Bangladesh: Đảng BNP giành chiến thắng lớn trong cuộc bầu cử quốc hội lịch sử

Đảng Quốc gia Bangladesh (BNP) đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc tổng tuyển cử lần thứ 13, mở ra giai đoạn chính trị mới tại quốc gia Nam Á hơn 175 triệu dân sau thời gian biến động sâu sắc.

Đảng Quốc gia Bangladesh (BNP) đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc tổng tuyển cử lần thứ 13. Ảnh: Reuters.

Theo truyền thông địa phương, liên minh do BNP dẫn dắt giành 209/300 ghế tại Quốc hội, đạt đa số hai phần ba. Kết quả này được đánh giá có ý nghĩa quan trọng đối với tiến trình ổn định và phục hồi kinh tế, trong bối cảnh Bangladesh vừa trải qua giai đoạn bất ổn kéo dài sau các cuộc biểu tình năm 2024 dẫn tới việc chính quyền của Thủ tướng Sheikh Hasina chấm dứt.

Trong tuyên bố sau kiểm phiếu, BNP cảm ơn cử tri và kêu gọi người dân cầu nguyện cho sự bình an của đất nước, đồng thời cho biết sẽ không tổ chức các hoạt động ăn mừng quy mô lớn. Lãnh đạo BNP và là ứng cử viên hàng đầu cho cương vị Thủ tướng, ông Tarique Rahman, cam kết thúc đẩy cải cách kinh tế, tăng thu hút đầu tư nước ngoài, đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, hỗ trợ các hộ gia đình thu nhập thấp và đề xuất giới hạn nhiệm kỳ Thủ tướng tối đa 10 năm.

Đối thủ chính của BNP là đảng Jamaat-e-Islami chỉ giành 68 ghế. Lãnh đạo đảng này, ông Shafiqur Rahman, thừa nhận kết quả và cho biết sẽ theo đuổi “đối lập mang tính xây dựng”. Trong khi đó, Đảng Công dân Quốc gia (NCP) – lực lượng do các nhà hoạt động trẻ thành lập giành 5/30 ghế tranh cử.

Lãnh đạo BNP và là ứng cử viên hàng đầu cho cương vị Thủ tướng, ông Tarique Rahman. Ảnh: Reuters.

Cuộc bầu cử năm nay được xem là cuộc bỏ phiếu cạnh tranh nhất trong nhiều năm, với hơn 2.000 ứng cử viên và khoảng 50 chính đảng tham gia. Tỷ lệ cử tri đi bầu được truyền thông địa phương ước tính có thể vượt 60%, cao hơn mức 42% của kỳ bầu cử trước. Đảng Awami League của bà Sheikh Hasina không tham gia do đang bị đình chỉ hoạt động.

Song song với bầu cử quốc hội, Bangladesh tổ chức trưng cầu dân ý về một loạt đề xuất cải cách hiến pháp, bao gồm thành lập chính phủ lâm thời trung lập trong các kỳ bầu cử, chuyển sang mô hình lập pháp lưỡng viện, tăng cường đại diện của phụ nữ, củng cố tính độc lập tư pháp và giới hạn hai nhiệm kỳ Thủ tướng. Kết quả chính thức chưa được công bố, song một số nguồn tin địa phương cho thấy đa số cử tri ủng hộ các đề xuất này.

Thu Uyên

Nguồn: Reuters.