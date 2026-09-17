Theo dõi diễn biến thiên tai, có thể cho học sinh nghỉ học để bảo đảm an toàn

Ngày 17/9, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Thanh Hóa có văn bản số 5179/SGDĐT-VP gửi các đơn vị trực thuộc về việc tập trung ứng phó với đợt mưa lớn trên địa bàn tỉnh trong những ngày tới.

Theo đó, Giám đốc Sở GD&ĐT yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trực thuộc theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai và các thông tin cảnh báo mưa lũ để chủ động triển khai phương án phòng tránh phù hợp, bảo đảm an toàn; đồng thời kịp thời thông tin đến cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

Các đơn vị được yêu cầu rà soát, kiểm tra cơ sở vật chất, trường, lớp học, nhất là tại các cơ sở giáo dục ở vùng trũng thấp, ven sông, suối, khu vực có nguy cơ sạt lở đất, ngập lụt sâu. Chủ động di dời máy móc, thiết bị dạy học, hồ sơ, tài liệu đến nơi an toàn; chuẩn bị phương án sơ tán học sinh tại các trường nội trú, bán trú khi có nguy cơ mất an toàn.

Căn cứ tình hình mưa lũ thực tế tại địa phương, thủ trưởng các đơn vị chủ động báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định cho học sinh nghỉ học nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối về tính mạng cho học sinh và giáo viên. Sau khi mưa lũ kết thúc, các nhà trường xây dựng kế hoạch dạy bù, bảo đảm thực hiện đầy đủ chương trình giáo dục.

Sở GD&ĐT cũng yêu cầu các đơn vị quán triệt, nhắc nhở học sinh không đến gần khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, ngầm tràn, ao hồ, sông, suối; tuyệt đối không tự ý đi qua vùng ngập lụt khi không có hướng dẫn, giám sát của người lớn và lực lượng chức năng.

Các nhà trường phải phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng để sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng cứu khi có tình huống khẩn cấp xảy ra.

Đối với các trường học ở khu vực miền núi có học sinh nội trú, bán trú, Sở GD&ĐT yêu cầu kiểm tra nghiêm ngặt sĩ số, tuyệt đối không để học sinh tự ý rời khỏi ký túc xá, khuôn viên trường hoặc tự ý về nhà trong thời gian mưa lũ, sạt lở diễn biến phức tạp.

Các trường phải bảo đảm đầy đủ lương thực, thực phẩm, nước uống sạch và thuốc y tế dự phòng cho học sinh ở lại trường. Đồng thời, rà soát ngay các khu vực taluy phía sau trường học, khu nội trú học sinh, nhà công vụ giáo viên; chủ động di dời người và tài sản nếu phát hiện dấu hiệu nứt đất, sạt trượt hoặc nguy cơ lũ quét, lũ ống từ các khe, suối đổ về.

Trường hợp địa phương có quyết định cho học sinh nghỉ học, nhà trường phải phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và phụ huynh để tổ chức bàn giao học sinh về gia đình an toàn. Tuyệt đối không để học sinh tự đi qua ngầm tràn, khe suối dâng cao hoặc khu vực có dòng nước chảy xiết.

Linh Hương