Đến năm 2025, cả nước phấn đấu có ít nhất 50% huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh đạt chuẩn NTM

Sáng 17-7, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tổ chức hội nghị trực tuyến Sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình MTQG Xây dựng Nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021-2025.

Đồng chí Lê Minh Hoan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT dự và chủ trì hội nghị. Hội nghị được kết nối trực tuyến và trực tiếp với các điểm cầu tỉnh, thành phố trên cả nước. Tại điểm cầu tỉnh Thanh Hoá, đồng chí Lê Đức Giang, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chủ trì.

Hiện nay, cả nước có 6.022/8.177 xã, (73,65%) đạt chuẩn NTM, tăng 11,3% so với cuối năm 2020; bình quân cả nước đạt 16,9 tiêu chí/xã. Có 263 đơn vị cấp huyện thuộc 58 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ/đạt chuẩn NTM, tăng 90 đơn vị so cuối năm 2020; 19 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có 100% số xã đạt chuẩn NTM, tăng 7 địa phương so với cuối năm 2020.

Các sản phẩm OCOP tại 63 tỉnh, thành phố đang từng bước khẳng định được giá trị và chất lượng trên thị trường, được người dân tín nhiệm với 9.852 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên, trong đó có 42 sản phẩm 5 sao.

Năm 2023, thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 46,3 triệu đồng/người/năm, tăng 4,6 triệu đồng so với năm 2020; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều khu vực nông thôn năm 2022 còn khoảng 5,4%, giảm 1,7% so với năm 2020.

Sau gần 3 năm triển khai thực hiện, cả nước đã huy động được hơn 1,7 triệu tỷ đồng đầu tư thực hiện xây dựng NTM

Mục tiêu phấn đến năm 2025, cả nước có ít nhất 80% số xã đạt chuẩn NTM, có khoảng 40% số xã đạt chuẩn NTM nâng cao, ít nhất 10% số xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu và không còn xã dưới 15 tiêu chí. Phấn đấu cả nước có ít nhất 50% huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh đạt chuẩn NTM, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Có ít nhất 20% số huyện đạt chuẩn được công nhận là huyện NTM nâng cao, huyện NTM kiểu mẫu. Mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có ít nhất 2 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM. Phấn đấu cả nước có khoảng từ 17 - 19 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

Để đạt được mục tiêu đề ra, Bộ NN&PTNT sẽ tiếp tục nghiên cứu, rà soát, hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách hỗ trợ xây dựng NTM nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho địa phương, bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế để đẩy nhanh tiến độ, hiệu quả Chương trình. Sửa đổi, bổ sung Bộ tiêu chí NTMcác cấp theo các mức độ phù hợp hơn với tình hình thực tế tại các địa phương và đặc thù của vùng, miền.

Bộ NN&PTNT tiếp tục triển khai các giải pháp huy động tối đa các nguồn lực thực hiện chương trình. Quản lý, sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước được giao đảm bảo hiệu quả, phù hợp với quy định của pháp luật. Quyết tâm giải ngân 100% vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia theo Kế hoạch được giao của năm 2022 và 2023. Tăng cường các hoạt động vận động các nhà tài trợ quốc tế, các Tổ chức phi chính phủ (NGOs) hỗ trợ nguồn lực, chia sẻ kinh nghiệm thực hiện các nội dung liên quan đến những vấn đề cấp thiết của Chương trình.

Tại tỉnh Thanh Hoá, trong 2 năm (2021-2022) và 6 tháng đầu năm 2023, có thêm 4 huyện, 42 xã, 148 thôn, bản miền núi được công nhận đạt chuẩn NTM; 57 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 13 xã và 284 thôn, bản đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; 282 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP. Luỹ đế đến nay, có 12 huyện đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; có 359 xã và 700 thôn, bản miền núi đạt chuẩn NTM; 80 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 14 xã và 346 thôn, bản đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Có 350 sản phẩm OCOP được công nhận. Bình quân toàn tỉnh đạt 17,75 tiêu chí NTM/xã; tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn năm 2022 là 6,08%, giảm 2,14% so với năm 2021. Toàn tỉnh cũng đã huy động được hơn 18.700 tỷ đồng để phát triển sản xuất, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và thực hiện các tiêu chí NTM, xây dựng các sản phẩm OCOP. Giai đoạn 2023-2025, toàn tỉnh phấn đấu có thêm 7 huyện, 58 xã, 176 thôn, bản miền núi đạt chuẩn NTM.

Tại hội nghị, các đại biểu đã chia sẻ kinh nghiệm triển khai; những khó khăn, thách thức của các địa phương khi thực hiện Bộ tiêu chí NTM giai đoạn 2021- 2025. Đồng thời, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương cũng đã giải đáp kiến nghị của các địa phương.

Phát biểu tại điểm cầu tỉnh Thanh Hoá, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang nhấn mạnh: Triển khai thực hiện Chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2021- 2025 có nhiều tiêu chí cao hơn, trong khi các xã còn lại của tỉnh hầu hết khu vực miền núi, điều kiện kinh tế - xã hội còn khó khăn; một số địa phương còn tư tưởng ỷ lại nên tiến độ chương trình còn chậm. Đồng chí đề nghị Văn phòng điều phối Chương trình xây dựng NTM nhanh chóng kiện toàn lại hoạt động tổ OCOP để hướng dẫn các địa phương chấm sản phẩm 3 sao; hoàn thiện chấm sản phẩm 4 sao và đề xuất chấm sản phẩm 5 sao. Đối với thị xã Bỉm Sơn, cần khẩn trương đấu mối với Văn phòng điều phối Chương trình NTM Trung ương tổ chức họp thẩm định hoàn thành nhiệm vụ NTM vào tháng 8-2023; huyện Hậu Lộc và Hà Trung nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ báo cáo để kịp tiến độ thẩm định trong năm 2023.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các địa phương khi triển khai dự án thuộc chương trình NTM chú ý thực hiện đảm bảo chất lượng, tiến độ và không để sai sót. Các đồng chí trong Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình MTQG tỉnh, lãnh đạo các địa phương cần nâng cao trách nhiệm, quan tâm hơn nữa, hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM.

