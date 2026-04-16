Nơi gắn kết cộng đồng

Hệ thống nhà văn hóa thôn, phố trên địa bàn tỉnh ngày càng khẳng định là vai trò quan trọng trong đời sống cộng đồng. Không chỉ là nơi hội họp, sinh hoạt văn hóa, nhà văn hóa còn trở thành điểm tựa tinh thần, nơi gắn kết tình làng nghĩa xóm, góp phần bồi đắp nền tảng văn hóa cơ sở vững chắc.

Nhà văn hóa thôn Phượng Mao được xây dựng khang trang, sạch đẹp, là địa chỉ sinh hoạt văn hóa ưa thích của người dân trong thôn.

Tại xã Hoằng Giang, nhà văn hóa các thôn đang phát huy tốt vai trò trung tâm sinh hoạt cộng đồng. Không gian này không chỉ phục vụ các cuộc họp triển khai nhiệm vụ chính trị, mà còn trở thành điểm hẹn quen thuộc của người dân trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ (VHVN), thể dục, thể thao (TDTT), qua đó góp phần thắt chặt tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư.

Thôn Phượng Mao là một trong những điểm sáng tiêu biểu của xã. Với 335 hộ, gồm 1.288 nhân khẩu, nhiều năm liền tỷ lệ gia đình văn hóa của thôn đạt trên 96%. Nhà văn hóa được xây dựng từ năm 2005, đến nay vẫn được giữ gìn khang trang, sạch đẹp. Không gian bên trong bố trí hợp lý, được đầu tư trang thiết bị âm thanh, ánh sáng cơ bản đầy đủ, đáp ứng nhu cầu hội họp, sinh hoạt của người dân; khuôn viên bên ngoài rộng rãi, thoáng mát, tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức các hoạt động tập thể. Điểm đáng chú ý là việc đầu tư đồng bộ các hạng mục phụ trợ đã góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng nhà văn hóa. Tủ sách với gần 200 đầu sách trở thành nơi cung cấp tri thức bổ ích cho người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên. Khu thể thao rộng khoảng 800m2 thường xuyên thu hút đông đảo người dân tham gia luyện tập bóng chuyền, cầu lông, dưỡng sinh... tạo nên không khí sôi nổi, lành mạnh.

Ông Hàn Hải Vịnh, trưởng thôn, chủ nhiệm câu lạc bộ chèo Phượng Mao, chia sẻ: “Nhà văn hóa giờ đây thực sự là không gian sinh hoạt chung của người dân. Các phong trào VHVN, TDTT ngày càng phát triển sôi nổi, đời sống tinh thần của người dân được nâng cao rõ rệt. Để nhà văn hóa phát huy tối đa hiệu quả, bên cạnh các cuộc họp định kỳ, thôn còn chú trọng tổ chức các hoạt động như giao lưu văn nghệ, thi đấu thể thao, sinh hoạt chuyên đề về môi trường, an ninh trật tự... tạo không khí vui tươi, gắn bó và thu hút người dân tham gia một cách tự giác”.

Gắn với hoạt động của nhà văn hóa, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn xã Hoằng Giang vì vậy tiếp tục được triển khai hiệu quả và đi vào chiều sâu. Thông qua các buổi sinh hoạt cộng đồng, các quy ước, hương ước được phổ biến và thực hiện nghiêm túc; ý thức tự quản của người dân được nâng lên; tình làng nghĩa xóm thêm bền chặt. Đây cũng là nền tảng quan trọng góp phần giữ vững an ninh trật tự, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Nếu như ở khu vực nông thôn, nhà văn hóa là nơi gắn kết tình làng nghĩa xóm thì tại các khu vực đô thị, nhà văn hóa khu phố đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng nếp sống văn minh. Tại phường Quang Trung, nhà văn hóa ở các khu dân cư như tổ dân phố 5 Phú Sơn, tổ dân phố 4 Bắc Sơn, tổ dân phố 1 Bắc Sơn, tổ dân phố 8 Bắc Sơn... được đầu tư xây dựng khang trang, sạch đẹp, trở thành điểm sinh hoạt cộng đồng hiệu quả. Tuy nhiên, việc phát huy hiệu quả thiết chế nhà văn hóa tại một số khu phố trên địa bàn phường vẫn còn gặp nhiều khó khăn như cơ sở vật chất xuống cấp, trang thiết bị chưa đồng bộ, nội dung sinh hoạt chưa phong phú, chưa thu hút đông đảo người dân tham gia...

Ở tổ dân phố 8 Bắc Sơn, nhà văn hóa luôn sáng đèn vào mỗi buổi tối. Tại đây, các hoạt động sinh hoạt chi bộ, họp tổ dân phố, câu lạc bộ văn nghệ, thể thao, tuyên truyền pháp luật... được tổ chức đều đặn, nền nếp. Không gian nhà văn hóa trở thành nơi gặp gỡ, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong đời sống, góp phần tăng cường sự gắn kết và đồng thuận trong cộng đồng.

Ông Nguyễn Văn Vịnh, tổ trưởng tổ dân phố, cho biết: “Chúng tôi xác định nhà văn hóa là trung tâm gắn kết cộng đồng, vì vậy luôn chú trọng duy trì các hoạt động thiết thực, phù hợp với nhu cầu người dân. Nhờ vậy, các phong trào như xây dựng đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự... của tổ dân phố luôn nhận được sự hưởng ứng tích cực của người dân”.

Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thực hiện Đề án “Xây dựng và phát triển các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030”, các địa phương đã tập trung huy động, ưu tiên bố trí nguồn lực xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở đạt chuẩn; coi trọng việc duy trì, phát triển các hoạt động bên trong các thiết chế văn hóa sau khi hoàn thành, phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa của cộng đồng dân cư. Đến nay, toàn tỉnh có gần 70% nhà văn hóa - khu thể thao thôn, bản, tổ dân phố đạt chuẩn theo tiêu chí của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Thực tế cho thấy, nhà văn hóa thôn, phố ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong việc gắn kết cộng đồng, tạo sự đồng thuận từ cơ sở. Khi được khai thác hiệu quả, với nội dung sinh hoạt thiết thực, phù hợp, nhà văn hóa sẽ trở thành điểm đến quen thuộc, nơi người dân chủ động tham gia và đóng góp. Từ đó, các phong trào ở địa phương được triển khai thuận lợi, đời sống văn hóa được nâng cao, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Bài và ảnh: Hoài Anh