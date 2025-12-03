Nỗ lực hoàn thành tu bổ các điểm xung yếu trên hệ thống đê điều

Ảnh hưởng của mưa lũ trong những năm vừa qua, trên các tuyến đê thuộc địa bàn tỉnh xuất hiện nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng. Điển hình như trên đê hữu sông Mã, đê tả và hữu sông Lèn, đê tả và hữu sông Lạch Trường,... đã sạt lở gây nguy cơ mất an toàn đến tài sản của Nhà nước và tiềm ẩn nguy hiểm đến tính mạng và tài sản của Nhân dân.

Tuyến đê tả sông Lạch Trường (trên địa bàn xã Hậu Lộc) đã hoàn thành, phục vụ PCLB kết hợp giao thông.

Để bảo vệ an toàn cho các tuyến đê, đáp ứng yêu cầu phục vụ phòng, chống lụt, bão (PCLB), Dự án (DA) tu bổ xung yếu hệ thống đê điều tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2025 đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phê duyệt tại Quyết định số 3249/QĐ-BNN-PCTT ngày 25/8/2022, thời gian thực hiện DA từ năm 2022-2025.

Quy mô DA có tổng chiều dài đầu tư khoảng 23,5km, gồm các tuyến: đê hữu sông Mã; đê tả và hữu sông Lạch Trường; đê tả và hữu sông Lèn, thuộc địa bàn các huyện (cũ): Hậu Lộc, Hoằng Hóa, Nga Sơn, Hà Trung và TP Thanh Hóa, TP Sầm Sơn. Mục tiêu của DA nhằm nâng cấp đê, xử lý các điểm xung yếu đê điều trên các tuyến đê, hoàn thiện mặt cắt thiết kế theo quy hoạch để đáp ứng yêu cầu trước mắt cũng như từng bước tăng cường khả năng chống lũ, bão của hệ thống đê điều tỉnh Thanh Hóa, xóa dần các trọng điểm đê điều xung yếu, đảm bảo phòng, chống bão lũ, kết hợp giao thông thuận lợi, tạo cảnh quan môi trường sạch đẹp trên địa bàn. Chủ đầu tư (Ban Quản lý DA Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hóa) đã ký hợp đồng với nhà thầu, triển khai thi công các gói thầu xây lắp trong tháng 12/2023.

Cuối tháng 11/2025, tiết trời hanh khô, chúng tôi có mặt tại hiện trường thi công DA tu bổ xung yếu hệ thống đê điều tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2025. Trên tuyến đê tả sông Lạch Trường (thuộc địa bàn các xã: Hậu Lộc, Hoa Lộc), do Tổng Công ty Xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hóa - CTCP thi công, ông Dương Văn Ngọc, cán bộ kỹ thuật tổng công ty chia sẻ: Tranh thủ thời tiết mùa khô thuận lợi, Tổng Công ty Xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hóa - CTCP ưu tiên huy động xe máy chuyên dùng; bố trí nhân lực và tập kết vật liệu lên công trường, triển khai giải pháp đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục. Quá trình thi công đơn vị chủ động khắc phục khó khăn như: thời tiết các tháng vừa qua mưa nhiều; một số vật liệu xây dựng khan hiếm, giá tăng cao; giải phóng mặt bằng còn chậm, tổ chức thi công đồng loạt các phần việc như: đắp đất hoàn thiện mặt cắt đê, xây dựng tường chắn sóng, cấp phối đá dăm và bê tông mặt đê,... nên tiến độ khá nhanh, kỹ thuật, mỹ thuật bảo đảm. Ban lãnh đạo công ty đã quan tâm chăm lo đời sống của kỹ sư, công nhân tham gia thi công DA; tổ chức phương án làm việc phù hợp nhằm đảm bảo sức khỏe cho người lao động trực tiếp làm việc tại hiện trường trong điều kiện thời tiết bất lợi. Công ty đã thi công hoàn thành đắp đất hoàn thiện mặt cắt đê, tường chắn sóng đảm bảo an toàn công trình khi có lũ, bão xảy ra; đã đổ bê tông mặt đê đạt 4,2/6,4km. Tranh thủ thời điểm thuận lợi, công ty đã và đang gấp rút thi công bê tông mặt đê đoạn còn lại, để bù khối lượng cho các tháng vừa qua mưa nhiều ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

Tại tuyến đê hữu sông Mã, thuộc phường Quảng Phú, phường Sầm Sơn, nhà thầu đã chủ động khắc phục khó khăn, tập trung xe máy thiết bị chuyên dùng, nhân lực tổ chức đẩy nhanh tiến độ thi công, đến nay đã thi công hoàn thành 100% khối lượng công việc phải thực hiện, đáp ứng yêu cầu PCLB.

Trên tuyến đê tả và hữu sông Lèn thuộc các xã: Hà Trung, Lĩnh Toại, Nga Thắng, Đông Thành, Hoa Lộc, các nhà thầu đang gấp rút thi công đắp đất hoàn thiện mặt cắt đê, tường chắn sóng, bê tông mặt đê, khối lượng ước đạt gần 90% so với tổng khối lượng phải làm.

Nhìn chung, trên hiện trường thi công DA tu bổ xung yếu hệ thống đê điều Thanh Hóa, tranh thủ tiết trời mùa khô thuận lợi các nhà thầu đã và đang tổ chức thi công đồng bộ các phần việc còn lại như: đắp đất hoàn thiện mặt cắt đê, tường chắn sóng, rọ đá hộ chân đê, cấp phối đá dăm và bê tông mặt đê... Trong mùa mưa, bão năm 2025 vừa qua, các đơn vị đã cơ bản hoàn thiện mặt cắt đê đảm bảo cao trình chống lũ và PCLB năm 2025. Đến hết tháng 11/2025, các nhà thầu đã thực hiện khối lượng ước đạt gần 90% so với tổng khối lượng toàn DA.

Trong quá trình thi công DA, Ban Quản lý DA Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hóa đã tăng cường cán bộ, kỹ sư­ lên công trường chỉ đạo, giám sát kỹ thuật, chất lượng từng hạng mục công trình. Phối hợp với các ngành chức năng, nhà thầu giải quyết khó khăn, vướng mắc phát sinh. Phối hợp với các xã vận động Nhân dân đồng thuận, sớm hoàn thành giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị thi công làm nhiệm vụ.

Hiện nay, các nhà thầu đã và đang tranh thủ thời tiết mùa khô thuận lợi, tập trung huy động xe máy chuyên dùng, thiết bị, cán bộ, kỹ sư, công nhân, gấp rút thi công một số đoạn đê, một số phần việc đang thi công như: tường chắn sóng, đổ bê tông mặt đê... Các nhà thầu đã triển khai một số giải pháp phù hợp, chủ động khắc phục khó khăn, vướng mắc, thực hiện mục tiêu đến trung tuần tháng 12/2025 thi công hoàn thành DA tu bổ xung yếu hệ thống đê điều tỉnh Thanh Hóa. DA sau khi hoàn thành, đưa vào sử dụng sẽ phục vụ chống lũ, bảo vệ an toàn các khu dân cư và cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp; phát triển giao thông, tạo điều kiện cho Nhân dân đi lại thuận lợi, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trong vùng.

Bài và ảnh: Thu Hòa