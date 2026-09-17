Khẳng định vị thế của giáo dục Hạc Thành

Năm học 2025-2026 đánh dấu một chặng đường mới của giáo dục phường Hạc Thành khi vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Trong bối cảnh có nhiều thay đổi, giáo dục Hạc Thành đã chủ động thích ứng, giữ vững phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt”. Những kết quả nổi bật đạt được trong năm học vừa qua đã đưa địa phương dẫn đầu toàn tỉnh về chất lượng giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn.

Lãnh đạo phường Hạc Thành trao giấy khen cho các em học sinh đạt thủ khoa kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027.

Đằng sau mỗi bước tiến về chất lượng giáo dục là dấu ấn của đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên - những người trực tiếp tổ chức dạy học, truyền cảm hứng và đồng hành cùng học sinh. Xác định rõ điều này, phường Hạc Thành luôn quan tâm bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ quản lý, giáo viên phát huy năng lực, sở trường và sự sáng tạo trong dạy học. Đồng thời, điều động, bổ nhiệm các chức danh hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và giáo viên nhằm bảo đảm sự cân đối, đồng đều về năng lực cán bộ quản lý giữa các trường. Cùng với sự quan tâm của chính quyền địa phương, các thầy cô giáo không ngừng đổi mới phương pháp, ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo và tổ chức các hoạt động trải nghiệm phù hợp với đặc thù từng môn học, qua đó khơi dậy hứng thú, niềm say mê học tập ở học sinh.

Với tinh thần chủ động, các cơ sở giáo dục trên địa bàn phường Hạc Thành không ngừng đổi mới phương pháp, xây dựng môi trường học tập phù hợp với từng lứa tuổi. Ở bậc mầm non, các nhà trường lấy trẻ làm trung tâm, linh hoạt vận dụng các mô hình giáo dục như STEAM, Montessori..., chú trọng tạo không gian để trẻ được khám phá, trải nghiệm và thỏa sức sáng tạo theo phương châm “học mà chơi, chơi mà học”. Ở giáo dục phổ thông, các trường đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực; mở rộng các hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp, câu lạc bộ tiếng Anh, tin học, giáo dục số và sử dụng AI an toàn. Sinh hoạt chuyên môn cũng chuyển mạnh theo hướng nghiên cứu bài học, dự giờ, phân tích hoạt động học và chia sẻ học liệu số, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học.

Từ sự nỗ lực của mỗi nhà trường, chất lượng giáo dục đại trà trên địa bàn phường Hạc Thành đã có nhiều chuyển biến tích cực. Ở bậc tiểu học, tỷ lệ học sinh hoàn thành và hoàn thành tốt các môn học chủ yếu đạt trên 99,8%; bậc THCS có 96,69% học sinh được đánh giá rèn luyện tốt. Phường duy trì vững chắc phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học và THCS mức độ 3, xóa mù chữ mức độ 2; 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học. Kết quả đó khẳng định bước tiến vững chắc, đưa Hạc Thành vươn lên dẫn đầu toàn tỉnh về chất lượng giáo dục đại trà.

Ở giáo dục mũi nhọn, Hạc Thành tiếp tục khẳng định vị thế nổi bật với thành tích dẫn đầu toàn tỉnh ở nhiều lĩnh vực. Tại kỳ thi học sinh giỏi 9 môn văn hóa cấp tỉnh, Hạc Thành xếp thứ nhất toàn tỉnh. Cuộc thi Tìm hiểu lịch sử Đảng bộ và truyền thống cách mạng Nhân dân Thanh Hóa, Hạc Thành là đơn vị xuất sắc nhất tỉnh với 22 cá nhân đạt giải, trong đó có 11 giải nhất. Cuộc thi Khoa học kỹ thuật THCS cấp tỉnh, Hạc Thành là 1 trong 2 địa phương được Sở Giáo dục và Đào tạo khen thưởng xuất sắc. Hội thi Tin học trẻ toàn tỉnh lần thứ 29, giải nhất cấp tiểu học và THCS đều thuộc phường Hạc Thành. Cuộc thi UPU lần thứ 55, Hạc Thành đứng đầu về thành tích tập thể... Đặc biệt, năm học vừa qua, toàn phường có 254 học sinh đậu vào Trường THPT Chuyên Lam Sơn (chiếm 60,5% chỉ tiêu tuyển sinh của nhà trường). Đây là niềm tự hào, là động lực to lớn để giáo dục Hạc Thành tiếp tục thi đua, gặt hái thêm nhiều thành tích mới.

Hướng tới mục tiêu lâu dài “cân bằng chất lượng giữa các cơ sở giáo dục”, năm học 2026-2027, công tác tuyển sinh đầu cấp được Hạc Thành siết chặt bằng hình thức phân tuyến theo địa bàn tuyển sinh, để mọi học sinh đều có cơ hội học tập trong môi trường tốt. Đặc biệt, năm học mới mở ra một chặng đường mới khi lần đầu tiên mạng lưới các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn phường được sắp xếp lại, từ 45 trường xuống còn 18 trường, giảm 60%.

Theo Phó Chủ tịch UBND phường Hạc Thành Nguyễn Thị Thanh Hiền, đây không đơn thuần là sự thay đổi về quy mô trường lớp, mà hướng tới cách tổ chức phù hợp hơn, trong đó chất lượng giáo dục, hiệu quả đầu tư và năng lực quản trị được đặt ở vị trí trung tâm, tạo nền tảng cho sự phát triển lâu dài, bền vững.

Nhấn mạnh ý nghĩa của năm học đặc biệt này, Phó Chủ tịch UBND phường Hạc Thành Nguyễn Thị Thanh Hiền cho biết: “Ngành giáo dục sẽ chuyển mạnh từ “quản lý giáo dục” sang “quản trị phát triển giáo dục”, hướng tới xây dựng nền giáo dục công bằng, chất lượng, trung thực và kỷ cương”.

Từ nền tảng đã được vun đắp, giáo dục Hạc Thành đang đứng trước những yêu cầu và cơ hội mới để tiếp tục bứt phá, tạo thêm nhiều dấu ấn nổi bật trong năm học 2026-2027 và những năm tiếp theo, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của giáo dục tỉnh nhà.

Bài và ảnh: Tố Phương