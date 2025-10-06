Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Thế giới

Nobel Y học 2025 vinh danh công trình về dung nạp miễn dịch ngoại biên

Lê Hà
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Hôm nay 6/10, mùa giải Nobel danh giá đã chính thức mở màn, khởi đầu với Giải Nobel Y sinh do Hội đồng Nobel tại Viện Karolinska (Thụy Điển) công bố vào lúc 11h30 giờ địa phương (tức 16h30 giờ Hà Nội).

Nobel Y học 2025 vinh danh công trình về dung nạp miễn dịch ngoại biên

Hôm nay 6/10, mùa giải Nobel danh giá đã chính thức mở màn, khởi đầu với Giải Nobel Y sinh do Hội đồng Nobel tại Viện Karolinska (Thụy Điển) công bố vào lúc 11h30 giờ địa phương (tức 16h30 giờ Hà Nội).

Nobel Y học 2025 vinh danh công trình về dung nạp miễn dịch ngoại biên

3 nhà khoa học Mary E. Brunkow (Mỹ), Fred Ramsdell (Mỹ) và Shimon Sakaguchi (Nhật Bản). Ảnh: Reuters

Ủy ban Nobel thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển công bố giải Nobel Y học 2025 thuộc về 3 nhà khoa học Mary E. Brunkow (Mỹ), Fred Ramsdell (Mỹ) và Shimon Sakaguchi (Nhật Bản) vì những khám phá mang tính đột phá về khả năng dung nạp miễn dịch ngoại biên - cơ chế giúp hệ miễn dịch không tấn công chính cơ thể.

Theo tuyên bố của Ủy ban Nobel của Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển."3 nhà khoa học đã phát hiện ra “những người gác cổng” của hệ miễn dịch - các tế bào T điều hòa (regulatory T cells), qua đó đặt nền móng cho một lĩnh vực nghiên cứu hoàn toàn mới. Những khám phá này cũng đã mở đường cho việc phát triển các phương pháp điều trị y học tiềm năng, hiện đang được thử nghiệm lâm sàng" .

Theo hội đồng, 3 nhà khoa học hy vọng những nghiên cứu này sẽ giúp điều trị hoặc chữa khỏi các bệnh tự miễn, mang lại các liệu pháp ung thư hiệu quả hơn và ngăn ngừa biến chứng nghiêm trọng sau khi cấy ghép tế bào gốc. Phần thưởng cho mỗi giải Nobel năm nay là giấy chứng nhận, huy chương và tiền thưởng. Số tiền thưởng cho mỗi giải Nobel năm nay là 11 triệu krona Thụy Điển (khoảng 1,1 triệu USD).

Sau khi công bố giải Y sinh chiều 6/10 (giờ Việt Nam), Tuần lễ Nobel 2025 sẽ tiếp tục với giải Nobel Vật lý (7/10), Nobel Hóa học (8/10), Nobel Văn học (9/10), Nobel Hòa bình (10/10), Nobel Kinh tế (13/10).

Lê Hà

Nguồn: Reuters

Từ khóa:

#Giải nobel #Y học #Thụy điển #Công trình #Nhà khoa học #Công bố #Vinh danh #Khám phá

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Australia và Papua New Guinea ký hiệp ước quốc phòng

Australia và Papua New Guinea ký hiệp ước quốc phòng

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Theo Reuters, ngày 6/10, Australia đã ký một hiệp ước quốc phòng mới với Papua New Guinea, hiệp ước đầu tiên trong hơn 70 năm qua, mang tính bước ngoặt, mở đường cho việc tích hợp lực lượng quân sự của hai nước trong bối cảnh an ninh khu vực và thế...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
POWERED BY Việt Long