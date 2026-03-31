Xã Hợp Tiến phát huy nội lực xây dựng nông thôn mới

Được tỉnh lựa chọn là một trong 9 xã xây dựng NTM năm 2026, Đảng bộ, chính quyền xã Hợp Tiến đã bắt tay ngay vào triển khai thực hiện nhiệm vụ. Với quyết tâm về đích đúng kế hoạch, Hợp Tiến đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và mọi tầng lớp Nhân dân nhằm phát huy tốt nội lực để hoàn thành Bộ tiêu chí, với mục tiêu cao nhất là nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân một cách thực chất, bền vững.

Các tuyến đường nội thôn xã Hợp Tiến được nâng cấp mở rộng trên 6m, kết hợp trồng cây xanh 2 bên đường theo tiêu chí “xanh- sạch- đẹp”.

Xã Hợp Tiến được thành lập trên cơ sở hợp nhất 5 xã Hợp Tiến, Hợp Lý, Hợp Thành, Hợp Thắng, Triệu Thành. Trước khi sáp nhập có 2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 3 xã đạt chuẩn NTM theo Bộ tiêu chí cũ. Đây là những tiền đề quan trọng, tạo nền tảng thuận lợi cả về hạ tầng, kinh nghiệm tổ chức thực hiện và sự đồng thuận trong Nhân dân để địa phương tiếp tục triển khai chương trình xây dựng NTM trong giai đoạn mới với yêu cầu cao hơn.

Qua rà soát, xã Hợp Tiến đã đạt 35/47 chỉ tiêu thuộc 10 tiêu chí NTM giai đoạn 2026- 2030. Việc xây dựng xã NTM trong giai đoạn mới còn gặp nhiều khó khăn do địa bàn rộng, yêu cầu các tiêu chí ngày càng cao, trong khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vừa đi vào hoạt động. Do vậy, xã đã tập trung cao độ, khai thác tốt mọi tiềm năng, thế mạnh, huy động mọi nguồn lực để về đích NTM trong năm 2026.

Cây quất cảnh mang lại thu nhập hàng trăm triệu đồng cho nhiều hộ xã Hợp Tiến.

Trong quá trình thực hiện, Hợp Tiến xác định phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập và đời sống người dân là yếu tố then chốt, tạo “đòn bẩy” để hoàn thành các tiêu chí khác. Trên cơ sở đó, địa phương ưu tiên phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, quy mô lớn gắn với ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số nhằm tạo ra các sản phẩm nông nghiệp có thương hiệu, nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường. Đến nay, toàn xã đã tích tụ, tập trung được 170 ha đất để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao; đồng thời chuyển đổi 200 ha đất trồng lúa sang các loại cây có giá trị kinh tế cao như đào, quất, cây cảnh..., Hiện nay, xã Hợp Tiến có 5 làng nghề trồng hoa đào, quất truyền thống với diện tích trên 130 ha, cho giá trị từ 500 đến trên 1 tỷ đồng/ ha/ năm.

Song song với lĩnh vực nông nghiệp, xã Hợp Tiến đang tập trung phát triển Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp. Tốc độ tăng giá trị sản xuất ngành công nghiệp bình quân hàng năm ước đạt 13,7 %. Đáng chú ý, cụm công nghiệp Hợp Thắng, diện tích khoảng 70 ha đã hoàn thành công tác đầu tư, hiện đã có 4 doanh nghiệp đăng ký vào đầu tư thứ cấp. Dự kiến, khi lấp đầy khu công nghiệp sẽ giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương. Từ đó, giúp tăng thu nhập cho lao động địa phương, góp phần hoàn thiện tiêu chí thu nhập trong xây dựng NTM. Năm 2025, thu nhập bình quân đầu người xã Hợp Tiến đạt trên 73 triệu đồng, dự kiến năm 2026 sẽ tăng lên gần 80 triệu đồng.

Một trong những giải pháp trọng tâm đang được xã Hợp Tiến thực hiện để hoàn thành mục tiêu đó là tiếp tục huy động đa dạng các nguồn lực, kết hợp lồng ghép có hiệu quả nguồn vốn của các Chương trình dự án khác xây dựng NTM. Đồng thời, vận động người dân tham gia đóng góp xây dựng NTM theo nguyên tắc tự nguyện cho từng dự án, nội dung cụ thể với phương châm “dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”. Cùng với đó là thực hiện minh bạch, công khai, dân chủ đối với các khoản huy động đóng góp. Từ khi sáp nhập đến nay, xã đã hoàn thành nâng cấp được 3 tuyến đường của 3 thôn gồm: thôn Tân Tiến đi thôn Tân Thắng 2, thôn 3 và thôn Châu Thành với số tiền gần 2 tỷ đồng.

Đồng chí Lê Thị Độ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hợp Tiến cho biết: “Thời gian tới, địa phương tiếp tục ban hành các nghị quyết chuyên đề, ưu tiên phát triển hạ tầng giao thông, xây dựng cảnh quan môi trường nông thôn theo hướng sáng - xanh - sạch - đẹp. Mặt khác, tập trung phát triển kinh tế để nâng cao đời sống người dân là mục tiêu trọng tâm xuyên suốt chương trình”.

Để hoàn thành Bộ tiêu chí xây dựng NTM giai đoạn 2026- 2030, xã Hợp Tiến đang tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với phát triển kinh tế nông thôn theo hướng văn minh, hiện đại nhưng vẫn giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống. Việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được triển khai đồng bộ; chú trọng bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn, thích ứng với biến đổi khí hậu và hướng tới phát triển bền vững. Dự kiến thời gian hoàn thành hồ sơ xã nông thôn mới trình tỉnh thẩm tra trước ngày 30/11/2026.

Hương Hạnh