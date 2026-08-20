Bangladesh tổ chức bầu cử tổng thống cạnh tranh lần đầu tiên sau 35 năm

Lần đầu tiên kể từ năm 1991, hôm nay, 20/8, Bangladesh tiến hành bầu cử tổng thống, trong đó các nghị sĩ Quốc hội bỏ phiếu trực tiếp để lựa chọn người đứng đầu nhà nước.

Bangladesh bầu tổng thống, lần đầu có nhiều ứng viên tranh cử sau 35 năm. Ảnh: Bhaska.

Bangladesh tổ chức bầu cử tổng thống theo hệ thống nghị viện lần đầu vào năm 1991. Tuy nhiên, từ năm 1996 đến 2023, cả 8 tổng thống được bầu đều không có đối thủ, chủ yếu thông qua sự đồng thuận chính trị. Vì vậy, cuộc bỏ phiếu ngày 20/8 được xem là dấu mốc đặc biệt, đánh dấu lần đầu tiên sau 35 năm các nghị sĩ Bangladesh thực sự phải lựa chọn giữa hai ứng viên tổng thống.

Lần này, cuộc bầu cử tổng thống Bangladesh có hai ứng viên tham gia tranh cử. Đó là ông Mirza Fakhrul Islam Alamgir, ứng viên do đảng Dân tộc Bangladesh (BNP) đề cử và từng giữ chức Tổng thư ký của đảng; cùng Đại tá về hưu Oli Ahmed Bir Bikram, Chủ tịch đảng Dân chủ Tự do (LDP), ứng viên của liên minh 11 đảng do đảng Bangladesh Jamaat-e-Islami dẫn đầu.

Tổng cộng 349 nghị sĩ tham gia bỏ phiếu, gồm 247 nghị sĩ BNP và 90 nghị sĩ thuộc liên minh đối lập, số còn lại là nghị sĩ của các đảng khác hoặc độc lập. Ủy ban Bầu cử Bangladesh cho biết kết quả sẽ được kiểm ngay sau khi kết thúc bỏ phiếu và công bố trong ngày. Trong trường hợp hai ứng viên có số phiếu bằng nhau, người chiến thắng sẽ được xác định bằng hình thức rút thăm.

Ông Alamgir, 78 tuổi, được đánh giá có nhiều khả năng trở thành tổng thống thứ 23 của Bangladesh nhờ BNP hiện nắm 2/3 số ghế tại Quốc hội.

Ứng cử viên Mirza Fakhrul Islam Alamgir của đảng Dân tộc Bangladesh (BNP). Ảnh: Getty.

Cuộc bầu cử được tổ chức sau khi Tổng thống Mohammed Shahabuddin, từ chức hồi tháng trước vì lý do sức khỏe, trước khi kết thúc nhiệm kỳ 5 năm. Theo Hiến pháp, tổng thống mới phải được bầu trong vòng 90 ngày kể từ khi chức vụ bị bỏ trống. Hiện Chủ tịch Quốc hội Hafiz Uddin Ahmad đang là quyền tổng thống.

Theo kế hoạch, tổng thống mới của Bangladesh sẽ tuyên thệ nhậm chức vào tối 21/8.

Thúy Hà

Nguồn: Wion/The Daily Star