Kinh tế

Nhộn nhịp không khí mua sắm tại khu trưng bày giới thiệu sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn Thanh Hóa, năm 2025

Hải Đăng
(Baothanhhoa.vn) - Diễn ra tại Quảng trường Lam Sơn từ ngày 11 đến 15/12/2025, khu “Trưng bày, giới thiệu sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hóa năm 2025” là điểm nhấn của Hội nghị kết nối cung – cầu tỉnh Thanh Hóa, với hàng nghìn sản phẩm được trưng bày trong không khí sôi động, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, mua sắm.

Diễn ra tại Quảng trường Lam Sơn từ ngày 11 đến 15/12/2025, khu “Trưng bày, giới thiệu sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hóa năm 2025” là điểm nhấn của Hội nghị kết nối cung – cầu tỉnh Thanh Hóa, với hàng nghìn sản phẩm được trưng bày trong không khí sôi động, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, mua sắm.

Những gian hàng trưng bày nông sản sạch, thực phẩm an toàn của các xã, phường trong tỉnh được sắp xếp bắt mắt, phủ đầy sắc màu.

Các sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn tham gia trưng bày được dán tem để người dân, du khách truy xuất nguồn gốc của sản phẩm.

Đông đảo người dân háo hức chọn lựa từng bó rau, cân củ quả tại các gian hàng.

Các sản phẩm nước mắm truyền thống của các xã, phường ven biển thu hút người dân tham quan, mua sắm.

Sản phẩm rõ xuất xứ, nguồn gốc, bảo đảm đúng các quy trình sản xuất tạo cảm giác yên tâm cho người mua.

Khu vực trưng bày sản phẩm đông trùng hạ thảo thu hút đông đảo người ghé thăm, tìm hiểu xem quy trình nuôi cấy, nghe giới thiệu về giá trị dinh dưỡng và công dụng của sản phẩm.

Các gian hàng thực phẩm an toàn tấp nập, trưng bày đa dạng từ trái cây sạch, gạo hữu cơ đến các sản phẩm chế biến đạt chuẩn.

Khu vực trưng bày rau thủy canh thu hút đông đảo khách tham quan với sắc xanh mướt của những khay xà lách, cải bẹ, hoa quả được trồng trong hệ thống tuần hoàn hiện đại của Israel.

Các sản phẩm phong phú, đa dạng đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.

Các sản phẩm ẩm thực của các tỉnh Tây Bắc thu hút người dân tham quan, mua sắm, thưởng thức.

Ngay từ cổng vào, dòng người tấp nập nối dài, ai nấy đều háo hức khám phá những sản phẩm mới lạ, đặc biệt là các mặt hàng nông sản ứng dụng công nghệ cao.

Dịp này, Báo và Phát thanh, Truyền hình Thanh Hóa liên tục tổ chức các phiên Livestream giới thiệu sản phẩm đạt chứng nhận an toàn thực phẩm, OCOP của tỉnh Thanh Hóa trên các nền tảng số.

Tham gia trưng bày và giới thiệu sản phẩm nông sản, thực phẩm tỉnh Thanh Hóa năm 2025 có gần 300 gian hàng tiêu chuẩn, tăng 40 gian so với năm 2024. Trong đó có 40 gian hàng của 38 xã, phường; 4 gian hàng của các hiệp hội ngành hàng; 158 gian hàng của các doanh nghiệp, HTX trong tỉnh và 78 gian hàng của các doanh nghiệp, đơn vị đến từ tỉnh bạn.

