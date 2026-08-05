Xuyên đêm xây trường

Theo mục tiêu của Chính phủ, các công trình nội trú liên cấp phải hoàn thành trước ngày 30/8. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, dự án Trường Nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Tam Lư vẫn còn khối lượng công việc rất lớn. Trước tình hình đó, UBND tỉnh Thanh Hoá đã chỉ đạo chủ đầu tư hỗ trợ nhà thầu tăng cường nhân lực, vật lực, quyết tâm đưa công trình về đích đúng kế hoạch.

Lãnh đạo Sở Xây dựng, chủ đầu tư và đơn vị thi công trực tiếp chỉ đạo, giám sát tại công trình.

Chỉ còn chưa đầy 25 ngày là đến thời hạn bàn giao dự án Trường Nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Tam Lư. Thế nhưng đến nay, công trình mới đạt khoảng 72% khối lượng. Trong khi thời điểm khai giảng năm học mới đang đến gần, khối lượng công việc còn lại vẫn rất lớn.

Để bảo đảm mục tiêu hoàn thành công trình trước ngày 30/8, chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa đã hỗ trợ nhà thầu điều động thêm khoảng 120 nhân công từ các đơn vị thi công khác, đồng thời tăng cường cán bộ quản lý, giám sát tại công trường. Binh đoàn 12 - Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn là đơn vị thi công, cũng bổ sung khoảng 200 nhân công, nâng tổng số cán bộ, kỹ sư, công nhân làm việc tại công trường trong thời gian tới lên gần 700 người.

Đại tá Nguyễn Thế Lực, Bí thư Đảng ủy Binh đoàn 12 - Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn cho biết, đơn vị đang huy động nhân lực gấp đôi, gấp ba so với trước, tổ chức thi công 24/24 giờ, tăng ca, tăng kíp, “biến đêm thành ngày” để bù tiến độ. Mục tiêu cao nhất là hoàn thành công trình trước ngày 30/8 để học sinh có thể vào học ngay trong năm học mới.

Với phương châm “Biến đêm thành ngày”, các cán bộ, công nhân bất chấp thời tiết để đẩy nhanh tiến độ

21 giờ đêm, trời mưa tầm tã nhưng công trường vẫn sáng đèn. Máy xúc, máy trộn bê tông, xe chở vật liệu liên tục hoạt động. Khoảng 350 kỹ sư, công nhân được bố trí thành nhiều mũi thi công, duy trì 3 ca, 4 kíp để đồng thời triển khai các hạng mục lớp học, khu nội trú, nhà đa năng và hạ tầng kỹ thuật.

Theo Đại tá Nguyễn Thế Lực, Bí thư Đảng ủy Binh đoàn 12 - Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn: “Quá trình thi công gặp không ít khó khăn do điều kiện thời tiết, địa hình và nguồn cung vật liệu. Riêng bê tông phải vận chuyển từ khoảng cách gần 70 km, trong khi công trình dân dụng đòi hỏi nhiều lao động thủ công nên việc đẩy nhanh tiến độ không hề đơn giản.”

Trường Nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Tam Lư đạt 72% khối lượng công trình.

Công trình Trường Nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Tam Lư do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa làm chủ đầu tư, có tổng mức đầu tư 187,5 tỷ đồng. Khi hoàn thành, trường sẽ có quy mô 36 lớp với 967 học sinh và 62 giáo viên; trong đó khoảng 776 học sinh được học tập theo hình thức bán trú, nội trú và 22 giáo viên có nhu cầu bố trí nhà công vụ. Dự án được kỳ vọng sẽ góp phần cải thiện điều kiện dạy và học, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh khu vực biên giới.

Đêm ở Tam Lư về khuya, công trường vẫn chưa ngơi tiếng máy. Vượt nắng, thắng mưa, hàng trăm kỹ sư, công nhân vẫn miệt mài bám công trường, chạy đua với từng ngày còn lại để đưa ngôi trường mới về đích đúng hẹn, kịp đón học sinh bước vào năm học mới.

Hương Quỳnh