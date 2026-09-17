Tuyển sinh đại học năm 2027: Dự kiến mỗi ngành chỉ sử dụng 3 phương thức

Cơ sở đào tạo sử dụng tối đa 5 phương thức tuyển sinh và mỗi ngành đào tạo, chương trình đào tạo sử dụng 3 phương thức tuyển sinh áp dụng từ năm 2027 và 1 phương thức tuyển sinh áp dụng từ năm 2028, không bao gồm phương thức xét tuyển thẳng, xét tuyển đối tượng cử tuyển.

Thí sinh dự thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026. (Nguồn: Vietnam+)

Đây là một trong những điểm mới đáng chú ý trong dự thảo thông tư sửa đổi quy định về xác định số lượng tuyển sinh, chương trình đào tạo, tuyển sinh và đào tạo các đẳng ngành giáo dục mầm non, đại học và sau đại học vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố để lấy ý kiến góp ý.

Năm 2026 là năm đầu tiên Bộ Giáo dục và Đào tạo áp dụng “siết” số lượng phương thức xét tuyển đại học của các trường. Theo đó, mỗi trường chỉ được sử dụng tối đa 5 phương thức xét tuyển, nhưng không quy định số phương thức cho từng ngành/chương trình đào tạo.

Cũng theo dự thảo, mỗi phương thức tuyển sinh gắn với một mã số và phải bảo đảm cơ hội cho tất cả các thí sinh tham gia xét tuyển, quy định rõ các tiêu chí đánh giá, xét tuyển, cách thức tính điểm xét tuyển bảo đảm chỉ có duy nhất một thang điểm xét tuyển.

Thí sinh xét tuyển đại học phải có tổng điểm 3 môn thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông của năm tuyển sinh theo tổ hợp xét tuyển của phương thức tuyển sinh đạt tối thiểu 15 điểm theo thang điểm 30.

Trường hợp thí sinh không có điểm 3 môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông theo tổ hợp của phương thức tuyển sinh thì sử dụng tổng điểm thi môn Toán, Ngữ văn và một môn thi khác do hiệu trưởng cơ sở đào tạo quyết định và thông báo tại thông báo tuyển sinh đạt tối thiểu 15 điểm theo thang điểm 30.

Quy định này không áp dụng với thí sinh được đặc cách xét tốt nghiệp và thí sinh quy định tại điểm b, c khoản 1 Điều 5 và khoản 1, khoản 2 (điểm a, c, d, đ), khoản 3, khoản 4 Điều 8 của quy chế.

Đối tượng tuyển sinh cũng bao gồm các trường hợp: thí sinh có bằng tốt nghiệp trung cấp có 36 tháng kinh nghiệm công tác đúng với chuyên môn đào tạo; thí sinh có bằng tốt nghiệp cao đẳng nhưng không có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông và có 24 tháng kinh nghiệm công tác đúng với chuyên môn đào tạo; thí sinh có kết quả thi tốt nghiệp trung học nghề đạt mức điểm do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo trước ngày 28/2 hằng năm được đăng ký xét tuyển vào các chương trình đào tạo trình độ đại học cùng nhóm ngành đào tạo.

Cũng theo dự thảo, cơ sở đào tạo xác định độ lệch điểm các tổ hợp theo hướng dẫn thống nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy đổi theo thang điểm 30; bảo đảm tuyển chọn được các thí sinh đáp ứng yêu cầu đầu vào của chương trình đào tạo. Trường hợp nhiều thí sinh có cùng điểm xét ở cuối danh sách, thứ tự xét ưu tiên đối với các thí sinh có thứ tự ưu tiên nguyện vọng cao hơn.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng điều chỉnh quy định về yêu cầu đầu vào đối với chương trình đào tạo giáo viên, chương trình đào tạo thuộc lĩnh vực sức khỏe, chương trình đào tạo thuộc lĩnh vực pháp luật; sửa đổi bổ sung quy định về trách nhiệm của cơ sở đào tạo./.

Theo TTXVN