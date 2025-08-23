Những điểm hẹn du lịch giữa dòng chảy di sản xứ Thanh

Giữa nhịp sống hiện đại, xứ Thanh được nhắc đến là vùng đất hội tụ cả vẻ đẹp thiên nhiên và chiều sâu văn hóa. Mỗi điểm đến đã và đang nỗ lực để du khách không chỉ tìm thấy cảnh sắc tươi đẹp mà còn được sống trong bầu không khí của dòng chảy di sản văn hóa bền bỉ - nơi mỗi địa danh, mỗi công trình kiến trúc hay lễ hội truyền thống đều kể lại câu chuyện lịch sử ngàn năm.

Du khách tham quan Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Lam Kinh.

Những ngày thu tháng Tám, Di sản văn hóa Thành Nhà Hồ là một trong những điểm hẹn hấp dẫn trong hành trình khám phá văn hóa xứ Thanh. Những phiến đá khổng lồ xếp chồng vững chắc, bề mặt đã in hằn dấu vết thời gian, như kể lại câu chuyện hơn 600 năm trước về triều đại Hồ và khát vọng dựng xây đất nước. Được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới từ năm 2011, tòa thành đồ sộ này còn là chứng tích cho trí tuệ và bàn tay sáng tạo của người Việt ở thế kỷ XIV. Trong những năm gần đây, các hoạt động tái hiện nghi lễ truyền thống, tour tham quan kết nối với vùng phụ cận đã đưa Thành Nhà Hồ trở thành điểm hẹn đầy mới mẻ với du khách trong nước và quốc tế.

Du khách Trần Thị Minh đến từ Hà Nội chia sẻ: “Tôi đọc nhiều về Thành Nhà Hồ, nhưng đến đây mới thật sự cảm nhận được quy mô và sự tinh xảo của công trình. Đứng giữa những khối đá cổ, tôi thấy mình như được chạm vào quá khứ, hình dung ra những ngày tháng cha ông đã đổ biết bao công sức để tạo nên kỳ quan này. Và những câu chuyện bí ẩn đằng sau tòa thành và vùng đất Tây Đô vẫn luôn khiến cho người ta tò mò, mong muốn được quay trở lại để khám phá.

Hành trình khám phá di sản văn hóa xứ Thanh cũng sẽ đưa du khách đến với Khu Di tích lịch sử Lam Kinh - vùng đất thiêng gắn với cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, Anh hùng dân tộc Lê Lợi. Cho đến nay, khu di tích đã được bảo tồn, tôn tạo và trở thành một trong những điểm đến du lịch văn hóa trọng điểm của tỉnh. Mỗi dịp tháng 8 âm lịch hàng năm, nơi đây diễn ra Lễ hội Lam Kinh thu hút hàng nghìn lượt du khách và Nhân dân tham gia. Chính sự kết hợp hài hòa giữa bảo tồn di tích, tổ chức lễ hội gắn với phát triển du lịch đã đưa Lam Kinh thành điểm hẹn du lịch văn hóa, lịch sử cùng đời sống đương đại, để mỗi người dân đất Việt khi rời đi đều mang trong lòng một niềm tự hào sâu lắng.

Hướng dẫn viên Ban Quản lý di tích lịch sử Lam Kinh Lê Thị Thức bày tỏ: “Chúng tôi không chỉ coi việc giới thiệu di sản cho du khách là công việc, mà còn là niềm tự hào. Mỗi câu chuyện, mỗi hiện vật đều là một phần hồn của quê hương, của điểm đến, và trách nhiệm của chúng tôi là truyền tải để khách tham quan cảm nhận và yêu mến mảnh đất này hơn”.

Đi cùng với các di sản nổi tiếng, những làng nghề truyền thống cũng đang dần trở thành “điểm hẹn” thú vị đối với du khách yêu thích trải nghiệm. Các làng nghề khu vực miền Tây xứ Thanh nổi tiếng với nghề dệt thổ cẩm, mang đậm dấu ấn của đồng bào các dân tộc Thái, Mường; hay làng nghề đúc đồng xã Thiệu Trung; làng nghề bánh gai Tứ Trụ... là những nơi lưu giữ bí quyết hàng trăm năm, đều đang được kết hợp vào các tour du lịch trải nghiệm. Từ việc xem nghệ nhân làm nghề, tìm hiểu quy trình sản xuất, đến tự tay tạo ra những sản phẩm, giúp du khách được sống trong không gian văn hóa đặc sắc, cảm nhận rõ nét sức sống của di sản trên mảnh đất xứ Thanh.

Trước xu hướng phát triển du lịch đề cao trải nghiệm văn hóa, mỗi di sản, danh thắng, làng nghề ở xứ Thanh đang nỗ lực trở thành một “điểm hẹn” - nơi con người tìm đến để nghỉ ngơi, khám phá, trải nghiệm và cảm nhận. Từ những thành đá nghìn năm, những di tích linh thiêng, những bãi biển tràn đầy sức sống cho đến những lễ hội tưng bừng sắc màu, tất cả đang tạo nên dòng chảy du lịch đầy sức hút.

Bài và ảnh: Lê Anh