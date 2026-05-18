Tiến bộ trong điều trị ung thư tuyến giáp tại Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa

Với sự phát triển mạnh mẽ của y học hiện đại, những năm gần đây, việc chẩn đoán và điều trị ung thư tuyến giáp đã có nhiều bước tiến quan trọng. Tại Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa, nhiều kỹ thuật mới, hiện đại, chuyên sâu đã được triển khai, giúp nâng cao hiệu quả chẩn đoán, điều trị, giảm sang chấn, cải thiện chất lượng sống và mở thêm cơ hội cho người bệnh được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương.

Phẫu thuật nội soi ung thư tuyến giáp qua đường miệng tại Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa.

Nâng cao chất lượng chẩn đoán, phát hiện sớm bệnh

Tại khoa Ngoại đầu mặt cổ, chị Nguyễn Thị H., 37 tuổi, ở xã Triệu Sơn vừa trải qua ca phẫu thuật ung thư tuyến giáp. Trước đó, dù không phát hiện biểu hiện bất thường nhưng vì quan tâm sức khỏe nên chị đã đăng ký làm tầm soát ung thư vú và ung thư tuyến giáp tại Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa. Kết quả, chị được chẩn đoán mắc ung thư tuyến giáp giai đoạn sớm. Nhờ được phát hiện kịp thời, ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi và sức khỏe bệnh nhân hồi phục tốt.

“Do đã phát hiện sớm nên tôi được phẫu thuật cắt bỏ tuyến giáp, loại bỏ tế bào ung thư - phương pháp tối ưu nhất trong điều trị ung thư. Hơn nữa, tôi được phẫu thuật nội soi nên không đau nhiều”, chị H. chia sẻ.

Theo các bác sĩ, ung thư tuyến giáp là một trong những loại ung thư có tiên lượng được chữa trị khá tốt nếu được phát hiện sớm và điều trị đúng phương pháp. Tuy nhiên, bệnh thường tiến triển âm thầm, triệu chứng không rõ ràng nên nhiều người dễ chủ quan.

Tại Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa, những năm gần đây, nhờ sự phát triển của hệ thống siêu âm, đặc biệt là siêu âm đàn hồi mô; sinh thiết tức thì trong mổ; chọc hút tế bào bằng kim nhỏ và các xét nghiệm chuyên sâu, nhiều trường hợp ung thư tuyến giáp đã được phát hiện từ giai đoạn sớm. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình điều trị và phục hồi.

Làm chủ nhiều kỹ thuật chuyên sâu, hiện đại

Nếu trước đây nhiều ca bệnh phức tạp phải chuyển tuyến, thì hiện nay Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa đã triển khai thường quy nhiều kỹ thuật hiện đại, chuyên sâu trong điều trị bệnh lý tuyến giáp.

Phần lớn ca phẫu thuật tuyến giáp trước đây đều phải mổ mở với vết sẹo dài ở vùng cổ, thì hiện nay xu hướng phẫu thuật ít xâm lấn đang ngày càng được ứng dụng rộng rãi tại bệnh viện. Một trong những kỹ thuật nổi bật là phẫu thuật nội soi qua đường miệng. Đây là phương pháp phẫu thuật hiện đại, tiếp cận tuyến giáp qua niêm mạc miệng thay vì rạch da vùng cổ. Ưu điểm lớn nhất của phương pháp này là không để lại sẹo, giúp bảo đảm yếu tố thẩm mỹ, đặc biệt phù hợp với người trẻ và nữ giới. Bên cạnh đó, người bệnh giảm đau sau mổ, thời gian hồi phục nhanh hơn, có thể sớm quay trở lại sinh hoạt bình thường.

Sau phẫu thuật, nhiều bệnh nhân ung thư tuyến giáp biệt hóa tiếp tục được chỉ định điều trị bằng Iod phóng xạ I-131. Đây là phương pháp sử dụng iod có gắn chất phóng xạ để tiêu diệt phần mô giáp còn sót lại hoặc các ổ di căn vi thể.

