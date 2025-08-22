Nỗ lực thực hiện phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

Phổ cập giáo dục (PCGD), xóa mù chữ (XMC) là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực cho sự phát triển của quê hương, đất nước. Quán triệt tinh thần đó, ngành giáo dục, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã vào cuộc tích cực thực hiện hiệu quả mục tiêu PCGD, XMC tạo nền tảng nâng cao chất lượng giáo dục trong các nhà trường.

Sinh viên Trường Đại học Hồng Đức cập nhật thông tin về biến đổi khí hậu trên nền tảng số.

Để mục tiêu PCGD, XMC thực hiện đúng kế hoạch, lộ trình, cùng với công tác tuyên truyền, ngành giáo dục tỉnh đã chỉ đạo các trường học; tham mưu cho chính quyền địa phương tập trung triển khai nhiều giải pháp thiết thực, sát với yêu cầu thực tiễn của từng cấp học, từng đối tượng. Với công tác PCGD mầm non cho trẻ em 5 tuổi, hằng năm, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) chỉ đạo, hướng dẫn các trường học, địa phương tiến hành điều tra, rà soát số lượng trẻ 5 tuổi trên địa bàn dân cư, các điều kiện của cộng đồng dân cư để xây dựng kế hoạch huy động trẻ 5 tuổi ra lớp. Làm tốt các chính sách đối với trẻ mẫu giáo 3 - 4 tuổi, mẫu giáo 5 tuổi theo quy định cũng như tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường với gia đình và cộng đồng trong việc huy động trẻ ra lớp. Đồng thời, tập trung thực hiện tốt chương trình giáo dục mầm non theo quy định của Bộ GD&ĐT, đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục; công tác kiểm tra, giám sát... Với cách làm này, từ năm 2014, Thanh Hóa đã hoàn thành PCGD mầm non cho trẻ em 5 tuổi. Đến nay, kết quả này vẫn được các địa phương, ngành giáo dục duy trì, giữ vững, góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ trong cấp học mầm non, giúp trẻ 5 tuổi được chuẩn bị tốt về kỹ năng, thể lực và tâm thế trước khi bước vào lớp 1.

Đối với công tác PCGD tiểu học, THCS, ngành đã chỉ đạo các đơn vị trường làm tốt công tác duy trì sĩ số học sinh (HS), tuyên truyền, vận động HS có nguy cơ bỏ học tiếp tục học, HS bỏ học trở lại lớp học; tích cực tham mưu cho chính quyền địa phương cũng như huy động xã hội hóa giáo dục đầu tư xây dựng, bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học và không ngừng chuẩn hóa về trình độ của giáo viên. Đồng thời, quan tâm và thực hiện tốt các chế độ, chính sách cho giáo viên, HS... Tuy nhiên, theo đánh giá của Sở GD&ĐT, vẫn còn khó khăn đối với trẻ em ở miền núi và địa bàn dân tộc ít người sinh sống, vì thể lực của nhiều em còn yếu, khoảng cách từ nhà đến trường xa, giao thông đi lại khó khăn, song những năm gần đây tỷ lệ trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đều đạt ở mức cao với tỷ lệ chung toàn tỉnh là 99,98%; tỷ lệ trẻ 11 - 14 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học đạt gần 100%; tỷ lệ trẻ khuyết tật trong độ tuổi từ 11 - 14 được tiếp cận giáo dục đạt trên 90%... Với kết quả đạt được, từ năm 2018, Bộ GD&ĐT ban hành quyết định công nhận tỉnh Thanh Hóa đạt chuẩn PCGD tiểu học mức độ 3 - mức độ phổ cập cao nhất hiện nay. Ở cấp THCS, từ trước năm 2012 Thanh Hóa đã được Bộ GD&ĐT công nhận đạt chuẩn PCGD THCS. Sau nhiều năm cố gắng nỗ lực, năm 2021 tỉnh được công nhận đạt chuẩn PCGD THCS mức độ 2; hiện toàn tỉnh có trên 90% số xã, phường đạt chuẩn PCGD THCS mức độ 3.

Cùng với hoạt động phổ cập, công tác XMC của tỉnh những năm qua cũng được duy trì và phát triển. Phát huy thành quả từ những ngày đầu thực hiện phong trào “Bình dân học vụ”, hiện nay Thanh Hóa đã được công nhận đạt chuẩn XMC mức độ 2. Thống kê gần đây nhất của Sở GD&ĐT cho thấy, số người trong độ tuổi từ 15 - 60 trong toàn tỉnh biết chữ đạt tỷ lệ 99,33%; số người trong độ tuổi từ 15 - 60 mù chữ chỉ chiếm 0,67%. Hiện, Thanh Hóa đang cùng cả nước thực hiện phong trào “Bình dân học vụ số” - đây là bước tiến mới của chủ trương xóa mù, góp phần nâng cao dân trí, hướng tới xây dựng xã hội số toàn diện, bền vững trong kỷ nguyên số.

Trước yêu cầu từ thực tiễn, nhiệm vụ đặt ra lúc này trong công tác PCGD, XMC là các nhà trường, cấp ủy, chính quyền các cấp, đặc biệt người đứng đầu, cần tiên phong nâng cao năng lực số, thúc đẩy chuyển đổi số tại cơ quan, địa phương, đơn vị; xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, gắn với cải cách hành chính và phát triển kinh tế - xã hội. Mỗi cán bộ, đảng viên phải tiên phong, gương mẫu thực hiện phong trào, góp phần lan tỏa tinh thần tự học, tự nâng cao tri thức, kỹ năng số, chuyển quá trình học tập, rèn luyện, nâng cao và ứng dụng tri thức số thành nhu cầu tự thân của mỗi người dân. Đặc biệt, mỗi người dân phải là chủ thể thông thái trong việc tiếp cận phong trào “Bình dân học vụ số” để cùng cấp ủy, chính quyền phát huy bài học lịch sử từ phong trào “Bình dân học vụ” được Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động cách đây 80 năm, phấn đấu xây dựng một xã hội không chỉ giàu về tri thức mà còn giàu về sức mạnh công nghệ, sẵn sàng hội nhập và phát triển.

Bài và ảnh: Lê Phong