông Islam Alamgir được bầu làm Tổng thống Bangladesh

Quốc hội Bangladesh ngày 20/8 đã bầu ông Mirza Fakhrul Islam Alamgir, lãnh đạo đảng Dân tộc chủ nghĩa Bangladesh (BNP), làm Tổng thống thứ 23 của nước này, đánh dấu lần đầu tiên trong 35 năm Bangladesh tổ chức cuộc bầu cử Tổng thống có nhiều ứng cử viên.

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Ông Islam Alamgir được bầu làm Tổng thống Bangladesh

Quốc hội Bangladesh bầu Tổng thống mới. Ảnh: BSS.

Theo kết quả do Ủy ban Bầu cử Bangladesh công bố, ông Islam Alamgir giành 255 phiếu, vượt xa đối thủ Oli Ahmed, cựu sĩ quan quân đội và ứng cử viên của liên minh đối lập gồm 11 đảng do Jamaat-e-Islami dẫn đầu, với 88 phiếu.

Chiến thắng của ông Islam Alamgir đã được dự báo trước do đảng Dân tộc chủ nghĩa Bangladesh hiện nắm đa số 2/3 tại Quốc hội sau khi trở lại cầm quyền. Tuy nhiên, cuộc bỏ phiếu lần này vẫn mang ý nghĩa đáng chú ý đối với đời sống chính trị Bangladesh, khi đây là lần đầu tiên kể từ năm 1991 nước này tổ chức một cuộc bầu cử Tổng thống có hơn một ứng cử viên, thay vì lựa chọn một ứng cử viên duy nhất như trong hơn 3 thập kỷ qua.

Chức Tổng thống Bangladesh chủ yếu mang tính nghi lễ, song ông Islam Alamgir sẽ giữ vai trò nguyên thủ và Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang. Quyền hành pháp vẫn thuộc về Thủ tướng và Nội các tại quốc gia Nam Á với khoảng 173 triệu dân.

Ông Islam Alamgir được bầu làm Tổng thống Bangladesh

Ông Islam Alamgir được bầu làm Tổng thống Bangladesh. Ảnh: X.

Ông Islam Alamgir là một trong những lãnh đạo phục vụ lâu năm nhất của đảng Dân tộc chủ nghĩa Bangladesh, từng giữ chức Tổng Thư ký đảng từ năm 2016 cho đến khi được đề cử làm Tổng thống. Trong thời gian bà Hasina cầm quyền, ông là một trong những nhân vật nổi bật của phe đối lập và nhiều lần bị bắt giữ, đối mặt với một loạt vụ kiện.

Xuất thân là giảng viên sau khi tốt nghiệp ngành kinh tế tại Đại học Dhaka, ông Islam Alamgir gia nhập đảng Dân tộc chủ nghĩa đầu những năm 1990 và từng bước vươn lên trở thành một trong những lãnh đạo nổi bật của đảng. Ông từng giữ nhiều chức vụ cấp bộ, gần đây nhất là Bộ trưởng Chính quyền địa phương.

Dự kiến, tân Tổng thống Bangladesh tuyên thệ nhậm chức vào tối 21/8.

Thanh Giang

Nguồn: Arabnews.

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Từ khóa:

#Bangladesh #Ứng cử viên #Bầu cử tổng thống #Lãnh đạo #Quốc hội #Tuyên thệ nhậm chức

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