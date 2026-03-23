Thắp sáng đường quê

Ánh điện từ những chương trình “Thắp sáng đường quê” không chỉ góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn, làm đẹp thêm những tuyến đường làng, ngõ xóm, mà còn góp phần thúc đẩy giao thương, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại các địa phương.

Đoàn viên, thanh niên và người dân lắp đèn chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời tại thôn Đồng Cốc, xã Xuân Thái.

Cuối tháng 2/2026 người dân thôn Vạn Thiện, xã Nông Cống phấn khởi khi tuyến đường giao thông của địa phương sau khi hoàn thành đã được thắp sáng bằng những cột đèn năng lượng xanh - đèn năng lượng mặt trời do Tỉnh đoàn huy động từ nguồn xã hội hóa để triển khai thực hiện. Công trình đường điện thắp sáng có chiều dài 1km, khoảng 14 trụ đèn năng lượng mặt trời với tổng giá trị 100 triệu đồng.

Tại thôn Đồng Cốc, xã Xuân Thái, từ ngày được thanh niên lắp đặt hệ thống đèn thắp sáng trên tuyến đường giao thông dài hơn 1km, với tổng trị giá 110 triệu đồng thì cuộc sống người dân cũng trở nên sôi động hơn. Trước đây, vì không có điện vào buổi tối, đoạn đường này rất heo hút, ít người qua lại. Từ ngày được thắp điện sáng, đoạn đường trở thành nơi sinh hoạt văn hóa, vui chơi của trẻ em và người dân trong thôn.

Trao đổi với chúng tôi nhiều người dân cho biết, từ những công trình đường điện chiếu sáng, đời sống của người dân đã được thay đổi. Ánh điện không chỉ xua đi bóng tối, tệ nạn xã hội, đảm bảo an toàn giao thông, mà còn góp phần nâng cao đời sống người dân, thúc đẩy việc sản xuất, giao thương hàng hóa. Không ít người dân còn tập trung đi bộ buổi tối, trẻ con vui đùa cũng an toàn hơn.

Chương trình “Thắp sáng đường quê” là một trong những công trình, phần việc được tuổi trẻ Thanh Hóa lựa chọn để triển khai thực hiện hằng năm nhằm chung tay, góp sức cùng cấp ủy đảng, chính quyền và Nhân dân XDNTM. Đồng thời, thông qua đó nhằm phát huy sức trẻ, khơi dậy tinh thần trách nhiệm vì cuộc sống cộng đồng của đoàn viên, thanh niên. Hưởng ứng chương trình “Thắp sáng đường quê”, khoảng 10 năm nay Tỉnh đoàn đã làm tốt công tác phối hợp với các ngành chức năng, các cấp bộ đoàn triển khai mô hình ở nhiều địa phương với hàng trăm con đường nông thôn được thắp sáng bằng ánh đèn điện. Chương trình cũng được đông đảo đoàn viên, thanh niên và Nhân dân đồng thuận, hưởng ứng.

Chỉ riêng từ năm 2022-2025, các cấp bộ đoàn đã thực hiện 218 công trình thanh niên “Thắp sáng làng quê”. Mỗi công trình có chiều dài từ 1 - 5km, bảo đảm tiêu chí thẩm mỹ, an toàn, chất lượng. Để chương trình được phát huy hiệu quả thiết thực, các cấp bộ đoàn đã khảo sát, rà soát những thôn, tổ dân phố còn khó khăn trong việc xây dựng, lắp đặt những tuyến đường điện thắp sáng. Tiếp đó tổ chức vận động đoàn viên, thanh niên và các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm cùng tham gia hỗ trợ kinh phí xây dựng, lắp đặt. Các công trình sau khi được hoàn thành không chỉ bảo đảm an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, mà còn đạt chất lượng và mỹ thuật, được chính quyền địa phương quản lý, thực hiện việc bảo trì, sửa chữa theo định kỳ. Bên cạnh đó, đoàn thanh niên cấp xã cũng tham gia đảm nhận công tác giữ gìn vệ sinh, giữ gìn trật tự an toàn giao thông tại các tuyến đường theo các tiêu chí sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Lê Ngọc Ánh nhấn mạnh: “Từ sự chỉ đạo, triển khai quyết liệt, các cấp bộ đoàn đã linh hoạt, chủ động thực hiện mô hình với nhiều cách làm sáng tạo. Qua triển khai chương trình đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức cũng như hành động của Nhân dân, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội ở mỗi địa phương, hoàn thành các tiêu chí XDNTM, xây dựng những khu đô thị và miền quê đáng sống”.

Để chương trình tiếp tục phát huy hiệu quả và tạo sức lan tỏa sâu rộng, Tỉnh đoàn sẽ tiếp tục huy động thêm nguồn lực từ đoàn viên, thanh niên; vận động các tổ chức, nhà hảo tâm xây dựng thêm nhiều công trình “Thắp sáng đường quê” ý nghĩa, nhất là tại các xã miền núi. Đây cũng là hoạt động thiết thực nhằm phát huy tinh thần xung kích, trách nhiệm vì cộng đồng, vì an sinh xã hội của đoàn viên, thanh niên.

Bài và ảnh: Lê Phượng