Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Y tế - Sức khỏe

Nối thành công cánh tay gần đứt lìa cho bệnh nhân tai nạn lao động

Tô Hà
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hợp Lực vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật phức tạp, nối lại cánh tay trái cho một bệnh nhân bị chấn thương nặng do tai nạn lao động. Thành công của ca mổ không chỉ giúp người bệnh giữ trọn vẹn chi thể mà còn mở ra cơ hội phục hồi vận động, sớm trở lại sinh hoạt bình thường.

Nối thành công cánh tay gần đứt lìa cho bệnh nhân tai nạn lao động

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hợp Lực vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật phức tạp, nối lại cánh tay trái cho một bệnh nhân bị chấn thương nặng do tai nạn lao động. Thành công của ca mổ không chỉ giúp người bệnh giữ trọn vẹn chi thể mà còn mở ra cơ hội phục hồi vận động, sớm trở lại sinh hoạt bình thường.

Nối thành công cánh tay gần đứt lìa cho bệnh nhân tai nạn lao động

Ê kíp phẫu thuật cho bệnh nhân.

Bệnh nhân là anh M., nhập viện sau khoảng 2 giờ xảy ra tai nạn trong tình trạng vết thương sâu, dập nát gân cơ, cánh tay trái gần như đứt lìa. Khi tiếp nhận, cánh tay đã lạnh, không bắt được mạch - dấu hiệu cho thấy chi thể ngừng được nuôi dưỡng, đứng trước nguy cơ hoại tử vĩnh viễn nếu không can thiệp kịp thời.

Trước tình huống cấp cứu khẩn trương, các bác sĩ nhanh chóng hội chẩn và chỉ định phẫu thuật. Ê kíp thực hiện gồm BSCKII Dương Tất Linh cùng các bác sĩ khoa Ngoại chấn thương. Trong hơn 6 giờ liên tục, ê kíp tiến hành xử lý tổn thương, đồng thời triển khai các kỹ thuật vi phẫu phức tạp như nối mạch máu, thần kinh và gân cơ dưới kính hiển vi.

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ phát hiện động mạch cánh tay bị đứt dập, không thể khâu nối trực tiếp. Ê kíp đã quyết định lấy một đoạn tĩnh mạch hiển ở cẳng chân, đảo chiều để ghép tái tạo lại động mạch cánh tay, đảm bảo lưu thông máu. Đây là kỹ thuật khó, đòi hỏi độ chính xác cao, sự tỉ mỉ trong từng thao tác và sự phối hợp chặt chẽ giữa các thành viên nhằm tối ưu khả năng phục hồi chức năng cho người bệnh.

Nối thành công cánh tay gần đứt lìa cho bệnh nhân tai nạn lao động

Bệnh nhân đang tiếp tục được theo dõi, điều trị kết hợp phục hồi chức năng.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân có những tín hiệu hồi phục bước đầu tích cực. Người bệnh tỉnh táo, các chỉ số sinh tồn ổn định và đang tiếp tục được theo dõi, điều trị kết hợp phục hồi chức năng.

Tô Hà

Từ khóa:

#Thành công #Bệnh nhân #Tai nạn lao động #Hợp Lực #Chấn thương nặng #Người bệnh #Bệnh viện #Phục hồi chức năng #Quốc tế #phức tạp

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh