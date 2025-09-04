Nhịp xây dựng hòa cùng khí thế đại hội

Trên những công trường, nhịp lao động, sản xuất của công nhân, kỹ sư đang khẩn trương, sôi nổi hơn. Nhịp điệu ấy đang cộng hưởng, lan tỏa những việc làm thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại diện chủ đầu tư và kỹ sư nghiên cứu giải pháp đẩy nhanh tiến độ thi công công trình cầu vượt đường sắt Bắc - Nam và đường hai đầu cầu thuộc tuyến Đại lộ Đông Tây.

Trời tạnh ráo sau những ngày mưa do ảnh hưởng của bão số 5, các mũi thi công công trình cầu vượt đường sắt Bắc - Nam và đường hai đầu cầu thuộc tuyến Đại lộ Đông Tây (phường Hạc Thành) đã trở lại với sự hối hả, khẩn trương hơn thường lệ. Được khởi công vào ngày 19/5/2024, vượt qua bao khó khăn về giải phóng mặt bằng, vật liệu xây dựng tăng giá và khan hiếm..., chủ đầu tư và các đơn vị thi công đã nỗ lực đảm bảo tiến độ công trình theo kế hoạch.

Công trình cầu vượt đường sắt Bắc - Nam và đường hai đầu cầu thuộc tuyến Đại lộ Đông Tây có chi phí xây dựng trên 510 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đông Sơn làm chủ đầu tư. Nhà thầu thi công là liên danh Công ty CP Tập đoàn Đạt Phương và Công ty CP Đầu tư xây dựng Minh Tuấn.

Được biết, cầu dầm cáp hỗn hợp đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, cầu vượt đường sắt Bắc - Nam có tổng chiều dài 276,5m, rộng 22,5m, với 4 làn xe cơ giới, có dải phân cách giữa và 2 làn xe hỗn hợp. Sau khi hoàn thành, công trình sẽ góp phần giảm áp lực giao thông tại các nút giao cửa ngõ phía Tây đô thị tỉnh lỵ. Đồng thời kết nối Đại lộ Đông Tây, từng bước hiện đại hóa hạ tầng giao thông, phục vụ tốt hơn nhu cầu của Nhân dân. Đáng chú ý, cầu được thiết kế có hệ thống chiếu sáng mỹ thuật nhờ vào hạng mục dây văng. Do đó, dự án còn được kỳ vọng là điểm nhấn kiến trúc cảnh quan ở cửa ngõ phía Tây đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa.

Chỉ huy trưởng công trình Thái Hoài Hà cho biết: "Trong điều kiện thuận lợi, chủ đầu tư và liên danh nhà thầu quyết tâm, nỗ lực tổ chức hợp long nhịp giữa cây cầu vào ngày 11/9 lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Nhằm đảm bảo kế hoạch đề ra, chúng tôi đã huy động tối đa nhân lực, máy móc, phương tiện kỹ thuật tập trung thi công công trình liên tục ngày đêm".

Trưởng Phòng Kỹ thuật và Thẩm định, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đông Sơn Nguyễn Văn Tuấn cho biết: Xác định đây là công trình trọng điểm, có ý nghĩa chính trị, kinh tế - xã hội sâu sắc, thời gian qua Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đông Sơn đã tập trung chỉ đạo, đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo chất lượng công trình. Đồng thời hướng dẫn, đồng hành với nhà thầu tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi nhất để triển khai dự án.

Cung văn hóa thiếu nhi và Trung tâm thể dục - thể thao Hạc Thành được khánh thành, đưa vào sử dụng vào ngày 29/8, trước kế hoạch 5 tháng, là “đóa hoa” chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9 và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Ngay sau khánh thành, tại đây đã diễn ra nhiều hoạt động văn hóa - thể thao, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong ngày hội lớn của quê hương, đất nước.

Cung văn hóa thiếu nhi và Trung tâm thể dục - thể thao Hạc Thành tọa lạc trên khu đất rộng 4,1ha trong Khu đô thị Vinhomes Star City, là công trình dành cho thiếu nhi có quy mô lớn nhất, hiện đại nhất tại Thanh Hóa. Điểm nhấn của Cung văn hóa thiếu nhi là khối nhà 7 tầng, nơi tổ chức các lớp đào tạo cờ vua, cờ tướng, đàn, khiêu vũ, aerobic... Trong khi đó, điểm nhấn ở Trung tâm thể dục - thể thao là khu bể bơi được thiết kế mái vòm khung thép đẹp mắt. Ngay cạnh nhà thi đấu đa năng là khu vui chơi nhạc nước ngoài trời...

