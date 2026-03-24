16 sở, ngành, đơn vị được giao chung tay cùng tỉnh xây dựng nông thôn mới

Ngày 24/3, thông tin từ Văn phòng Điều phối Xây dựng Nông thôn mới (XDNTM) tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 682/QĐ-UBND để phân công cụ thể cho 16 sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh phụ trách các chỉ tiêu, tiêu chí xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2026 – 2030.

Lãnh đạo Văn phòng Điều phối Chương trình Xây dựng NTM tỉnh kiểm tra thực hiện các tiêu chí NTM tại xã Thiệu Hóa theo bộ tiêu chí mới.

Theo đó, các sở, ngành, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao, xây dựng kế hoạch chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện XDNTM tại các xã. Đồng thời, tổ chức thẩm định kết quả thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí xã NTM giai đoạn 2026-2030 thuộc lĩnh vực chuyên môn của ngành, đơn vị mình phụ trách.

Cụ thể, Sở Xây dựng được giao phụ trách Tiêu chí số 1 về Quy hoạch, chỉ tiêu 2.1 về hạ tầng giao thông nông thôn, chỉ tiêu 6.2 về tỷ lệ nhà ở kiên cố, chỉ tiêu 8.4 về phương án thoát nước, xử lý nước thải sinh hoạt... Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao phụ trách nhiều nhiệm vụ nhất với 18 chỉ tiêu liên quan thuộc Tiêu chí thứ 2 về hạ tầng kinh tế - xã hội, Tiêu chí số 3 về phát triển kinh tế nông thôn, Tiêu chí số 6 về giảm nghèo và an sinh xã hội, Tiêu chí số 7 về khoa học công nghệ và chuyển đổi số nông nghiệp và môi trường, Tiêu chí số 8 về môi trường và cảnh quan nông thôn.

Các đơn vị khác được giao nhiệm vụ còn có: Sở Tư pháp, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính, Công an tỉnh, Thống kê tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh với các nhóm nhiệm vụ liên quan đến nhiệm vụ của ngành, đơn vị mình.

Hạ tầng giao thông nông thôn theo tiêu chí NTM tại bản Bút xã vùng cao Nam Xuân.

Hội Nông dân tỉnh, Hội LHPN tỉnh, MTTQ tỉnh cũng được Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị phụ trách triển khai các tiêu chí liên quan đến nhiệm vụ. Nét mới là Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu Công nghiệp tỉnh cũng được giao phụ trách triển khai nội dung quy hoạch phát triển công nghiệp nông thôn thuộc một phần của Tiêu chí số 3 về phát triển kinh tế nông thôn.

Đ ược biết, sau khi sáp nhập chính quyền địa phương 2 cấp, nhiệm vụ XDNTM có nhiều thay đổi, nhiều nội dung không còn phù hợp với tình hình mới. Trung ương đã ban hành bộ tiêu chí mới trong XDNTM cho giai đoạn 2026-2030 với nhiều điểm khác và nâng cao so với giai đoạn trước. Yêu cầu đặt ra phải có cách tiếp cận mới cũng như có sự đồng hành của nhiều đơn vị trong tỉnh.

Hà Giang