Theo các chuyên gia, trước đây việc chỉ định điều trị I-131 thường mang tính khá “đồng loạt”, nhưng hiện nay xu hướng là cá thể hóa theo nguy cơ của từng người bệnh. Những bệnh nhân nguy cơ thấp có thể không cần sử dụng liều cao, trong khi nhóm nguy cơ trung bình hoặc cao sẽ được đánh giá kỹ lưỡng để lựa chọn phác đồ phù hợp. Điều này giúp tối ưu hiệu quả điều trị, đồng thời giảm các tác dụng không mong muốn.

Việc chuẩn hóa điều trị I-131 cũng giúp người bệnh được theo dõi bài bản hơn thông qua các chỉ số sinh học như Tg, Anti-Tg kết hợp siêu âm định kỳ. Nhờ đó, khả năng phát hiện sớm tái phát hoặc di căn được nâng lên đáng kể. Tại Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa, quy trình điều trị I-131 được thực hiện theo hướng chuyên sâu, bảo đảm an toàn bức xạ và tuân thủ các hướng dẫn cập nhật của chuyên ngành ung bướu.

Một bước tiến đáng chú ý khác trong điều trị ung thư tuyến giáp là sự xuất hiện của các thuốc điều trị nhắm trúng đích. Nếu như trước đây, những trường hợp ung thư tuyến giáp tiến triển, tái phát hoặc kháng I-131 thường gặp rất nhiều khó khăn thì hiện nay, các thuốc nhắm trúng đích đã mở thêm hy vọng cho người bệnh. Dù không phải là “phép màu” chữa khỏi hoàn toàn ở giai đoạn muộn, nhưng điều trị nhắm trúng đích đã góp phần kéo dài thời gian sống, giảm triệu chứng và nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhiều bệnh nhân. Các bác sĩ cho biết, việc lựa chọn thuốc sẽ phụ thuộc vào thể bệnh, giai đoạn, khả năng đáp ứng điều trị cũng như tình trạng toàn thân của người bệnh. Chính vì vậy, xu hướng điều trị hiện nay là phối hợp đa chuyên khoa và cá thể hóa cho từng trường hợp cụ thể.

Bên cạnh phẫu thuật và điều trị nội khoa, kỹ thuật đốt sóng cao tần (RFA) cũng được xem là hướng đi mới trong điều trị một số bệnh lý tuyến giáp. RFA sử dụng nhiệt tạo ra từ sóng cao tần để phá hủy mô tổn thương mà không cần phẫu thuật mở. Phương pháp này được ứng dụng trong điều trị một số nhân giáp lành tính và bước đầu được áp dụng với một số trường hợp hạch tái phát sau mổ ung thư tuyến giáp. Ưu điểm của RFA là ít xâm lấn, hạn chế phải mổ lại, giảm nguy cơ tổn thương thần kinh và mạch máu vùng cổ. Người bệnh được thực hiện nhanh, ít đau và thời gian hồi phục ngắn. Đối với những bệnh nhân từng trải qua nhiều lần phẫu thuật, việc can thiệp lại vùng cổ luôn tiềm ẩn nguy cơ biến chứng cao. Vì vậy, RFA được xem là giải pháp hữu ích trong một số trường hợp phù hợp.

Trong cuộc chiến với ung thư, điều quan trọng không chỉ là kéo dài sự sống mà còn giúp người bệnh được sống khỏe mạnh, tự tin và có chất lượng sống tốt hơn. Với sự phát triển không ngừng của y học cùng nỗ lực nâng cao chuyên môn của đội ngũ y, bác sĩ, người bệnh ung thư tuyến giáp tại Thanh Hóa đang có thêm niềm tin và hy vọng trên hành trình điều trị.

Bài và ảnh: Thùy Dung