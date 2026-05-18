Tai nạn đuối nước ở trẻ em: Vẫn còn những sai lầm nguy hiểm trong sơ cứu

Mùa hè mới bắt đầu nhưng nhiều cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã ghi nhận sự gia tăng số ca tai nạn đuối nước ở trẻ em. Đáng lo ngại, dù đã được khuyến cáo nhưng không ít trường hợp sơ cứu sai cách, bỏ lỡ thời gian vàng cứu sống bệnh nhân, để lại những di chứng nặng nề.

Tuần qua, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa tiếp nhận liên tiếp 2 trường hợp trẻ đuối nước nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Trong đó, một bệnh nhi đã không thể qua khỏi. Trường hợp còn lại dù đã được cấp cứu, hồi sức tích cực và điều trị bằng phương pháp hạ thân nhiệt chỉ huy. Tuy nhiên, bệnh nhân hiện vẫn hôn mê sâu, tiên lượng nặng.

Đáng tiếc, cả hai bệnh nhân này đều được sơ cứu bằng cách bế dốc ngược đầu hoặc vác trẻ chạy với mong muốn làm nước chảy ra ngoài.

Theo thạc sĩ, bác sĩ Ngô Việt Hưng, Trưởng khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, bế dốc ngược đầu hoặc vác trẻ chạy khi bị tai nạn đuối nước là cách sơ cứu phản khoa học và có thể khiến trẻ mất đi thời gian vàng để hồi sức tim phổi.

Khi bị đuối nước, nguyên nhân gây nguy hiểm nhất là tình trạng thiếu oxy. Việc chậm ép tim, hà hơi thổi ngạt đúng cách chỉ vài phút cũng có thể khiến não tổn thương nghiêm trọng, thậm chí không thể cứu sống.

Thời gian gần đây, ở một số cơ sở y tế khác như: Bệnh viện Đa khoa Medic Hải Tiến, Bệnh viện Đa khoa Sầm Sơn, Bệnh viện Đa khoa Thiệu Hóa cũng ghi nhận số ca nhập viện do đuối nước gia tăng, chủ yếu là trẻ em trong độ tuổi học sinh.

Dù các chuyên gia y tế đã liên tục cảnh báo song thực tế cho thấy nhiều người vẫn giữ thói quen sơ cứu theo kinh nghiệm truyền miệng như dốc ngược trẻ, lăn lu, ép nước hoặc bế chạy.

Trong khi đó, các bác sĩ khẳng định lượng nước vào phổi thường không nhiều như mọi người nghĩ, điều quan trọng nhất là nhanh chóng khôi phục hô hấp cho nạn nhân.

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Văn Thành, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Sầm Sơn nhấn mạnh: “Khi phát hiện trẻ đuối nước, cần nhanh chóng đưa trẻ ra khỏi mặt nước an toàn, kiểm tra phản ứng và nhịp thở. Nếu trẻ ngừng thở hoặc thở yếu, cần tiến hành hà hơi thổi ngạt và ép tim ngoài lồng ngực ngay tại chỗ, đồng thời gọi cấp cứu hoặc nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất. Khoảng 4-6 phút đầu sau đuối nước là thời gian quyết định khả năng cứu sống và phục hồi não của trẻ. Việc sơ cứu đúng cách ngay từ đầu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng".

Bước vào mùa nắng nóng, nhu cầu tắm và vui chơi dưới nước của trẻ tăng cao trong khi nhiều khu vực biển, ao hồ, sông suối, thậm chí là bể bơi vẫn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Không ít phụ huynh còn chủ quan, thiếu giám sát hoặc chưa trang bị kỹ năng xử lý tình huống khi tai nạn xảy ra.

Để hạn chế những vụ việc thương tâm, các chuyên gia y tế khuyến cáo gia đình cần quản lý chặt trẻ trong dịp hè; không để trẻ tự ý tắm sông, ao hồ, bãi biển; trang bị kỹ năng bơi an toàn cho trẻ và kỹ năng sơ cứu cơ bản cho người lớn.

