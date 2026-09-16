Thanh Hóa còn 764 trường học sau sắp xếp, giảm hơn 60%

Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa, sau sắp xếp, toàn tỉnh hiện còn 764 trường học, giảm 1.168 trường, tương đương 60,5%.

Cụ thể, ở cấp mầm non, giảm 399 trường, từ 631 xuống còn 232 trường, giảm 63,2%. Cấp tiểu học giảm 397 trường, từ 584 xuống còn 187 trường, giảm 68%. Cấp THCS giảm 369 trường, từ 533 xuống còn 164 trường, giảm 69,2% - là mức giảm cao nhất trong các cấp học phổ thông.

Riêng mô hình TH&THCS có sự thay đổi theo hướng tăng số trường liên cấp. Từ 71 trường trước sắp xếp, tăng lên 84 trường. Đây là kết quả của việc tổ chức lại một số cơ sở giáo dục theo mô hình trường liên cấp.

Ở cấp THPT, số trường giảm 7, từ 89 xuống còn 82 trường, giảm 7,9%. Giáo dục thường xuyên giảm 9 trường, từ 24 xuống còn 15 trường, giảm 37,5%.

Sau sắp xếp, mạng lưới trường học của Thanh Hóa có sự thay đổi lớn về quy mô và cơ cấu. Các trường, điểm trường quy mô nhỏ được rà soát, sáp nhập hoặc tổ chức lại. Cùng với đó, đội ngũ, cơ sở vật chất và nguồn kinh phí cũng được bố trí lại, phù hợp với mô hình mới và điều kiện thực tế của từng địa phương.

Việc sắp xếp nhằm tinh gọn đầu mối nhưng vẫn phải bảo đảm hoạt động dạy và học ổn định, quyền lợi của học sinh được giữ vững, nhất là tại khu vực miền núi, vùng còn nhiều khó khăn.

Mai Nhung