Những “vùng quê số”

Để XDNTM kiểu mẫu và thực hiện chiến lược chuyển đổi số (CĐS) quốc gia, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh đã chú trọng nâng cao chất lượng các tiêu chí. Đồng thời, lựa chọn tiêu chí thôn thông minh để triển khai thực hiện, góp phần hoàn thành tiêu chí nổi trội về CĐS trong XDNTM kiểu mẫu.

Người dân thôn Nguyên Lý, xã Thiệu Hóa quét mã QR để thanh toán hóa đơn.

Ở những thôn thông minh ấy, người dân đang quen dần với việc thực hiện thủ tục hành chính, các chủ trương, chính sách của Ðảng, Nhà nước; kiểm soát vệ sinh môi trường; giữ gìn an ninh trật tự, quảng bá, giao dịch các sản phẩm nông nghiệp... trong “môi trường số”. Qua đó, mang lại nhiều tiện ích thiết thực, giúp tăng cường sự tương tác, kết nối giữa người dân và chính quyền.

Với chiếc điện thoại thông minh trong tay, thay vì trực tiếp đi “kiểm tra” việc đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định, ông Mai Văn Kỳ, bí thư chi bộ, trưởng thôn Nguyên Lý (xã Thiệu Hóa) chỉ cần vào nhóm zalo của thôn để nhắc mọi người kiểm soát việc thực hiện nếp sống văn minh. Thậm chí, với việc thông báo hội họp, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ông cũng gửi vào nhóm zalo chung của thôn nhằm trưng cầu ý kiến và để Nhân dân thảo luận. Việc ứng dụng CĐS đã giúp người dân địa phương nhận được thông tin một cách kịp thời, nhanh chóng ở mọi lúc, mọi nơi.

Ông Mai Văn Kỳ cho biết: "Trước đây, mỗi khi có thông tin liên quan đến “việc làng, việc nước”, trưởng thôn phải thông báo trên loa truyền thanh hoặc tìm đến từng hộ dân để báo tin. Từ khi triển khai xây dựng thôn thông minh, thôn đã thành lập nhóm zalo, với sự tham gia của đại diện 210 hộ dân trong thôn. Mọi thông tin được tuyên truyền, phổ biến đến người dân nhanh chóng. Từ đó, giúp việc thực hiện các nhiệm vụ, công việc chung của thôn được triển khai kịp thời, thuận lợi”.

Được biết, thôn Nguyên Lý còn lắp đặt hệ thống camera an ninh tại các vị trí trọng điểm của thôn; nhà văn hóa được lắp đặt mạng wifi tốc độ cao phục vụ học tập, tra cứu thông tin của người dân; tỷ lệ sử dụng mạng wifi của các hộ đạt 80%.

Ông Nguyễn Công Quát là một trong những hộ dân trong thôn ứng dụng công nghệ số vào sản xuất nông nghiệp an toàn, cho biết: "Nhờ được tuyên truyền đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số vào sản xuất, kinh doanh, từ năm 2023, gia đình tôi đã tiếp cận, học hỏi và sử dụng thành thạo trên điện thoại thông minh để ứng dụng vào sản xuất. Với 1.000m2 nhà lưới sản xuất dưa Kim Hoàng hậu, gia đình tôi áp dụng hệ thống tưới tự động, đúng giờ cài đặt không cần xuống vườn, chỉ cần thao tác trên điện thoại, mọi hoạt động được triển khai đúng quy trình. Ngoài ra, chúng tôi còn quảng bá, giới thiệu sản phẩm nông sản an toàn của gia đình trên nền tảng số. Nhờ đó, việc tiêu thụ sản phẩm mang lại hiệu quả cao hơn”.

Được biết, thôn Nguyên Lý đã triển khai xây dựng thôn NTM kiểu mẫu và mô hình thôn thông minh từ tháng 3/2023. Từ sự hỗ trợ của Nhà nước và đóng góp của người dân, thôn đã nâng cấp được hệ thống hạ tầng số, tăng cường việc giao tiếp, tương tác với người dân thông qua các nhóm zalo, lắp đặt hệ thống camera an ninh, hệ thống truyền hình trực tuyến, bảng tuyên truyền điện tử tại nhà văn hóa thôn. Cùng với đó, hơn 70% dân số trong thôn có tài khoản điện tử thuận lợi cho việc thanh toán, mua bán trực tuyến.

Còn tại thôn thông minh Trung Tiến, xã Hồ Vương, phong trào số hóa đã lan tỏa đến từng hộ gia đình. Theo thống kê, trong thôn đã có 91,66% người dân trong độ tuổi lao động được đào tạo kỹ năng số cơ bản; 80,1% người dân trong độ tuổi lao động có tài khoản thanh toán điện tử. Thôn cũng được trang bị hệ thống truyền thanh thông minh để thuận tiện trong công tác tuyên truyền những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; 100% hộ sản xuất, kinh doanh, cơ sở sản xuất, kinh doanh trong thôn chấp nhận thanh toán điện tử. Đầu tư lắp đặt hàng chục camera, bộ phát sóng wifi tốc độ cao để người dân sử dụng điện thoại thông minh cập nhật thông tin, bán hàng online trên các nền tảng mạng zalo, facebook, tiktok...

Theo thống kê của Văn phòng Điều phối Chương trình XDNTM, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 27 thôn thông minh. Tất cả các thôn đều đã thành lập trang thông tin điện tử và sử dụng nền tảng mạng xã hội zalo, giúp người dân tiếp cận thông tin mới chính xác, nhanh chóng, thuận tiện. Cùng với sự hỗ trợ của xã, các thôn đã huy động xã hội hóa để lắp đặt hệ thống wifi tốc độ cao miễn phí, camera an ninh giám sát tại các khu vực công cộng, tuyến đường trục chính... Đồng thời, tập trung hướng dẫn, khuyến khích người dân tiếp cận các nền tảng công nghệ số, đẩy mạnh quảng bá, mua bán hàng hóa trên các sàn thương mại điện tử...

Có thể nói, phong trào “số hóa” nông thôn đã lan tỏa đến từng hộ gia đình, góp phần thay đổi cuộc sống người dân, đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho cộng đồng; đồng thời, từng bước hiện đại hóa nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Bài và ảnh: Lê Hòa