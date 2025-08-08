Nội các Israel phê duyệt kế hoạch kiểm soát thành phố Gaza

Nội các chính trị - an ninh của Israel đã phê duyệt kế hoạch kiểm soát thành phố Gaza vào sáng sớm nay (8/8), vài giờ sau khi Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố Israel có ý định kiểm soát quân sự toàn bộ dải đất này bất chấp sự chỉ trích về cuộc chiến tàn khốc kéo dài gần hai năm.

Người dân Palestine chạy về phía hàng viện trợ nhân đạo được thả bằng máy bay xuống thành phố Gaza. Ảnh: AFP.

“IDF chuẩn bị kiểm soát thành phố Gaza, đồng thời cung cấp viện trợ nhân đạo cho dân thường bên ngoài khu vực chiến sự”, văn phòng của Thủ tướng Israel Netanyahu cho biết trong một tuyên bố.

Thành phố Gaza, ở phía bắc dải Gaza, là thành phố lớn nhất trong vùng đất này.

Theo Axios, kế hoạch bao gồm việc sơ tán dân thường Palestine khỏi thành phố Gaza và tiến hành một cuộc tấn công trên bộ.

Các quan chức Israel mô tả cuộc họp trước đó trong tuần này với người đứng đầu quân đội là căng thẳng, cho biết tổng tư lệnh quân đội Eyal Zamir đã phản đối việc mở rộng chiến dịch của Israel.

Trong tuyên bố sáng nay, văn phòng Thủ tướng Netanyahu cho biết đại đa số các thành viên nội các chính trị - an ninh tin rằng “kế hoạch thay thế được trình bày trong nội các sẽ không thể đánh bại Hamas cũng như không thể trả tự do cho các con tin”.

Một nguồn tin giấu tên cho biết, trong số các kịch bản được xem xét trước cuộc họp an ninh có việc tiếp quản theo từng giai đoạn các khu vực ở Gaza chưa nằm dưới sự kiểm soát của quân đội.

Việc kiểm soát hoàn toàn lãnh thổ này sẽ đảo ngược quyết định năm 2005 của Israel, theo đó nước này rút công dân và binh lính Israel khỏi Gaza, đồng thời vẫn giữ quyền kiểm soát biên giới, không phận và các tiện ích của Gaza.

Không rõ liệu ông Netanyahu đang dự kiến một cuộc tiếp quản kéo dài hay một chiến dịch ngắn hạn. Israel đã nhiều lần tuyên bố mục tiêu của họ là giải tán Hamas và giải thoát các con tin Israel.

Trong một tuyên bố, Hamas gọi những bình luận của ông Netanyahu là “một hành động đảo chính trắng trợn” chống lại tiến trình đàm phán.

Một nguồn tin chính thức của Jordan cho biết các nước Ả Rập “sẽ chỉ ủng hộ những gì người Palestine đồng ý và quyết định”, đồng thời cho biết an ninh ở Gaza nên được xử lý thông qua “các thể chế hợp pháp của Palestine”.

Nhà Trắng chưa đưa ra bình luận ngay lập tức. Tổng thống Mỹ Donald Trump từ chối cho biết liệu ông có ủng hộ hay phản đối khả năng Israel tiếp quản toàn bộ Gaza bằng quân sự hay không.

Liên hợp quốc cho biết các báo cáo về khả năng mở rộng hoạt động quân sự của Israel ở Gaza là “vô cùng đáng báo động” nếu đúng sự thật.

Hiện vẫn còn 50 con tin bị giam giữ ở Gaza, các quan chức Israel tin rằng 20 người trong số đó vẫn còn sống. Hầu hết những người được trả tự do cho đến nay là kết quả của các cuộc đàm phán ngoại giao. Các cuộc đàm phán hướng tới một lệnh ngừng bắn, vốn có thể giúp nhiều con tin được thả hơn, đã đổ vỡ vào tháng 7.

Quân đội Israel cho biết họ kiểm soát khoảng 75% diện tích Gaza. Phần lớn dân số Gaza, khoảng 2 triệu người, đã phải di dời nhiều lần trong 22 tháng qua, và các nhóm cứu trợ đang cảnh báo cư dân vùng đất này đang bên bờ vực nạn đói.

TD (theo Axios, Reuters)