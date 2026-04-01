Làm đẹp những đường quê

Phía sau diện mạo sáng - xanh - sạch - đẹp của nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh là dấu ấn của hàng loạt mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả của các cấp hội LHPN trong tỉnh. Việc tiên phong vận động nguồn lực xã hội hóa, xây dựng tuyến đường hoa, hàng rào xanh gắn với mô hình “Nhà sạch, vườn đẹp”, ngõ phụ nữ tự quản... đã góp phần tạo diện mạo làng quê văn minh.

Phụ nữ thôn Bái Trại, xã Yên Định dọn vệ sinh, chăm sóc cây xanh.

Khác hẳn với trước đây, nhiều chị em phụ nữ nông thôn chỉ lo tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, ít quan tâm đến trồng hoa, cây cảnh trước nhà, nơi công cộng, nhưng từ khi thực hiện phong trào chung sức XDNTM, dù bận đến mấy, chị em cũng tranh thủ thời gian để ươm cây trồng trước nhà, trên các tuyến đường thôn, xóm. Những lúc rảnh, các bà, các chị tranh thủ làm đất, cắt tỉa từng nhánh cây ươm bầu, bón phân, chủ động tưới giữ ẩm cho cây... Mỗi người một công đoạn nhưng làm với tinh thần hồ hởi.

Ở nhiều chi hội, chị em tập trung dọn cỏ, xới đất rồi góp tiền mua giống cây về trồng. Đến khi cây phát triển, chị em lại cắt tỉa, ươm bầu để trồng thêm những tuyến khác nhằm giảm chi phí. Với cách làm này, 3 năm qua, Hội LHPN xã Hóa Quỳ đều tổ chức ươm vườn cây tại khoảng đất trống của nhà văn hóa các thôn, công sở xã để tiện cho việc chăm sóc. Các loại giống cây ươm, gồm: chè mạn, ngũ sắc, chuông vàng, dâm bụt... có số lượng từ 10.000 bầu trở lên. Từ năm 2023 đến nay, Hội LHPN xã đã trồng được 12km hàng rào xanh, góp phần xây dựng “ngõ hoa”, “ngõ xanh” làm đẹp đường quê. Việc ươm bầu giống cây xanh để trồng hàng rào xanh đã giúp Hội LHPN xã tiết kiệm hơn 50% chi phí mua giống.

Tuyến đường phụ nữ tự quản thôn Bái Trại, xã Yên Định có chiều dài khoảng hơn 300m. Hai bên đường đều có cây mắt ngọc xanh mướt. Trước đây, mới trồng cây trên tuyến này, cứ ngày 2 buổi sáng sớm và chiều mát, chị em thay nhau ra chăm sóc, tưới nước, bón phân cho hàng cây xanh tốt. Vất vả là vậy, nhưng chị em vẫn không bỏ cuộc và quyết tâm chăm sóc đến cùng. Nhờ vậy, đến nay tuyến đường cây xanh dọc hai bên đường đã trở thành một trong những tuyến đường đẹp nhất của xã.

Chị Lưu Thị Lài, Chi hội trưởng phụ nữ thôn Bái Trại, cho biết: “Tuy vất vả nhưng được tham gia trồng, chăm sóc đường hoa chúng tôi thấy vui vì đã làm đẹp cảnh quan cho làng quê. Giờ đây, chị em đảm nhận nhiều tuyến hàng rào xanh và lấy việc trồng, chăm sóc, cắt tỉa làm thú vui trong cuộc sống, vừa đẹp nhà, lại đẹp thôn”.

Tại xã Thiệu Tiến, phần lớn việc chăm sóc các tuyến đường hoa, cây xanh đều do các cô, các chị lớn tuổi đảm nhận. Toàn xã có 23 mô hình “Vườn ươm cây” đặt tại nhà văn hóa thôn và nhà cán bộ hội để lấy giống trồng trên các tuyến tạo thành hàng rào xanh, đường cây xanh, góp phần thực hiện mô hình “Nhà sạch, vườn xanh, ngõ sáng, đường đẹp, thôn văn hóa”.

Chị Trịnh Thị Nụ, Chủ tịch Hội LHPN xã, chia sẻ: “Ngày nắng, chị em các chi hội thay nhau tưới cây. Ngày mưa bão, sợ cây đổ, chị em tìm cách chống, giằng để cây đứng vững. Vất vả, nhưng nhìn những tuyến đường hàng rào xanh có bàn tay chị em chăm sóc đã tươi tốt, ai cũng thấy vui và trân trọng”.

Phụ nữ xã Thiệu Tiến trồng nhiều loại cây xanh trên tuyến đường tự quản.

Những mô hình, phong trào mang dấu ấn của phụ nữ, như: “Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch”, “Nhà sạch, vườn đẹp”, “Thứ Bảy sạch, Chủ nhật xanh”, “Đường hoa, cây xanh”, “Tuyến đường phụ nữ tự quản”... đều có những đóng góp âm thầm ở từng chi, tổ hội, những việc làm ý nghĩa thiết thực của các chị không chỉ làm đẹp đường quê mà còn thắp lên tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia và tình yêu quê hương của phụ nữ nông thôn. Họ chính là “chìa khóa” tạo nên diện mạo NTM.

Âm thầm nhưng bền bỉ, sáng tạo trong cách làm của các tầng lớp phụ nữ Thanh Hóa đã làm nên sự đổi thay cho làng quê. Những con đường làng ngõ xóm sạch đẹp, rực rỡ sắc hoa; những hàng rào, bồn hoa, tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp... Từ công việc nhỏ bé, các chị đã khơi dậy ý thức bảo vệ và thân thiện với môi trường, tinh thần tự giác và lối sống văn minh trong cộng đồng.

Bài và ảnh: Lê Hà