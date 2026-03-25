Ngọc Liên phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với XDNTM

Ngay sau khi sáp nhập, xã Ngọc Liên đã tiến hành rà soát toàn diện các điều kiện tự nhiên, quỹ đất, cơ cấu cây trồng, vật nuôi cũng như nhu cầu thực tế của người dân. Trên cơ sở đó, địa phương tập trung tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững, phù hợp với điều kiện địa phương. Qua đó, từng bước chuyển đổi tư duy từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa, liên kết theo chuỗi giá trị, từng bước nâng cao hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích.

Người dân xã Ngọc Liên thu hoạch sắn dây.

Hiện nay, diện tích đất sản xuất của xã Ngọc Liên khoảng 6.000ha, trong đó có 2.500ha đất lâm nghiệp và 3.500ha đất trồng các loại cây nông nghiệp. Đây là nguồn lực quan trọng để xã phát triển đa dạng các mô hình sản xuất. Xã đã tập trung quy hoạch và phát triển các loại cây trồng chủ lực, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu và có thị trường tiêu thụ ổn định.

Trong cơ cấu cây trồng, lúa vẫn giữ vai trò đảm bảo an ninh lương thực với diện tích khoảng 1.000ha. Điểm nhấn nổi bật của xã Ngọc Liên là việc tập trung phát triển các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao. Trong đó, cây dứa được xác định là cây trồng mũi nhọn với diện tích lên tới 1.200ha, mang lại doanh thu khoảng 700 triệu đồng/ha/năm. Đáng chú ý, có khoảng 40% diện tích dứa của xã được người dân, HTX đầu tư ứng dụng sản xuất theo hướng công nghệ cao, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và giảm chi phí lao động. Bên cạnh đó, các loại cây trồng khác như sắn dây với diện tích 80ha cho thu nhập khoảng 250 triệu đồng/ha/năm; cây dong riềng phục vụ sản xuất miến dong đạt 200 triệu đồng/ha/năm... đang được địa phương duy trì và mở rộng. Nhờ đó, giá trị sản xuất bình quân trên một ha đất trồng trọt của xã hiện đạt 168,3 triệu đồng/năm, tạo nguồn thu ổn định cho người dân.

Không chỉ dừng lại ở việc mở rộng diện tích và nâng cao năng suất, xã Ngọc Liên còn chú trọng đến việc xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả, gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm. Một trong những điểm sáng là mô hình “Liên kết các hộ trồng thâm canh cây nghệ vàng gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm” được triển khai tại thôn Minh Lâm. Mô hình này không chỉ giúp người dân nâng cao kỹ thuật canh tác mà còn đảm bảo đầu ra ổn định, hạn chế tình trạng “được mùa mất giá”. Cùng với đó, dự án hỗ trợ phát triển trồng dứa theo hướng hữu cơ và sản xuất sợi xơ dứa từ lá dứa do Viện Phát triển kinh tế hợp tác - Liên minh HTX Việt Nam phối hợp với UBND xã triển khai tại HTX dịch vụ nông nghiệp và giống cây trồng Đồng Tâm đã mở ra hướng đi mới cho nông nghiệp địa phương.

Là địa phương miền núi, thuần nông, nhờ chuyển đổi cơ cấu kinh tế và áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 68,38 triệu đồng/năm. Trong năm 2026, xã Ngọc Liên đặt mục tiêu nâng mức thu nhập bình quân lên 70,8 triệu đồng/người/năm. Song song với phát triển kinh tế, xã cũng tập trung thực hiện các tiêu chí XDNTM theo bộ tiêu chí giai đoạn 2026-2030 do Chính phủ ban hành. Qua rà soát, đến tháng 3/2026, xã Ngọc Liên đã đạt 4/10 tiêu chí và phấn đấu năm 2029 hoàn thành các tiêu chí XDNTM.

Trao đổi về định hướng trong thời gian tới, bà Phan Thị Hà, Chủ tịch UBND xã Ngọc Liên cho biết: “Địa phương tiếp tục duy trì ổn định diện tích đất nông nghiệp, đồng thời khuyến khích người dân đầu tư thâm canh theo hướng hữu cơ, an toàn, gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm. Xã cũng đặc biệt quan tâm thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, hình thành các chuỗi giá trị từ sản xuất đến chế biến và tiêu thụ. Để thực hiện hiệu quả các mục tiêu đề ra, địa phương mong muốn tỉnh tiếp tục quan tâm, ban hành các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp theo hướng hữu cơ, nhất là đối với các mô hình liên kết sản xuất gắn với bao tiêu sản phẩm. Đồng thời, ưu tiên nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng phục vụ các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung như giao thông nội đồng, hệ thống thủy lợi, điện phục vụ sản xuất”.

Bài và ảnh: Lê Hợi