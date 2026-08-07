Nỗ lực để các trường nội trú liên cấp vùng biên về đích đúng hẹn

Theo mục tiêu của Chính phủ, các công trình trường nội trú liên cấp tại khu vực biên giới khởi công cuối năm 2025 phải hoàn thành trước ngày 30/8/2026 để kịp đưa vào sử dụng trong năm học mới. Tại Thanh Hóa, có 6 công trình thuộc kế hoạch này, trong đó 3 công trình tại các xã Na Mèo, Tam Lư và Tam Thanh đang còn khối lượng phải thi công lớn. Trước yêu cầu về đích đúng hẹn, tỉnh Thanh Hóa cùng các sở, ngành, chủ đầu tư và nhà thầu đang tập trung tháo gỡ khó khăn, xử lý các điểm nghẽn, tăng tốc thi công.

Bất kể mưa hay nắng, cán bộ, công nhân tại dự án Trường Nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Tam Thanh vẫn làm việc liên tục để đẩy nhanh tiến độ trong giai đoạn nước rút.

Theo Sở Xây dựng Thanh Hóa, đến nay một số trường như: Trường Nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Na Mèo đạt khoảng 68% khối lượng, Tam Lư đạt khoảng 72% và Tam Thanh đạt khoảng 78%. Trong đó, 2 công trình tại Na Mèo và Tam Lư có tỷ lệ hoàn thành thấp nhất trong 6 dự án trường nội trú liên cấp đang triển khai trên địa bàn tỉnh.

Cả 3 công trình đều do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa làm chủ đầu tư, Binh đoàn 12 - Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn là đơn vị thi công.

Đại tá Nguyễn Thế Lực, Bí thư Đảng ủy Binh đoàn 12 - Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn cho biết: “Quá trình thi công gặp nhiều trở ngại do thời tiết mưa nắng thất thường. Nhiều đợt mưa khiến đường vào công trường bị sạt lở, lầy lội, xe tải trọng lớn không thể lưu thông, nhiều loại vật liệu phải trung chuyển bằng xe nhỏ. Riêng bê tông cũng phải vận chuyển từ khoảng cách gần 70 km, ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ thi công. Bên cạnh đó, để đáp ứng tiến độ theo yêu cầu, mỗi công trình cần huy động khoảng 400 công nhân, tương đương hơn 1.200 lao động cho cả ba dự án. Con số này rất lớn và đơn vị chưa thể đáp ứng được ngay từ đầu”.

Trước thực tế đó, UBND tỉnh Thanh Hóa, Sở Xây dựng, chủ đầu tư và nhà thầu đã liên tục kiểm tra hiện trường, rà soát từng hạng mục, điều chỉnh phương án tổ chức thi công, ưu tiên giải quyết các khó khăn về nhân lực, vật tư và mặt bằng để bảo đảm tiến độ.

Lãnh đạo Sở Xây dựng, chủ đầu tư và nhà thầu trực tiếp giám sát, đốc thúc việc thi công xuyên đêm tại dự án trường nội trú xã Tam Lư.

Trên những công trường vùng biên, với tinh thần vượt nắng, thắng mưa, “biến đêm thành ngày”, hàng trăm kỹ sư, công nhân vẫn miệt mài làm việc, các mũi thi công được tổ chức đồng loạt 24/24 giờ, tăng ca, tăng kíp.

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa cũng phối hợp với nhà thầu điều động thêm lực lượng từ các công trình khác, bổ sung hàng trăm công nhân cho những hạng mục hoàn thiện, tạo điều kiện để các công trình tăng tốc trong giai đoạn nước rút.

Trường nội trú liên cấp xã Na Mèo là dự án có tiến độ chậm nhất hiện nay.

Ông Lê Thanh Hải, Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa, cho biết: “Ngoài việc cùng nhà thầu tìm kiếm thêm các nhóm thợ, Ban đã điều động khoảng 150 công nhân hỗ trợ thi công và sẽ tiếp tục tăng cường thêm khoảng 150 người trong thời gian tới nhằm đẩy nhanh các hạng mục”.

Về phía đơn vị thi công, theo Đại tá Nguyễn Thế Lực, đơn vị quyết tâm bằng mọi giải pháp để hoàn thành các công trình trước ngày 30/8, bảo đảm học sinh có thể vào học đúng kế hoạch. Theo đó, công trình Trường Nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Tam Lư sẽ được bổ sung thêm 150 công nhân, nâng tổng số lao động lên khoảng 600 - 700 người; Trường Nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Tam Thanh tiếp tục tăng cường thêm khoảng 150 công nhân, còn Trường Nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Na Mèo sẽ bổ sung thêm khoảng 170 lao động theo từng đợt để đẩy nhanh tiến độ các hạng mục còn lại.

Từ sự chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh, sự đồng hành của chủ đầu tư đến quyết tâm của đơn vị thi công, từng điểm nghẽn đang được tháo gỡ, từng hạng mục đang được tăng tốc. Đó cũng là cơ sở để những ngôi trường nội trú nơi biên giới sớm về đích đúng hẹn.

Theo thông tin từ Sở Xây dựng Thanh Hoá, đến ngày 6/8 tiến độ của các dự án trường nội trú liên cấp khu vực biên giới khởi công đợt 1 như sau: - Trường Nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Sơn Thuỷ đạt 86%. - Trường Nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Yên Khương đạt 81%. - Trường Nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Bát Mọt đạt 80%. - Trường Nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Tam Thanh đạt 78%. - Trường Nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Tam Lư đạt 72%. - Trường Nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Na Mèo đạt 68%.

Hương Quỳnh