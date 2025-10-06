Nobel Y học 2025 vinh danh công trình về dung nạp miễn dịch ngoại biên

Hôm nay 6/10, mùa giải Nobel danh giá đã chính thức mở màn, khởi đầu với Giải Nobel Y sinh do Hội đồng Nobel tại Viện Karolinska (Thụy Điển) công bố vào lúc 11h30 giờ địa phương (tức 16h30 giờ Hà Nội).

3 nhà khoa học Mary E. Brunkow (Mỹ), Fred Ramsdell (Mỹ) và Shimon Sakaguchi (Nhật Bản). Ảnh: Reuters

Ủy ban Nobel thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển công bố giải Nobel Y học 2025 thuộc về 3 nhà khoa học Mary E. Brunkow (Mỹ), Fred Ramsdell (Mỹ) và Shimon Sakaguchi (Nhật Bản) vì những khám phá mang tính đột phá về khả năng dung nạp miễn dịch ngoại biên - cơ chế giúp hệ miễn dịch không tấn công chính cơ thể.

Theo tuyên bố của Ủy ban Nobel của Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển."3 nhà khoa học đã phát hiện ra “những người gác cổng” của hệ miễn dịch - các tế bào T điều hòa (regulatory T cells), qua đó đặt nền móng cho một lĩnh vực nghiên cứu hoàn toàn mới. Những khám phá này cũng đã mở đường cho việc phát triển các phương pháp điều trị y học tiềm năng, hiện đang được thử nghiệm lâm sàng" .

Theo hội đồng, 3 nhà khoa học hy vọng những nghiên cứu này sẽ giúp điều trị hoặc chữa khỏi các bệnh tự miễn, mang lại các liệu pháp ung thư hiệu quả hơn và ngăn ngừa biến chứng nghiêm trọng sau khi cấy ghép tế bào gốc. Phần thưởng cho mỗi giải Nobel năm nay là giấy chứng nhận, huy chương và tiền thưởng. Số tiền thưởng cho mỗi giải Nobel năm nay là 11 triệu krona Thụy Điển (khoảng 1,1 triệu USD).

Sau khi công bố giải Y sinh chiều 6/10 (giờ Việt Nam), Tuần lễ Nobel 2025 sẽ tiếp tục với giải Nobel Vật lý (7/10), Nobel Hóa học (8/10), Nobel Văn học (9/10), Nobel Hòa bình (10/10), Nobel Kinh tế (13/10).

Lê Hà

Nguồn: Reuters