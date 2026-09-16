Nhiều trường cho học sinh tạm dừng đến trường do mưa lớn

Mưa lớn, nước dâng nhanh khiến nhiều trường học trên địa bàn Thanh Hóa chủ động cho học sinh tạm dừng đến trường.

Mưa lớn kéo dài gây ngập sâu tại trường Tiểu học Nghi Sơn, phường Nghi Sơn.

Từ ngày 15/9, Trường Tiểu học Nghi Sơn, phường Nghi Sơn đã báo cáo chính quyền địa phương và cho toàn bộ học sinh tạm dừng đến trường do mưa lớn.

Tại xã Yên Khương, Trường Mầm non Yên Khương, Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Yên Khương cũng cho toàn bộ học sinh nghỉ học để bảo đảm an toàn.

Theo thông tin từ UBND xã Yên Thắng, từ chiều nay (16/9), Trường Mầm non Yên Thắng cho học sinh nghỉ học; đồng thời cơ sở vật chất nhà trường được các lực lượng chức năng địa phương di dời đến nơi an toàn do khu vực này xuất hiện vết nứt, có nguy cơ sạt lở cao.

Cũng từ chiều nay, học sinh Trường Tiểu học Yên Thắng và Trường THCS Yên Thắng được nghỉ học. Riêng với những học sinh không có phụ huynh đón về sau buổi học sáng, các nhà trường đã bố trí giáo viên chủ nhiệm ở lại và chuẩn bị mỳ tôm hoặc cơm suất đầy đủ cho các em.

Giáo viên cùng học sinh Trường Tiểu học Yên Thắng ở lại buổi trưa tại trường.

Các địa phương, trường học đang tiếp tục theo dõi diễn biến mưa lũ, tình hình giao thông và nguy cơ sạt lở để chủ động điều chỉnh việc dạy học, ưu tiên bảo đảm an toàn cho học sinh và giáo viên.

Trước diễn biến thời tiết phức tạp, ngành Giáo dục Thanh Hóa đã ban hành Văn bản số 5118 ngày 15/9/2026 yêu cầu các cơ sở giáo dục thường xuyên cập nhật thông tin cảnh báo, dự báo về áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, lốc, sét, ngập úng, lũ quét và sạt lở đất trong thời gian từ ngày 10 đến 17/9/2026. Các nhà trường được yêu cầu rà soát, gia cố cơ sở vật chất, cây xanh, mái tôn, hệ thống điện, cửa kính và những hạng mục có nguy cơ mất an toàn. Thiết bị dạy học, sách vở, hồ sơ, tài liệu phải được di chuyển đến khu vực cao, an toàn để hạn chế thiệt hại do ngập úng. Ngành Giáo dục cũng yêu cầu các trường tăng cường hướng dẫn học sinh không đến gần hoặc đi qua sông, suối, ngầm tràn, ao hồ, khu vực ngập sâu và nơi có nguy cơ sạt lở khi mưa lớn. Căn cứ tình hình thực tế, các cơ sở giáo dục chủ động phối hợp với chính quyền địa phương cho học sinh nghỉ học khi thời tiết nguy hiểm, gây chia cắt, ngập lụt, lũ quét hoặc sạt lở đất. Khi thời tiết ổn định, các trường xây dựng phương án dạy bù, dạy học trực tuyến hoặc hướng dẫn học sinh tự học phù hợp, bảo đảm tiến độ chương trình.

Hương Quỳnh