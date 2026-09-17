Sẵn sàng triển khai chương trình giáo dục mầm non mới

Năm học 2026-2027, 15 trường mầm non trên địa bàn tỉnh sẽ triển khai thí điểm chương trình giáo dục mầm non mới , hướng tới phát huy tính chủ động của trẻ và đặt nền tảng cho quá trình học tập ở những bậc học tiếp theo. Qua thực tế tổ chức các hoạt động đầu năm học, những yêu cầu của chương trình đang được các nhà trường cụ thể hóa linh hoạt, phù hợp với điều kiện và đặc điểm của từng cơ sở giáo dục sau sáp nhập.

Giờ kể chuyện tại Trường Mầm non Quang Trung giúp trẻ rèn luyện khả năng tập trung, phát triển ngôn ngữ và mạnh dạn tương tác với cô giáo.

Hiện nay, Trường Mầm non Điền Lư, xã Điền Lư có 1 điểm chính, 2 phân hiệu và 3 điểm lẻ. Trong đó, điểm lẻ ở thôn Côn cách điểm trường chính khoảng 20km, phải qua sông mới tới nơi, nhưng chỉ có 5 trẻ.

Với một trường có địa bàn rộng, các điểm trường cách xa nhau, điều kiện cơ sở vật chất không đồng đều, khiến việc tổ chức thực hiện chương trình không thể chỉ dựa trên một phương án chung. Nhà trường phải tính đến điều kiện của từng cơ sở, từ đội ngũ, thiết bị đến cách tổ chức các hoạt động cho trẻ.

Cô Trương Thị Thủy, giáo viên điểm lẻ thôn Côn, chia sẻ: “Điểm lẻ này chỉ có 5 trẻ ở các độ tuổi khác nhau và tất cả do mình tôi phụ trách. Trong điều kiện còn nhiều hạn chế, tôi tận dụng những vật liệu gần gũi như luồng, tre, bẹ ngô, sỏi, hạt, gỗ... để tổ chức hoạt động cho trẻ. Qua đó, tạo cơ hội để trẻ được trực tiếp quan sát, thao tác và khám phá những sự vật gần gũi với cuộc sống".

Trường Mầm non Điền Lư cũng xây dựng khung kế hoạch theo tháng, tuần để giáo viên có định hướng chung, đồng thời giảm những phần việc hồ sơ không cần thiết, dành nhiều thời gian hơn cho việc quan sát và tương tác với trẻ. Giáo viên được phân nhóm để hỗ trợ nhau; những giáo viên có kinh nghiệm hướng dẫn, trao đổi với đồng nghiệp còn hạn chế về chuyên môn.

Theo bà Nguyễn Thị Vinh, Hiệu trưởng Trường Mầm non Điền Lư: “Nhà trường xác định triển khai chương trình mới phải đi từng bước vững chắc, trước hết thống nhất nhận thức và cách làm trong đội ngũ. Sau sáp nhập, giáo viên từ 3 trường cũ có sự khác nhau về thói quen làm việc, phương pháp chuyên môn và môi trường giáo dục. Vì vậy, việc thống nhất chuyên môn được thực hiện song song với quá trình ổn định tổ chức nhà trường".

Trường Mầm non Đông Vệ được hình thành sau khi sáp nhập 3 trường: Mầm non Hoa Mai, Mầm non Đông Vệ và Trường 27/2. Trong quá trình chuẩn bị triển khai chương trình mới, nhà trường chú trọng thống nhất nhận thức trong đội ngũ, giúp giáo viên hiểu rõ hơn vai trò của mình trong một môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.

Cô Hoàng Thị Lan, Hiệu trưởng Trường Mầm non Đông Vệ cho rằng, điều quan trọng không chỉ là giáo viên nắm được nội dung chương trình mà phải thay đổi cách tổ chức hoạt động, biết quan sát để nhận diện nhu cầu, khả năng và sở thích của từng trẻ. “Ưu điểm lớn nhất là chương trình tạo nhiều cơ hội để trẻ được chủ động trong quá trình học tập và vui chơi. Trẻ không chỉ nghe cô hướng dẫn mà được tự lựa chọn, thực hành, trải nghiệm, đặt câu hỏi và tìm cách giải quyết những vấn đề phù hợp với lứa tuổi”, cô Lan cho biết. Từ đó, nhà trường hướng giáo viên giảm cách tổ chức đồng loạt, tăng các hoạt động để trẻ được lựa chọn và tham gia theo khả năng. Đây cũng là nội dung được xác định thực hiện xuyên suốt, bắt đầu từ những ngày đầu năm học mới này.

Từ trước năm học mới, Trường Mầm non Quang Trung, xã Thạch Lập đã rà soát đội ngũ, tổ chức trao đổi chuyên môn, bồi dưỡng giáo viên về chương trình giáo dục mầm non thí điểm với quan điểm lấy trẻ làm trung tâm, học qua chơi, tổ chức hoạt động thực hành, trải nghiệm; đồng thời sắp xếp lại không gian trong và ngoài lớp học. Ngay từ đầu năm học, việc triển khai chương trình giáo dục mầm non mới có rất nhiều thuận lợi. Giáo viên được khuyến khích khai thác những vật liệu quen thuộc tại địa phương để tạo ra các góc chơi, hoạt động trải nghiệm phù hợp với trẻ.

Theo bà Phạm Thị Huyền, Hiệu trưởng Trường Mầm non Quang Trung: “Để chương trình mới đi vào thực tế, giáo viên phải thay đổi chính mình, bởi chương trình là chuyển từ tiếp cận nội dung sang tiếp cận phẩm chất, năng lực theo hướng mở, linh hoạt. Giáo viên chủ động điều chỉnh kế hoạch phù hợp khả năng của trẻ; ưu tiên học thông qua chơi, trải nghiệm và trong quá trình triển khai thực hiện nhà trường sẽ tiếp tục quan sát hoạt động, trao đổi với giáo viên và tiếp nhận ý kiến phụ huynh để điều chỉnh cho phù hợp".

Việc thí điểm tại 15 trường là bước đi để Thanh Hóa tổ chức thực hiện, đánh giá và từng bước hoàn thiện cách triển khai chương trình trong điều kiện thực tế của địa phương. Khi các điều kiện cơ bản đã được chuẩn bị, vấn đề đặt ra tiếp theo là đưa những định hướng của chương trình vào từng giờ chơi, hoạt động và trải nghiệm cụ thể, để sự đổi mới thực sự được thể hiện qua những thay đổi hằng ngày của trẻ.

Bài và ảnh: Hương Quỳnh