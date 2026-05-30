Lan tỏa nghĩa cử hiến mô, tạng vì sự sống cộng đồng

Sau lễ phát động đăng ký hiến mô, tạng do Tổng Công ty Cổ phần Hợp Lực phối hợp với Ban Thanh niên Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức, phong trào đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của cán bộ, nhân viên, đoàn viên thanh niên 2 đơn vị, cũng như người dân. Đến nay, đã có hơn 200 người tự nguyện đăng ký hiến mô, tạng sau khi qua đời.

Từ những thông tin tuyên truyền về ý nghĩa nhân văn của việc hiến mô, tạng cứu người, ngày càng có nhiều người chủ động tìm hiểu và đăng ký tham gia. Đến nay, đã có hơn 200 người là cán bộ, nhân viên, người lao động của Tổng Công ty Cổ phần Hợp Lực, đoàn viên thanh niên Công an tỉnh Thanh Hóa cùng người nhà bệnh nhân tại các cơ sở y tế thuộc hệ thống Hợp Lực tự nguyện đăng ký hiến mô, tạng sau khi qua đời.

Kết quả trên cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của phong trào, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về hiến mô, tạng và khơi dậy tinh thần nhân ái, sẻ chia vì sự sống của người bệnh. Mỗi đơn đăng ký được hoàn thành không chỉ thể hiện trách nhiệm với cộng đồng mà còn mở ra cơ hội hồi sinh cho nhiều người đang mong mỏi được ghép tạng.

Nhân viên tại Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực đăng ký hiến mô, tạng sau khi qua đời.

Là bác sĩ đang công tác tại Khoa thận nhân tạo, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hợp Lực, bác sĩ Trịnh Thoa thấu hiểu hơn ai hết nỗi khát khao được ghép thận của những bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối. Chính vì vậy, ngay sau khi tham dự lễ phát động đăng ký hiến mô, tạng do Tổng Công ty Cổ phần Hợp Lực phối hợp với Ban Thanh niên Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức, chị đã quyết định đăng ký hiến mô, tạng sau khi qua đời. Chị chia sẻ: "Hằng ngày tiếp xúc với những bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối lọc máu chu kỳ, mình hiểu một tấm vé ghép thận chính là ước mơ lớn nhất đời họ... Hy vọng rằng hành động nhỏ này của mình và sự lan tỏa của chương trình sẽ mang nhiều hy vọng cho bệnh nhân chờ ghép tạng".

Cùng chung suy nghĩ đó, Bác sĩ Trương Xuân Tiến, Trưởng khoa Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực chia sẻ: "Tôi nghĩ rằng khi mình không còn nữa, nếu một phần cơ thể của mình có thể giúp ai đó tiếp tục được sống, được nhìn thấy ánh sáng hay có thêm cơ hội bên gia đình thì đó là điều rất ý nghĩa. Vì vậy tôi quyết định đăng ký hiến mô, tạng."

Hơn 200 người đăng ký hiến mô, tạng không đơn thuần là một con số, mà là hơn 200 tấm lòng nhân ái đã lựa chọn gieo mầm hy vọng cho sự sống. Từ những nghĩa cử cao đẹp ấy, thông điệp yêu thương và sẻ chia đang tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

Từ sự hưởng ứng của cán bộ, nhân viên Tổng Công ty Cổ phần Hợp Lực, đoàn viên thanh niên Công an tỉnh Thanh Hóa đến người nhà bệnh nhân tại các cơ sở y tế trong hệ thống, phong trào đang từng bước lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc trong cộng đồng.

Phong trào đăng ký hiến mô, tạng ngày càng lan toả.

Theo Tiến sĩ Nguyễn Bảo Uyên, Phó Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Cổ phần Hợp Lực, Giám đốc điều hành Hệ thống Y tế Hợp Lực, việc phối hợp tổ chức phát động phong trào đăng ký hiến mô, tạng không chỉ là một hoạt động truyền thông về y tế mà còn là chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng.

Bà Nguyễn Bảo Uyên cho biết: "Chúng tôi mong muốn thông qua chương trình sẽ giúp cán bộ, nhân viên, đoàn viên thanh niên và người dân hiểu rõ hơn về ý nghĩa của việc hiến mô, tạng cứu người. Mỗi lá đơn đăng ký không chỉ là một sự lựa chọn cá nhân mà còn là món quà vô giá dành cho những bệnh nhân đang chờ đợi cơ hội được sống. Khi phong trào được lan tỏa rộng rãi, sẽ có thêm nhiều cuộc đời được hồi sinh, nhiều gia đình được giữ lại niềm hy vọng. Kết quả hơn 200 người đăng ký hiến mô, tạng sau lễ phát động là tín hiệu đáng mừng, cho thấy nhận thức của cộng đồng về nghĩa cử cao đẹp này đang có những chuyển biến tích cực.”

Theo các chuyên gia y tế, một người hiến tạng có thể cứu sống nhiều người bệnh suy tạng giai đoạn cuối và mang lại ánh sáng, cuộc sống mới cho nhiều trường hợp khác. Tuy nhiên, nguồn mô, tạng hiến tại Việt Nam hiện vẫn còn rất hạn chế so với nhu cầu thực tế. Vì vậy, mỗi lá đơn đăng ký không chỉ là một sự lựa chọn cá nhân mà còn là thông điệp của lòng nhân ái, sự sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng.

Hơn 200 người đăng ký hiến mô, tạng tại Thanh Hóa là hơn 200 hạt giống yêu thương đã được gieo xuống. Từ những nghĩa cử lặng thầm ấy, hy vọng về sự sống đang được tiếp nối, góp phần lan tỏa thông điệp nhân văn: “Cho đi là còn mãi”.

Thuỳ Dung