Ngoài các dự án đã và sắp hoàn thành, những ngày đầu tháng 9 này không khí hối hả, khẩn trương còn diễn ra trên các công trình, dự án vừa được khởi công như Dự án Thung lũng gốm sứ Asean Việt Nam tại Cụm công nghiệp Vạn Thắng - Yên Thọ trên địa bàn 2 xã Nông Cống và Yên Thọ. Ngay sau lễ khởi công vào ngày 28/8, chủ đầu tư là Công ty TNHH Gốm sứ ETRILLION trực thuộc Công ty CP Gốm sứ Hoa Liên Hồ Nam (Trung Quốc) đã huy động nhân lực, phương tiện khẩn trương thi công các hạng mục công trình.

Công trình cầu vượt đường sắt Bắc - Nam và đường hai đầu cầu thuộc tuyến Đại lộ Đông Tây được kỳ vọng tạo điểm nhấn kiến trúc cảnh quan mới cho tỉnh.

Dự án có tổng mức đầu tư trên 5,1 nghìn tỷ đồng, chia thành 3 giai đoạn, dự kiến hoàn thành vào năm 2030. Trong đó giai đoạn I được triển khai từ tháng 8/2025 đến tháng 3/2026. Dự án nhằm sản xuất sản phẩm gốm sứ dùng trong sinh hoạt hằng ngày và công nghiệp, thiết bị vệ sinh với tổng công suất thiết kế khoảng 170 triệu sản phẩm/năm. Đây là dự án quy mô lớn, ứng dụng công nghệ hiện đại, thân thiện môi trường, dự kiến tạo việc làm thường xuyên cho hơn 4.000 lao động và tăng thu cho ngân sách. Việc khởi công dự án là việc làm có ý nghĩa thiết thực ở thời điểm này.

Không chỉ ở các dự án hạ tầng giao thông, công nghiệp, không khí rộn ràng, khẩn trương còn ở cả những dự án an sinh xã hội sắp được triển khai trên thực địa. Công tác chuẩn bị khởi công dự án nhà ở xã hội phường Hàm Rồng là một trong số ấy. Theo ông Nguyễn Huy Cường, Tổng giám đốc Công ty CP Vinaconex 21 - đại diện liên danh nhà đầu tư: “Đến nay, toàn bộ hồ sơ thủ tục pháp lý liên quan đến dự án đã hoàn thành. Chúng tôi đang tập trung cao nỗ lực, tổ chức khởi công dự án vào đầu tháng 9/2025”.

Ghi nhận thực tế, tại mặt bằng quy hoạch 6275 thuộc khu đô thị Bắc cầu Hạc thuộc phường Hàm Rồng - nơi dự án được triển khai, liên danh nhà đầu tư là Công ty CP Viet Incons, Công ty CP Vinaconex 21, Công ty CP Đầu tư và thương mại Hà Nội đã hoàn thành lắp đặt trạm trộn bê tông và các cấu kiện, máy móc, sẵn sàng triển khai dự án. Trong khi đó, việc chuẩn bị tổ chức lễ khởi công dự án đang được tiến hành.

Theo Trưởng Phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Sở Xây dựng Nguyễn Mạnh Tuấn, dự án nhà ở xã hội phường Hàm Rồng nằm trong Đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030 của Thủ tướng Chính phủ. Theo kế hoạch, dự án gồm 4 khu nhà ở xã hội cao 25 tầng, dự kiến hoàn thành vào quý III năm 2028. Sau khi hoàn thành sẽ có 2.376 căn hộ bố trí nơi ở cho công nhân, người có thu nhập thấp với quy mô dân số dự kiến là 5.837 người. Sở Xây dựng đang tích cực phối hợp với liên danh nhà đầu tư chuẩn bị đảm bảo các điều kiện, tổ chức khởi công dự án vào trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX...

Cách đó không xa, Dự án nhà ở xã hội tại phường Hạc Thành cũng đang được gấp rút thi công. Chủ đầu tư là Vingroup nỗ lực đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành vào dịp cuối năm, góp phần giải quyết nhu cầu về nhà ở cho công nhân, người thu nhập thấp trên địa bàn.

Những công trình đang cụ thể hóa quyết tâm phục vụ, chăm lo tốt hơn đời sống Nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, đồng thời tạo thêm động lực niềm tin để cả tỉnh bước vào nhiệm kỳ mới.

Bài và ảnh: Đồng Thành