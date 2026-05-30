Mang Tết Thiếu nhi đến với bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn

Chiều 30/5, tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức chương trình trao quà cho các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6.

Đồng chí Lê Ngọc Ánh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn tặng quà cho bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Dự chương trình có đồng chí Lê Ngọc Ánh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn; đại diện lãnh đạo MTTQ tỉnh, lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ, Bệnh viện Nhi cùng bệnh nhân và người nhà bệnh nhân.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao 100 suất quà cho 100 bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa. Mỗi suất quà gồm 300.000 đồng tiền mặt và sữa. Tổng kinh phí thực hiện chương trình là hơn 30 triệu đồng, được trích từ Quỹ Nhân đạo của Hội Chữ thập đỏ tỉnh.

Ông Nguyễn Quốc Thanh, Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh tặng quà cho bệnh nhân nhi.

Những phần quà thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của các cấp Hội Chữ thập đỏ đối với các em nhỏ đang phải chống chọi với bệnh tật. Qua đó góp phần động viên tinh thần, giúp các em và gia đình có thêm nghị lực vượt qua khó khăn, yên tâm điều trị.

Lãnh đạo Bệnh viện Nhi tặng quà cho bệnh nhân nhi.

Đây là một trong những hoạt động thiết thực được Hội Chữ thập đỏ tỉnh triển khai trong Tháng Nhân đạo năm 2026, nhằm chăm lo cho các đối tượng yếu thế, lan tỏa tinh thần nhân ái trong cộng đồng.

Thùy Linh