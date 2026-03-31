Hoa Lộc xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Thực hiện Kế hoạch số 180/KH-UBND ngày 28/8/2025 của UBND tỉnh về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), hòa giải ở cơ sở; cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (CTCPL) trên địa bàn tỉnh, Đảng ủy, UBND xã Hoa Lộc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng xã đạt CTCPL, từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân.

Cán bộ, công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hoa Lộc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Theo đó, UBND xã đã xây dựng và ban hành kế hoạch triển khai công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở và xây dựng xã đạt CTCPL. Nội dung tuyên truyền lựa chọn có trọng tâm, sát với thực tiễn đời sống Nhân dân, tập trung vào các luật, nghị định mới liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ của người dân như: Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, Luật Cư trú...

Gắn với công tác tuyên truyền, xã luôn xác định hòa giải ở cơ sở là một trong những nhiệm vụ quan trọng, mang tính xã hội sâu sắc. Hiện xã có 40 tổ hòa giải, 200 hòa giải viên; các hòa giải viên đều là những người có uy tín, am hiểu pháp luật, có tinh thần trách nhiệm và tâm huyết với cộng đồng dân cư. Tiêu biểu như thôn Trước là một trong những thôn triển khai thực hiện đề án thí điểm “Công tác tuyên truyền PBGDPL về hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên và Nhân dân” trên địa bàn xã Hoa Lộc năm 2025.

Ông Phạm Văn Hạnh, thành viên tổ hòa giải cho biết: "Thôn có 273 hộ với 860 nhân khẩu; những năm qua, cấp ủy, chính quyền từ xã đến thôn luôn quan tâm và làm tốt công tác tuyên truyền PBGDPL, hòa giải ở cơ sở đến mọi tầng lớp Nhân dân, nên bà con trong thôn luôn đoàn kết, đồng thuận, tin tưởng và chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương... Khi xảy ra mâu thuẫn, chúng tôi đến tận nơi, lắng nghe hai bên, phân tích đúng sai, vận động thuyết phục để các bên tự nguyện hòa giải”.

Theo bà Bùi Thị Loan, Phó Chánh Văn phòng UBND xã, sau hợp nhất, UBND xã Hoa Lộc đã ban hành các văn bản quy phạm pháp luật. Các văn bản đều đảm bảo thống nhất, rõ ràng nhiệm vụ, quyền hạn sau khi phân cấp, phân quyền và phân định thẩm quyền giữa các cơ quan để các lĩnh vực hoạt động tư pháp được thực hiện liên tục, thông suốt, không bị gián đoạn". Để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, xã đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu sắc các nội dung, nhiệm vụ và quy định về CTCPL đến toàn thể cán bộ, công chức (CBCC) và người dân, nhằm bảo đảm quyền được tiếp cận thông tin, quyền được PBGDPL, quyền được trợ giúp pháp lý, quyền phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của người dân.

Đối với việc thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã, ngoài niêm yết công khai đầy đủ, kịp thời, đúng quy định; việc tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị và giải quyết các dịch vụ công cũng được thực hiện đúng trình tự, thủ tục, nhanh gọn. Theo đó, từ tháng 7/2025 đến nay toàn xã có hơn 6.000 hồ sơ liên quan đến lĩnh vực hộ tịch, chứng thực, chế độ, chính sách, đất đai..., 100% số hồ sơ được giải quyết đúng trình tự, thủ tục, trước và đúng thời hạn. Qua lấy phiếu khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp về chất lượng, thái độ phục vụ và giải quyết TTHC, có 100% phiếu hài lòng và rất hài lòng.

Ông Hoàng Viết Tuân, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: "Xác định việc triển khai thực hiện xã đạt CTCPL là nhiệm vụ trọng tâm, địa phương đã chủ động xây dựng, ban hành các chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện, tăng cường khả năng TCPL của người dân; chỉ đạo CBCC nêu cao tinh thần trách nhiệm phục vụ Nhân dân; đẩy mạnh tuyên truyền, PBGDPL cho người dân thông qua hệ thống loa truyền thanh; lồng ghép trong các cuộc họp, hội nghị tại xã, thôn, phát tờ rơi pháp luật; đăng tải trên Trang thông tin điện tử của xã, thông qua các trang mạng xã hội zalo, facebook... tạo điều kiện cho CBCC và người dân được tìm hiểu, cập nhật các quy định của pháp luật nhanh chóng, hiệu quả. Qua đó, nhận thức của người dân được nâng cao và luôn chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, hòa giải cơ sở, trợ giúp pháp lý được chú trọng, gắn với việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; từ đó, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, giảm đáng kể các vụ mâu thuẫn, tranh chấp cũng như đơn, thư phản ánh, khiếu nại của người dân...

Với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, cùng sự đồng thuận của Nhân dân, công tác tuyên truyền PBGDPL và hòa giải ở cơ sở tại xã Hoa Lộc ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần xây dựng địa phương ổn định, phát triển.

Bài và ảnh: Tiến Đạt