Khơi dậy sức dân xây dựng khu dân cư đáng sống

Những tuyến đường sạch đẹp, hàng cây xanh, cây cảnh được trồng dọc hai bên đường cùng với hệ thống đèn điện chiếu sáng phủ khắp từng ngõ xóm trên địa bàn xã Hoằng Hóa không chỉ làm thay đổi cảnh quan mà còn khơi dậy tinh thần tự giác, nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi người dân trong việc chung tay xây dựng quê hương ngày càng văn minh, hiện đại.

Khu dân cư “Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn” tại thôn Tân Sơn, xã Hoằng Hóa.

Tại thôn kiểu mẫu Tân Sơn, ông Đinh Quang Hòa, Bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác mặt trận thôn không giấu được niềm tự hào, cho biết: “Đến nay, 100% tuyến đường trong thôn được bê tông hóa, trong đó gần 1km trồng hoa, cây cảnh dọc hai bên đường; toàn bộ hệ thống chiếu sáng được lắp đặt đồng bộ từ nguồn xã hội hóa. Bên cạnh đó, nhiều tuyến đường còn được vẽ bích họa, tạo điểm nhấn nổi bật tại khu dân cư (KDC); vấn đề vệ sinh đường làng, ngõ xóm đã trở thành việc làm thường xuyên, được người dân duy trì vào những ngày cuối tuần, góp phần tạo cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn.

Điều đáng ghi nhận, theo ông Hòa, chính là sự đồng thuận, tinh thần đoàn kết của người dân trong việc chung tay, góp sức xây dựng thôn kiểu mẫu, trong đó có nhiệm vụ trọng tâm là KDC sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn. “Thôn Tân Sơn chủ yếu là dân góp, trước đây vẫn còn tình trạng sự gắn kết cộng đồng chưa cao. Vì vậy, để xây dựng hiệu quả mô hình, ban công tác mặt trận thôn đã rà soát các tiêu chí, xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể và phân thành 3 cụm để tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa, mục đích của thực hiện mô hình. Đồng thời, thôn cũng thành lập ban điều hành, ban hành quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua tại địa phương”, ông Hòa cho biết thêm.

Thôn Tân Sơn đã phân công nhiệm vụ cụ thể tới từng đoàn thể. Theo đó, chi hội phụ nữ đẩy mạnh thực hiện phong trào “5 không, 3 sạch”, vận động hội viên quét dọn vệ sinh môi trường, xây dựng tuyến đường hoa kiểu mẫu; chi hội nông dân vận động Nhân dân hiến đất, tháo dỡ các công trình, tích cực đóng góp ngày công lao động làm các công trình phúc lợi, chăm sóc tuyến đường hoa và hàng cây; chi hội cựu chiến binh đảm nhận quét vôi ve, cắt tỉa cây cảnh... Từ khi mô hình triển khai, cấp ủy, ban công tác mặt trận thôn đã vận động Nhân dân chỉnh trang nhà cửa, cải tạo tường rào, tạo diện mạo khang trang, đồng bộ. Từ nguồn hỗ trợ của địa phương và đóng góp của Nhân dân địa phương cũng như con em xa quê, công viên mini đã được xây dựng với diện tích gần 1.000m2, trở thành nơi sinh hoạt cộng đồng.

Không chỉ ở thôn Tân Sơn mà mô hình KDC “Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn” còn được triển khai đồng bộ ở tất cả các thôn trên địa bàn xã. Để đạt kết quả đó, Ủy ban MTTQ xã đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác phối hợp với các tổ chức thành viên xây dựng và duy trì nhiều mô hình tiêu biểu, hiệu quả. Điển hình, Hội Cựu chiến binh xã thực hiện tốt mô hình “Cựu chiến binh bảo vệ môi trường”; Hội Nông dân đẩy mạnh mô hình “Xây dựng vườn mẫu, cải tạo vườn hộ”, “Làm hố ga lắng”, “Phong trào XDNTM”; Hội LHPN triển khai hiệu quả các mô hình: “Phân loại xử lý rác thải tại hộ gia đình”, “Gia đình 5 không, 3 sạch”, “Nhà sạch, vườn đẹp”; Đoàn thanh niên phát huy vai trò xung kích với các mô hình: “Đường tranh bích họa”, “Khu vui chơi cho thanh thiếu niên...

Đặc biệt, từ sự đồng thuận trong Nhân dân, việc triển khai thực hiện “Cuộc vận động Nhân dân hiến đất để đầu tư cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang kết cấu hạ tầng, trọng tâm là đường giao thông ở khu vực nông thôn, đô thị trên địa bàn tỉnh theo hướng đồng bộ, hiện đại” đã đạt được những kết quả tích cực. Giai đoạn 2021-2024, Nhân dân trong xã đã tự nguyện hiến 2.071m2 đất ở, 11.940m2 đất nông nghiệp và hơn 10.000 ngày công lao động để mở rộng, nâng cấp các tuyến đường giao thông. Công tác vệ sinh môi trường được duy trì thường xuyên, các hoạt động tổng dọn vệ sinh, khơi thông cống rãnh, trồng và chăm sóc đường hoa, chỉnh trang khuôn viên nhà văn hóa thôn được triển khai thường xuyên. Đến nay, 100% các tuyến đường giao thông đều có đường điện chiếu sáng, lắp đặt các mắt camera, dọc các tuyến đường chính đều có hàng cây xanh, cây cảnh và mọi người dân đều có ý thức trong việc giữ gìn môi trường. Từ việc triển khai thực hiện hiệu quả mô hình đã góp phần đưa 22/42 thôn đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu.

Bài và ảnh: Trung Hiếu