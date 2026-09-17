Tập trung ứng phó mưa lũ, bảo đảm an toàn cho học sinh

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ trên địa bàn tỉnh, ngày 17/9, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa đã có Công văn số 5190/SGDĐT-VP gửi UBND các xã, phường về việc tập trung ứng phó với tình hình mưa, lũ, bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên và cơ sở giáo dục.

Theo đó, Giám đốc Sở GD&ĐT đề nghị UBND các xã, phường chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn khẩn trương triển khai nghiêm túc nội dung Công điện số 86/CĐ-PTDS ngày 16/9/2026 của Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa về việc chủ động ứng phó với lũ trên các tuyến sông trên địa bàn tỉnh.

Các cơ sở giáo dục phải thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lớn, tổ chức ứng trực 24/24 giờ; duy trì liên lạc với các cơ quan chức năng, lực lượng cứu hộ tại địa phương để kịp thời xử lý, ứng phó khi có tình huống xảy ra.

Đồng thời, thiết lập và duy trì thường xuyên kênh thông tin liên lạc với phụ huynh học sinh, quản lý chặt chẽ học sinh, hạn chế thấp nhất những rủi ro do mưa, lũ gây ra. Các nhà trường cần hướng dẫn phụ huynh phối hợp với nhà trường và chính quyền địa phương để bảo đảm an toàn cho học sinh trong mọi tình huống.

Trước nguy cơ ngập úng, sạt lở đất và mất an toàn công trình, các cơ sở giáo dục được yêu cầu khẩn trương rà soát, kiểm tra toàn diện cơ sở vật chất trường, lớp học, nhất là những công trình đã xuống cấp, có nguy cơ mất an toàn khi xảy ra mưa lớn, lũ, sạt lở. Hồ sơ, tài liệu, máy móc, thiết bị, bàn ghế phải được chủ động di chuyển đến nơi an toàn.

Các địa phương chỉ đạo cơ sở y tế xây dựng phương án sẵn sàng tiếp nhận, cấp cứu kịp thời người bị nạn nếu xảy ra sự cố. Ngay sau mưa lớn, các trường học phải chú trọng vệ sinh môi trường, xử lý nguồn nước, phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm an toàn thực phẩm tại trường học, bếp ăn nội trú, bán trú.

Cùng với đó, các nhà trường chuẩn bị đầy đủ điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, sẵn sàng tổ chức dạy học an toàn, đúng kế hoạch khi điều kiện thời tiết cho phép.

Đối với các trường học ở khu vực miền núi, Giám đốc Sở GD&ĐT yêu cầu tăng cường quản lý học sinh nội trú, bán trú, kiểm tra nghiêm ngặt sĩ số; tuyệt đối không để học sinh tự ý rời khỏi khu nội trú, bán trú, khuôn viên trường hoặc tự ý về nhà trong thời điểm mưa, lũ, sạt lở diễn biến phức tạp.

Các trường phải bảo đảm đầy đủ lương thực, thực phẩm, nước uống sạch và thuốc y tế dự phòng, sẵn sàng phục vụ học sinh trong trường hợp phải ở lại.

Đặc biệt, trước nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, lũ ống, các nhà trường phải rà soát ngay khu vực taluy phía sau trường học, khu nội trú học sinh, nhà công vụ giáo viên. Khi phát hiện dấu hiệu nứt đất, sạt lở hoặc nguy cơ lũ quét, lũ ống từ khe, suối đổ về, phải chủ động phương án di dời người và tài sản đến nơi an toàn.

Trường hợp có quyết định cho học sinh nghỉ học, nhà trường phải phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và phụ huynh để tổ chức bàn giao học sinh về gia đình an toàn. Tuyệt đối không để học sinh tự đi qua các ngầm tràn, khe suối có nước dâng cao hoặc khu vực nước chảy xiết.

Việc chủ động triển khai các phương án ứng phó, nhất là tại những địa bàn có nguy cơ cao, được xác định là nhiệm vụ cấp thiết nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa, lũ gây ra, bảo đảm an toàn tính mạng cho học sinh, cán bộ, giáo viên và cơ sở vật chất ngành giáo dục.

Linh Hương