Oman, Saudi Arabia thảo luận về an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz

Ngoại trưởng Oman Sayyid Badr bin Hamad Al Busaidi mới đây đã hội đàm với Ngoại trưởng Saudi Arabia, Hoàng tử Faisal bin Farhan Al Saud, nhằm trao đổi về tình hình khu vực và các biện pháp bảo đảm an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz trong bối cảnh căng thẳng leo thang tại Trung Đông.

Hoàng tử Faisal bin Farhan bin Abdullah, Ngoại trưởng Ả Rập Xê Út có cuộc hội đàm tại Muscat với Ngoại trưởng Oman Sayyid Badr Albusaidi. Ảnh: Aawsat.

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Oman ngày 8/7, hai bên đã thảo luận về những diễn biến liên quan đến hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz, đồng thời nhấn mạnh vai trò chiến lược của tuyến đường thủy này đối với thương mại quốc tế và an ninh năng lượng toàn cầu. Hai ngoại trưởng cũng kêu gọi ưu tiên các giải pháp ngoại giao nhằm hạ nhiệt căng thẳng, bảo đảm an ninh và duy trì tự do hàng hải theo luật pháp quốc tế.

Bên cạnh đó, hai bộ trưởng đã rà soát quan hệ song phương, tái khẳng định cam kết tăng cường phối hợp và thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực cùng quan tâm.

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh tình hình an ninh tại khu vực Vùng Vịnh tiếp tục diễn biến phức tạp sau các căng thẳng mới giữa Mỹ và Iran. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington có thể tiến hành thêm các đòn tấn công nhằm vào Iran nếu tình hình tiếp tục leo thang.

Đáp lại, truyền thông nhà nước Iran dẫn một nguồn tin cho biết Tehran có thể đóng cửa eo biển Hormuz và mở rộng các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu khác nếu Mỹ phát động thêm hành động quân sự.

Các tàu neo đậu tại eo biển Hormuz, ngoài khơi thành phố cảng Khasab trên bán đảo Musandam phía bắc Oman. Ảnh: AFP.

Trong khi đó, một số nguồn tin của Mỹ cho biết, hoạt động vận chuyển tàu chở dầu qua eo biển Hormuz đã giảm mạnh do những bất ổn liên quan đến triển vọng đạt được thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran. Theo ông Jorge Leon, Trưởng bộ phận Phân tích địa chính trị của công ty nghiên cứu năng lượng Rystad Energy, lưu lượng tàu qua khu vực này “gần như bị đình trệ”, phản ánh tâm lý thận trọng của thị trường trước những rủi ro an ninh ngày càng gia tăng.

Eo biển Hormuz là một trong những tuyến vận tải năng lượng quan trọng nhất thế giới, nối Vịnh Ba Tư với Vịnh Oman và Biển Arab. Trước khi căng thẳng bùng phát, khoảng 20% lượng dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) giao dịch trên toàn cầu được vận chuyển qua tuyến hàng hải này. Vì vậy, việc duy trì hoạt động thông suốt tại eo biển Hormuz được xem là yếu tố then chốt đối với ổn định của thị trường năng lượng và chuỗi cung ứng toàn cầu.

Minh Phương

Nguồn: Tân Hoa Xã, AA.