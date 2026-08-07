Vượt nắng mưa, trắng đêm thi công trên công trường nơi vùng biên để kịp đón năm học mới

Giữa cái nắng và những cơn mưa trắng trời, trên công trường xây dựng Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Yên Khương vẫn rộn rã tiếng máy. Hàng trăm kỹ sư, công nhân đang dốc toàn lực, làm việc xuyên ngày, trắng đêm để hoàn thiện công trình, quyết tâm đưa ngôi trường mới về đích trước thềm năm học 2026-2027.

Dự án Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Yên Khương, có diện tích 1,7 ha với tổng mức đầu tư hơn 123,8 tỷ đồng, được khởi công vào cuối năm 2025 nhằm phục vụ học tập và sinh hoạt nội trú cho con em đồng bào dân tộc thiểu số.

Đại diện chủ đầu tư và nhà thầu thi công kiểm tra rà soát các hạng mục công trình, bảo đảm đúng quy trình kỹ thuật và tiến độ đề ra.

Không kể nắng mưa, các kỹ sư, công nhân vẫn miệt mài thi công, quyết tâm đưa công trình về đích trước năm học mới.

Trời đổ mưa nhưng công nhân vẫn bám trụ từng vị trí thi công.

Bữa cơm ăn vội ngay tại công trường sau đó công nhân lại nhanh chóng vào việc.

Khi màn đêm buông xuống, công trường vẫn rực sáng, các mũi thi công diễn ra xuyên đêm.

Công đoạn đổ bê tông được thực hiện khẩn trương, liên tục nhằm bảo đảm chất lượng và thời gian thi công.

Công nhân tỉ mỉ hoàn thiện từng hạng mục, đặt chất lượng công trình lên hàng đầu.

Dưới ánh đèn công trường là một không khí khẩn trương, trách nhiệm.

Kỹ sư thường xuyên giám sát từng hạng mục trong các ca thi công ban đêm.

Công nhân Phạm Đức Tiến tỷ mẩn với từng viên gạch lát nền hành lang phòng học .

Công nhân lắp đặt quạt trần cho các phòng học.

Hệ thống an toàn điện được công nhân Đặng Lê Công kiểm tra kỹ lưỡng trước khi bàn giao công trình.

Những đôi tay cần mẫn của người lao động đang góp phần hiện thực hóa ước mơ về một ngôi trường khang trang cho học sinh vùng biên Yên Khương.

Từng chi tiết kỹ thuật được kiểm tra, hoàn thiện cẩn trọng nhằm bảo đảm chất lượng công trình trước khi đưa vào sử dụng.

Công nhân Nguyễn Văn Sáu vui vẻ làm việc xuyên đêm để công trình về đích đúng tiến độ.

Những giọt mồ hôi người thợ là minh chứng cho tinh thần vượt khó, bám công trường.

Từng khối nhà dần hiện hữu sau những ngày đêm thi công liên tục, mang theo kỳ vọng về một ngôi trường mới nơi vùng biên.

Không chỉ trên công trường, trong phòng chỉ huy các kỹ sư rà soát bản vẽ, tính toán khối lượng công việc và điều chỉnh phương án thi công nhằm bảo đảm tiến độ từng hạng mục.

Công trình do Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa làm chủ đầu tư; đơn vị thi công là Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel, sau hơn 5 tháng thi công đã hoàn thành khoảng 80% khối lượng xây dựng. Mỗi hạng mục hoàn thành là kết quả của những ngày “vượt nắng, thắng mưa”, những “đêm trắng” không ngừng nghỉ của đội ngũ kỹ sư, công nhân trên công trường.

Minh Hiếu - Đỗ Đức