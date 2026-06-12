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Indonesia nâng cảnh báo 3 ngọn núi lửa đồng thời hoạt động

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Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ngày 12/6, Bà Lana Saria, Quyền Giám đốc Cơ quan Địa chất thuộc Bộ Năng lượng và tài nguyên khoáng sản Indonesia (ESDM) cho biết 3 ngọn núi lửa: Dukono, núi Ibu ở Bắc Maluku và núi Lewotobi Laki-laki ở Đông Nusa Tenggara (NTT) đang đồng loạt phun trào ở vị trí rất gần nhau, phun lên cột tro bụi đạt độ cao từ 400-500m tính từ đỉnh núi.

Indonesia nâng cảnh báo 3 ngọn núi lửa đồng thời hoạt động

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ngày 12/6, Bà Lana Saria, Quyền Giám đốc Cơ quan Địa chất thuộc Bộ Năng lượng và tài nguyên khoáng sản Indonesia (ESDM) cho biết 3 ngọn núi lửa: Dukono, núi Ibu ở Bắc Maluku và núi Lewotobi Laki-laki ở Đông Nusa Tenggara (NTT) đang đồng loạt phun trào ở vị trí rất gần nhau, phun lên cột tro bụi đạt độ cao từ 400-500m tính từ đỉnh núi.

Indonesia nâng cảnh báo 3 ngọn núi lửa đồng thời hoạt động

Tro bụi phun lên từ núi lửa Semeru, tỉnh Đông Java, Indonesia. (Ảnh minh họa: THX/TTXVN)

Ba núi lửa trên đều thuộc nhóm núi lửa hoạt động mạnh nhất Indonesia. Ngọn Lewotobi Laki-laki từng gây ra thảm họa nghiêm trọng vào tháng 11/2024, khiến ít nhất 9 người thiệt mạng, hơn 2.300 ngôi nhà bị hư hại và khoảng 16.000 người phải sơ tán.

Trong khi đó, ngọn Dukono và Ibu là hai núi lửa có hoạt động phun trào gần như liên tục trong nhiều năm qua, thường xuyên phát tán tro bụi lên khí quyển và buộc nhà chức trách duy trì cảnh báo ở mức cao.

Núi Dukono đã duy trì trạng thái phun tro bụi lên độ cao hàng nghìn mét, ảnh hưởng đến giao thông hàng không và sức khỏe cộng đồng.

Tháng 5/2026, một vụ phun trào tại Dukono đã khiến ba người leo núi thiệt mạng và nhiều người khác bị thương khi hoạt động núi lửa này bất ngờ gia tăng.

Trong khi đó, núi Ibu được Trung tâm Giảm nhẹ Rủi ro Địa chất - Núi lửa Indonesia (PVMBG) xếp vào nhóm núi lửa hoạt động mạnh.

Trong 2 năm gần đây, núi Ibu liên tục ghi nhận các đợt phun tro cao từ vài trăm mét đến nhiều kilomet.

Đây là một trong những núi lửa được theo dõi chặt chẽ nhất tại Indonesia do tần suất phun trào dày đặc và khu dân cư sinh sống tương đối gần khu vực nguy hiểm.

Dựa trên mức độ hoạt động hiện nay, núi lửa Lewotobi Laki-laki đang được xếp ở mức cảnh báo III, trong khi núi lửa Ibu và núi lửa Dukono ở mức II (mức cảnh báo nguy hiểm).

Indonesia nằm trên vành đai lửa Thái Bình Dương, nơi giao nhau của nhiều mảng kiến tạo lớn. Quốc gia này có khoảng 120–130 núi lửa đang hoạt động, nhiều nhất thế giới.

Vì vậy, các đợt phun trào, động đất và sóng thần là những rủi ro thiên tai thường trực./.

Theo TTXVN

Từ khóa:

#Núi lửa #Indonesia #hoạt động #Phun trào #Cảnh báo #Tro bụi #tài nguyên khoáng sản #Phóng viên #Giám đốc #Thái bình dương

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